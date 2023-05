Onde assistir à Pequena Miss Sunshine? Veja sinopse e elenco do filme

O filme Pequena Miss Sunshine , lançado em 2006, está atualmente disponível no catálogo do Star+ . A trama acompanha uma família que decide atravessar o país numa kombi para que Olive, a filha caçula, participe de um concurso de beleza para meninas pré-adolescentes. Com direção de Jonathan Dayton e Valerie Faris, o longa é estrelado por Abigail Breslin, Greg Kinnear, Steve Carell, Toni Collette, Paul Dano e Alan Arkin.

O filme estreou no Festival Sundance de Cinema em 2006 e teve distribuição pela Fox Searchlight Pictures. Se você gosta de comédia dramática, confira, a seguir, mais detalhes de Pequena Miss Sunshine.

Longa é estrelado por Abigail Breslin, Toni Collette, Steve Carell e Greg Kinnear, respectivamente

Enredo de Pequena Miss Sunshine

A história segue os Hoover, uma família disfuncional americana composta por Greg (Kinnear), o pai que trabalha como coach, apesar de ser um fracassado; Sheryl (Collette), a mãe e fumante compulsiva; o filho mais velho Dwayne (Dano), que fez voto de silêncio; Frank (Carell), o tio superdotado e suicida, e Edwin (Arkin), o avô expulso da casa de repouso por usar heroína. Neste cenário, ainda há a desajeitada Olive, uma garotinha de sete anos que é a mais equilibrada do clã, apesar de nutrir uma paixão fora do comum por concursos de beleza.

Ao receberem a notícia de que a caçula da família foi selecionada para participar do concurso Pequena Miss Sunshine, todos se unem em uma jornada de três dias para atravessar o país em uma kombi amarela. E assim, os Hoover deixam suas diferenças de lado em prol da felicidade da garotinha, durante a viagem eles vivem momentos de alegria, tristeza e descobertas.

Elenco

Estrelado por Abigail Breslin (Zumbilândia) no papel da protagonista Olive e Toni Collette (Hereditário) interpretando Sheryl Hoover, o elenco de Pequena Miss Sunshine reúne grandes nomes como Steve Carell (The Office) vivendo Frank, Greg Kinnear (A Última Música) dando vida ao Richard, Paul Dano (Os Fabelmans) como Dwayne e Alan Arkin (Edward Mãos de Tesoura) no papel de Edwin.

Também fazem parte do time de atuação Bryan Cranston (Breaking Bad), Mary Lynn Rajskub (Legalmente Loira 2), Dean Norris (Better Call Saul), Paula Newsome (Barry) e Matt Winston (O Pacificador).

Pequena Miss Sunshine é um filme aclamado pelo público e a crítica

Repercussão

Aclamado pela crítica, Pequena Miss Sunshine teve quatro indicações ao Oscar 2007, tendo ganhado duas estatuetas nas categorias de Melhor Roteiro Original e Melhor Ator Coadjuvante para Alan Arkin. O longa americano foi premiado também no Screen Actors Guild Awards, BAFTA, Independent Spirit Awards, entre outros.

Com performance positiva entre o público e a imprensa especializada, o filme tem nota 7,8 no IMDb, com base em 494 mil considerações. Já no Rotten Tomatoes, o trabalho de Dayton e Faris tem uma taxa de aprovação de 91% da crítica. Segundo o consenso do site, "Pequena Miss Sunshine é bem-sucedido graças a um elenco forte que inclui Greg Kinnear, Steve Carell, Toni Collette, Alan Arkin e Abigail Breslin, além de um roteiro deliciosamente engraçado".

Em veículos internacionais, como o The Guardian, o jornalista Peter Bradshaw tece elogios ao longa, afirmando que ele "é um filme genial e jovial, com uma reviravolta dramática bem projetada". David Rooney, da Variety, destaca positivamente a direção do projeto, cujo "toque leve e não calculado dos diretores com o material, é ecoado na sensação fresca e atraente da modesta produção".