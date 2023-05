Onde assistir a Silo? Veja sinopse, elenco, trailer e datas dos episódios

A série Silo , nova produção exclusiva da Apple TV+ , tem chamado atenção entre o público. O show, protagonizado pelas atrizes Rebecca Ferguson ( Duna ) e Rashida Jones (The Office), mostra um futuro distópico onde a sociedade passa a viver no subsolo como resultado de um misterioso evento climático. A série criada por Graham Yost (Justified) é baseada na trilogia de livros Wool, do autor americano Hugh Howey, cujas obras são publicadas no Brasil pela Editora Intrínseca.

A primeira temporada estreou no dia 5 de maio, com quatro episódios disponíveis até o momento. Os seis capítulos restantes têm estreia semanal às sextas. Silo já é uma das séries da Apple TV+ com ótima aceitação entre a imprensa, assim como ocorreu com Ted Lasso, Falando a Real e Ruptura. Conheça mais sobre a produção a seguir.

A atriz Rebeca Ferguson é uma engenheira que sabe os segredos por trás do Silo, o bunker onde vivem os personagens da série

Enredo de Silo

Em um futuro cuja data é desconhecida, a Terra entrou em um colapso climático e o clima ficou insustentável. Logo, o restante da civilização passou a viver em um bunker gigantesco chamado “Silo”. A população subterrânea pouco sabe do seu passado antes de morar no subsolo, pois uma suposta revolta ocorrida há 140 anos destruiu os registros antigos.

É nesse ambiente onde vive o casal Allison (Jones) e Holston Becker (David Oyelowo), dois moradores do Silo que tentam ter filhos, mas não conseguem. Ao descer aos níveis mais baixos do subterrâneo, Allison conhece Juliette Nichols (Ferguson), uma engenheira que sabe além do que é permitido sobre o gigante bunker. Agora, as duas querem entender o que realmente aconteceu na superfície.

Rashida Jones e David Oyelowo interpretam o casal de protagonistas Allison e Holston Becker na série Silo

Elenco e equipe técnica

A série traz como atrizes principais Rebecca Ferguson (Duna) e Rashida Jones (The Office) como Juliette Nichols e Allison Becker, respectivamente. Além delas, fazem parte do elenco David Oyelowo (Selma: Uma Luta por Igualdade), o ator e rapper Common (franquia John Wick) como o chefe de segurança Robert Sims, Tim Robbins (Um Sonho de Liberdade) interpretando Bernard Holland, Harriet Walter (Razão e Sensibilidade) no papel da engenheira Martha Walker, Iain Glen (Game of Thrones) como Dr. Pete Nichols, Will Patton (Armageddon) como Sam Marnes, entre outros.

Repercussão entre público e crítica

Em avaliação dos usuários do IMDb, Silo conquistou nota 8,3, baseado na votação de 7,9 mil usuários. O metascore é de 75 pelo site Metacritic, ao lado da nota 5.4 votada pelo público. No portal Rotten Tomatoes, as aprovações são de 85% entre a imprensa (selo "Fresco") e 88% entre a audiência.

No consenso deste site, foi estabelecido entre os profissionais que a série possui "uma escrita hábil, um design de produção inspirador e o inestimável poder estelar de Rebecca Ferguson, sendo Silo uma caixa de mistérios que vale a pena abrir". Outra crítica elogiosa veio do portal Chicago Sun Times, que declarou "o que faz Silo tão fascinante são os pontos de vista em conflito, os intrigantes personagens de todos os lados da bússola moral e a gradual, mas intensa, construção do enredo".

O ator Tim Robbins é uma das grandes escalações em Silo

Já entre as críticas medianas e negativas, a CNN registrou que "A Apple TV+ possui alguns trunfos no sci-fi, mas apesar dos temas provocativos esta série instiga bem menos curiosidade sobre quando e como será o fim". O portal Observer lamentou o fato de que "Silo é resistente, mas é fraca em profundidade".

Veja a data de lançamento dos próximos episódios

Lista de episódios Episódio Data Dia de Liberdade 05/05 A escolha de Holston 05/05 Máquinas 12/05 Verdade 19/05 The Janitor's Boy 26/05 The Relic 02/06 The Flamekeepers 09/06 Hanna 16/06 The Getaway 23/06 Outside 30/06