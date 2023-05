Onde assistir a O Pior Vizinho do Mundo? Veja sinopse, elenco e trailer

O filme O Pior Vizinho do Mundo (A Man Called Otto, no título original) está atualmente disponível no catálogo do HBO Max . Lançado em 2022, a comédia dramática é uma adaptação do romance A Man Called Ove, de Fredrik Backma. Com direção de Marc Forster e roteiro de David Magee, a produção americana é estrelada por Tom Hanks no papel-título e Mariana Treviño. A trama acompanha um viúvo chato que vê sua vida perder o sentido após a morte da esposa. Mas tudo passa a mudar quando uma nova jovem e sua família se mudam para a vizinhança.

Com duas horas de duração, o longa-metragem teve distribuição da Sony Pictures, enquanto as filmagens ocorreram em Pittsburgh, na Pensilvânia. Se você gosta de filmes com muita comédia e reflexão, confira, a seguir, mais detalhes de O Pior Vizinho do Mundo, como sinopse, elenco e repercussão.

2 de 2 O Pior Vizinho do Mundo é uma comédia dramática estrelada por Mariana Treviño e Tom Hanks no papel-título, respectivamente — Foto: Divulgação/Sony Pictures O Pior Vizinho do Mundo é uma comédia dramática estrelada por Mariana Treviño e Tom Hanks no papel-título, respectivamente — Foto: Divulgação/Sony Pictures

Enredo de O Pior Vizinho do Mundo

A história gira em torno de Otto Anderson (Hanks), um homem de meia-idade e viúvo que é totalmente ranzinza e implicante com todos os vizinhos do condomínio. Ao perder a esposa, ele começa a pensar em maneiras de tirar a própria vida, mas quando a jovem Marisol (Treviño) e sua família se mudam para a casa da frente, o protagonista vê sua vida mudar completamente quando uma amizade inesperada passa a florescer.

Elenco

Estrelado por Tom Hanks (Forrest Gump) no papel do personagem-título e Mariana Treviño (Perfeitos Desconhecidos) interpretando Marisol, o elenco de O Pior Vizinho do Mundo ainda reúne nomes como Truman Theodore Hanks (Relatos do Mundo) dando vida ao jovem Otto, Rachel Keller (Tokyo Vice) vivendo Sonya e Cameron Britton (The Umbrella Academy) como Jimmy.

Além disso, fazem parte do time de atuação também Manuel Garcia-Rulfo (Sete Homens e um Destino), Kailey Hyman (Terrifier 2), Mike Birbiglia (A Culpa É das Estrelas), Peter Lawson Jones (A Sombra do Inimigo), Kelly Lamor Wilson (Verão 2003), Juanita Jennings (Spirit Lost) e o novato Mack Bayda.

Repercussão

Com uma recepção positiva entre o público e a crítica especializada, O Pior Vizinho do Mundo tem uma boa performance nos sites agregadores. No IMDb, por exemplo, o longa tem nota 7,5, com base em 75 mil considerações. Já no Rotten Tomatoes, o trabalho de Marc Forster tem um índice de aprovação de 69% da crítica e uma pontuação de 97% referente à audiência. Segundo o consenso do site, "com um Tom Hanks perfeito na liderança, o filme é quase garantido para fazer você rir e chorar."

Em veículos internacionais, como o The Guardian, a jornalista Wendy Ide tece comentários mistos sobre a produção, alegando que "é um material estereotipado que dificulta o clima de seus flashbacks", mas que também é "encantador".

Já Ross Bonaime, do Collider, também traz uma avaliação agridoce sobre a obra cinematográfica, pontuando que "o roteiro de David Magee [...] tem seu coração no lugar certo, mas as tentativas de fazer o público chorar são contundentes e óbvias demais". Por fim, o crítico elogia a performance de Treviño como Marisol, que é "a verdadeira estrela" de O Pior Vizinho do Mundo.