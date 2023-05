Onde assistir a Shazam! Fúria dos Deuses? Veja sinopse, elenco e trailer

O filme Shazam! Fúria dos Deuses foi lançado no catálogo da HBO Max nesta terça-feira (23). Estrelado por Zachary Levi e Asher Angel, a trama acompanha novamente o adolescente Billy Batson e seu alter ego poderoso, só que agora em uma nova e mais perigosa aventura enfrentando a fúria de um trio de deuses antigos. Lançado nas telonas em março deste ano, o longa-metragem de ação é uma sequência de Shazam! (2019) e faz parte do Universo Estendido DC no cinema.

A direção fica por conta de David F. Sandberg e o roteiro é de Henry Gayden e Chris Morgan. Se você gosta de tramas com muita ação e super-heróis, confira mais detalhes de Shazam! Fúria dos Deuses, a seguir.

Shazam! Fúria dos Deuses retorna com a história do herói em mais um desafio mortal — Foto: Divulgação/Warner Bros. Pictures

Enredo de Shazam! Fúria dos Deuses

Nesta sequência, a trama acompanha novamente o jovem Billy Batson (Angel) e seu alter ego Shazam, um adulto poderoso e com superpoderes. Agora tentando conciliar suas habilidades especiais com a vida adolescente no colégio, o protagonista e seus amigos enfrentarão mais uma aventura mortal: a fúria do trio de deuses antigos, que chega à Terra em busca da magia roubada deles há muito tempo atrás. Assim, em uma batalha repleta de muita ação e perigos, Shazam e seus aliados precisarão dar tudo de si para salvar seus poderes, suas famílias e até mesmo a humanidade da ira das Filhas de Atlas.

Elenco

Estrelado por Zachary Levi (A Maravilhosa Sra. Maisel) no papel do personagem-título e Asher Angel (Jolene) interpretando o jovem Billy Batson, o elenco de Shazam! Fúria dos Deuses é composto também por Rachel Zegler (Amor, Sublime Amor) dando vida à Anthea, Lucy Liu (As Panteras) vivendo Kalypso, Helen Mirren (A Grande Mentira) como Hespera e Djimon Hounsou (A Lenda de Tarzan) no papel do mago Shazam.

Além disso, também estão presentes Adam Brody (O.C.: Um Estranho no Paraíso), Meagan Good (Harlem), Ross Butler (Riverdale), D.J. Cotrona (Um Drink no Inferno), Ian Chen (Juntos para Sempre), Faithe Herman (This Is Us), Jovan Armand (Ghettobusters) e Jack Dylan Grazer (Querido Menino).

Repercussão

Apesar da popularidade da franquia, Shazam! Fúria dos Deuses não teve um bom índice de bilheteria em comparação ao seu antecessor, tendo faturado apenas US$ 120,9 milhões mundo afora. No site agregador IMDb, a produção americana tem nota 6,0, com base em 69 mil considerações. Já no Rotten Tomatoes, o trabalho de David F. Sandberg tem uma taxa de aprovação de apenas 49% da crítica.

Em reviews internacionais, como o The Guardian, o jornalista Peter Bradshaw tece críticas mistas sobre o longa da DC, afirmando que o "novo filme do Shazam é ​​cordial, com uma boa índole infantil e uma consciência de sua própria tolice; além de apontar para a diversidade com um personagem gay".

Já John Serba, do Decider, não poupa comentários negativos em relação ao enredo da obra, alegando que "o motivo dos vilões é, na melhor das hipóteses, incoerente e possivelmente inexistente, e o tom geral do filme é tão irreverente que nosso investimento emocional no drama é nulo".