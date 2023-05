Onde assistir a Resurrection? Veja sinopse, elenco e trailer do filme

O longa Resurrection (Sombras do Passado, em português), lançado em agosto de 2022, é um dos thrillers psicológicos disponíveis no catálogo do Telecine pelo Globoplay . O filme é estrelado pela atriz britânica Rebecca Hall (Vicky Cristina Barcelona), que interpreta a protagonista Margaret, uma mãe solo e executiva de prestígio que revisita o passado traumático após um homem reaparecer em sua vida. Sob a direção e roteiro do americano Andrew Semans, Resurrection mistura suspense, drama e terror. Confira, a seguir, demais informações sobre enredo, elenco, repercussão e trailer.

1 de 4 O thriller psicológico Resurrection (Sombras do Passado) pode ser conferido no Globoplay — Foto: Reprodução/IMDb O thriller psicológico Resurrection (Sombras do Passado) pode ser conferido no Globoplay — Foto: Reprodução/IMDb

Enredo de Resurrection (Sombras do Passado)

Margaret é uma mãe solo cuidadosa e executiva de prestígio, que está prestes a ver a filha Abbie, de 17 anos, sair de casa para fazer faculdade. Tudo aparenta estar sob o seu controle tanto em casa quanto no trabalho, até que memórias assombrosas de seu passado traumático voltam à tona quando um homem reaparece depois de 20 anos.

Acontecimentos sinistros e sonhos horripilantes dão continuidade ao longa que mistura drama e horror. Benjamim Lee, do The Guardian, comenta sobre a trama: "(...) Anos depois, tendo se distanciado desse trauma, Margaret é sugada de volta para aquele ambiente, um retorno horrível a um lugar perigoso, um pesadelo do qual ela acordou agora se infiltrando em sua vida adulta".

2 de 4 Rebecca Hall e Grace Kaufman interpretam mãe e filha no filme Resurrection (Sombras do Passado) — Foto: Rerpdoução/IMDb Rebecca Hall e Grace Kaufman interpretam mãe e filha no filme Resurrection (Sombras do Passado) — Foto: Rerpdoução/IMDb

Elenco e equipe técnica

Resurrection é estrelado pela atriz Rebecca Hall, que também já contracenou no filme ganhador do Oscar Vicky Cristina Barcelona. O britânico Tim Roth, que participou do longa Pulp Fiction: Tempo de Violência, dá vida a David, antagonista da trama. Além desses nomes, os atores Michael Esper (The Outsider) e Grace Kaufman (O Chefe da Casa) também fazem parte do elenco. A produção tem como diretor e roteirista o norte-americano Andrew Semans, conhecido por seus trabalhos em Nancy, Please e A Duquesa.

3 de 4 O ator Tim Roth dá vida ao antagonista de Resurrection (Sombras do Passado), David — Foto: Reprodução/IMDb O ator Tim Roth dá vida ao antagonista de Resurrection (Sombras do Passado), David — Foto: Reprodução/IMDb

Repercussão

O longa Resurrection (Sombras do Passado) divide opiniões tanto em sites agregadores quanto em reviews publicadas em veículos de comunicação. No Rotten Tomatoes, por exemplo, apesar de obter uma ótima avaliação da crítica, alcançando 81% de aprovação, entre a audiência sua pontuação só chegou aos 46% (baseado em menos de 50 avaliações). Já no IMDb, levando em consideração mais de 9,4 mil votos, o filme obteve nota 5,9.

Para Jeannette Catsoulis, do The New York Times, Hall e Roth vendem de forma convincente o vínculo psicológico doentio de seus personagens. "(...) Enquanto Resurrection abriga mais de um tema – ansiedades de ninho vazio, homens tóxicos e a cauda longa de suas manipulações –, o filme parece mais um teste desequilibrado de quão longe no universo maluco o público pode ser persuadido a se aventurar", afirmou.

4 de 4 A trama de Resurrection (Sombras do Passado) envolve drama, suspense e horror — Foto: Rerpdoução/IMDb A trama de Resurrection (Sombras do Passado) envolve drama, suspense e horror — Foto: Rerpdoução/IMDb

Já para Benjamim Lee, do The Guardian, a atuação de Rebecca Hall é superior ao roteiro de Andrew Semans. "O enredo se desfaz mais rápido do que o personagem de Hall e, após a revelação, ficamos perdidos em uma espiral repetitiva (...). Semans escolhe terminar com uma nota surreal e ambígua, mas ela parece menos ousada e mais abatida por falta de ideias melhores", escreveu.