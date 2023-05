Onde assistir a Pânico 6? Veja sinopse, elenco e trailer do filme

O filme Pânico 6 está disponível para streaming e aluguel após lançamento nos cinemas em março deste ano. O longa pode ser visto no catálogo do Claro TV+ e alugado nas plataformas Amazon Prime Video , Google Play Filmes e Microsoft , com preço que varia entre R$ 29,90 e R$ 49,90. Apesar de ser distribuído pela Paramount Pictures , ainda não há previsão de chegada ao catálogo do Paramount+ . A trama segue com o grupo de amigos apresentados em Pânico 5, assim como a participação de personagens clássicos da franquia.

Entre os nomes de destaque do elenco, estão Jenna Ortega (Wandinha), Melissa Barrera (Club de Cuervos) e Courteney Cox (Friends). O novo capítulo obteve médias positivas entre a imprensa e abre possibilidades para mais uma sequência. Para quem gosta de acompanhar a saga Pânico e ainda não viu o novo filme, confira a seguir informações sobre elenco e enredo.

2 de 4 O assassino Ghostface está de volta em mais um filme da franquia Pânico — Foto: Reprodução/IMDb O assassino Ghostface está de volta em mais um filme da franquia Pânico — Foto: Reprodução/IMDb

📝 Filmes em 4K: como manter a resolução ao transmitir do notebook para a TV? Veja no Fórum do TechTudo

Enredo de Pânico 6

Após os eventos ocorridos no filme anterior, as irmãs Sam (Barrera) e Tara Carpenter (Ortega) tentam seguir com suas vidas em Nova Iorque. Porém, um assassinato misterioso coloca as duas na mira de um novo Ghostface. O retorno do vilão mexe com o psicológico de Sam, cada vez mais atormentada por seu parentesco com Billy Loomis (Skeet Ulrich), um dos Ghostfaces originais.

Elenco e equipe técnica

Novos e antigos nomes da franquia tem destaque neste sexto capítulo, a começar pela dupla de irmãos Chad e Mindy Meeks-Martin, interpretados por Mason Gooding (Com Amor, Simon) e Jasmin Savoy Brown (Yellowjackets), já presentes no filme anterior. Outros atores novos são Jack Champion (Avatar 2: O Caminho da Água) como Ethan Landry, Liana Liberato (A Casa da Praia) como Quinn Bailey, Dermot Mulroney (Muito Bem Acompanhada) como Wayne Bailey, Devyn Nekoda (Ginny e Georgia) como Anika Kayoko, entre outros.

Dos personagens clássicos presentes, estão Courteney Cox (Friends) como a repórter Gale Weathers, Hayden Panettiere (Heroes) como a policial Kirby Reed e Skeet Ulrich (Riverdale) como Billy Loomis, um dos vilões do primeiro filme. A atriz Neve Campbell, que interpretou a protagonista Sidney Prescott no primeiro Pânico (de 1996), esteve em negociações para integrar o elenco, mas declinou sua participação alegando baixa oferta de salário.

3 de 4 Em Pânico 6, Jenna Ortega e Melissa Barrera interpretam as irmãs protagonistas Tara e Sam Carpenter — Foto: Reprodução/IMDb Em Pânico 6, Jenna Ortega e Melissa Barrera interpretam as irmãs protagonistas Tara e Sam Carpenter — Foto: Reprodução/IMDb

Assim como em Pânico 5 (2022), o sexto capítulo teve direção da dupla Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett (ambos envolvidos em longas de terror como Casamento Sangrento e Herdeiros do Diabo). Outro retorno foi dos roteiristas James Vanderbilt (Zodíaco) e Guy Busick (Casamento Sangrento).

Repercussão entre público e crítica

No site IMDb, Pânico 6 obteve nota 6,7. Entre a crítica, o agregador de resenhas Metacritic registrou metascore 61, enquanto na visão dos usuários o filme conquistou média 6.7. As aprovações no Rotten Tomatoes são de 77% (imprensa, selo “Fresco”) e 91% (público). No consenso estabelecido pelos críticos neste último site, “alguns aspectos da franquia mais assassina do horror podem estar datados, mas a mudança de cenário e algumas decisões criativas ajudam a manter Pânico 6 razoavelmente afiado".

Entre as críticas favoráveis, o Collider observou que o novo capítulo “encontra a combinação certa entre nostalgia e sangue fresco, contando uma história que consegue soar familiar com acenos ao passado, mas rompendo a tradição de um jeito novo e excitante para a série". O The Independent publicou que o sexto filme é “ao mesmo tempo satisfatório e ridiculamente divertido".

4 de 4 A atriz Courteney Cox é uma das adições clássicas no longa — Foto: Reprodução/IMDb A atriz Courteney Cox é uma das adições clássicas no longa — Foto: Reprodução/IMDb

Já entre as resenhas medianas e negativas, o San Francisco Chronicle observou que “há muita coisa em Pânico 6 que irá satisfazer o público de longa data, mas o filme ainda soa como um passo inferior em comparação ao último capítulo". Já o The Washington Post, numa publicação mais ácida, registrou que “há muitas mortes acontecendo nas cenas finais de Pânico 6, incluindo o falecimento de uma franquia que já foi considerada vital antes".