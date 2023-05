Onde assistir a Pearl? Veja sinopse, elenco e trailer da sequência de X

O filme Pearl chegou à loja do Amazon Prime Video no último dia 4. Lançado em 2022, o longa de terror já era muito aguardado pelo público devido ao enorme sucesso de X - A Marca da Morte e serve como um prequel da trilogia criada e dirigida por Ti West. Estrelada por Mia Goth, a trama do projeto acompanha a história de origem da personagem-título maligna e como ela se tornou a assassina feroz vista em X.

O longa-metragem de terror estreou no 79º Festival Internacional de Cinema de Veneza e sua distribuição ficou nas mãos do famoso estúdio A24. Vale lembrar que um terceiro longa, chamado MaXXXine, está em fase de produção e encerrará a franquia slasher. Se você gosta de filmes sangrentos e repletos de mistério, conheça detalhes de Pearl.

Pearl é estrelado pela atriz inglesa Mia Goth

Enredo de Pearl

Ambientada no Texas de 1918, a história segue Pearl, uma jovem sonhadora que se vê isolada na fazenda da família devido à Primeira Guerra Mundia e à pandemia da gripe espanhola. A protagonista ainda se vê obrigada a cuidar do pai doente sob a vigilância de sua mãe extremamente rígida e devota.

Encarregada de todos os serviços domésticos, Pearl é fascinada pela magia do cinema, e sonha com uma vida glamourosa e cheia da liberdade vista nos filmes. Mas, ao perceber que sua realidade está bem longe de ser aquela que imaginou, a jovem começa a enlouquecer por causa das tentações e repressões, e passa a ter desejos assassinos quando seus sonhos são negados.

Elenco

Estrelado por Mia Goth (Ninfomaníaca) no papel da personagem-título, o elenco de Pearl reúne nomes como David Corenswet (A Cidade É Nossa) interpretando o projecionista, Tandi Wright (A História de Waylon) dando vida à Ruth, Emma Jenkins-Purro (Bygones) vivendo Mitsy, Alistair Sewell (Ataque dos Cães) no papel de Howard e Matthew Sunderland (Inferno Sangrento) como o pai de Pearl.

Além disso, o time de atuação também tem Amelia Reid (Pérola No Paraíso), Lauren Stewart (Hitchcock), Grace Acheson (Avatar: O Caminho da Água), Todd Rippon (O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei) e Gabe McDonnell (The Killian Curse).

Repercussão

Considerado um grande sucesso de bilheteria dentro dos padrões de produção de terror, Pearl arrecadou mundialmente um total de US$ 9,4 milhões e tornou-se viral nas redes sociais, principalmente entre o público jovem. Aclamado pela crítica, o trabalho de Ti West tem nota 7,0 no IMDb, com base em 55 mil considerações.

No Rotten Tomatoes, o longa slasher é aprovado por 92% da crítica e 82% da audiência. Segundo o consenso do site em questão, "Pearl encontra Ti West espremendo sangue fresco do mundo que ele criou com X e, mais uma vez, se beneficiando de uma brilhante performance de Mia Goth".

Em veículos internacionais, como o Decider, o jornalista Marshall Shaffer elogia a performance de Goth, pontuando que ela "executa o maximalismo de emoções com maestria", e ainda complementa ao dizer que o filme é "tão eclético quanto elétrico, pois Pearl brilha como um prequel de terror que vale a expansão do filme original".

Peter Bradshaw, do The Guardian, concedeu cinco estrelas ao projeto e o descreve como "inteligente, flexível, horrível e brutalmente bem representado", além de ter "a atuação grandiosa de Mia Goth".