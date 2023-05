Onde assistir a Super Mario Bros - O Filme? Veja sinopse, elenco e trailer

Super Mario Bros. - O Filme estreou nos cinemas do Brasil no dia 4 de abril e estará disponível na Loja do Amazon Prime Video nesta quinta-feira (25). Baseado na famosa franquia de jogos Mario Bros., da Nintendo , a trama acompanha um encanador que, junto de seu irmão, partem juntos em uma jornada para salvar o reino da Princesa Peach. A animação tem direção de Aaron Horvath e Michael Jelenic, roteiro de Matthew Fogel e elenco original de vozes com Chris Pratt (Guardiões da Galáxia), Anya Taylor-Joy (O Gambito da Rainha) e Jack Black (Escola do Rock).

O longa-metragem teve distribuição internacional pela Universal Pictures, enquanto a animação ficou por conta da Illumination Mac Guff. Se você gosta de games e ficou curioso sobre a adaptação, confira mais detalhes de Super Mario Bros. - O Filme a seguir.

2 de 3 A adaptação de Super Mario Bros. é um grande hit nas bilheterias mundiais — Foto: Divulgação/Universal Pictures A adaptação de Super Mario Bros. é um grande hit nas bilheterias mundiais — Foto: Divulgação/Universal Pictures

Enredo de Super Mario Bros. - O Filme

A história gira em torno de Mario (Chris Pratt), um encanador de origem ítalo-americana que trabalha no Brooklyn ao lado de seu irmão, Luigi (Charlie Day). Um dia, ao consertar o vazamento de um bueiro do bairro, a dupla de protagonistas acaba parando no Reino dos Cogumelos, lugar este governado pela Princesa Peach (Anya Taylor-Joy).

No entanto, o reinado da jovem soberana está em risco devido às ameaças de Bowser Koopa (Jack Black), monarca do Reino das Sombras, que quer governar todos os lugares. É neste perigoso cenário que Mario vê seu irmão aprisionado pelo vilão. Assim, com a ajuda de grandes aliados que encontrará pelo caminho, como Peach, Toad e os Donkey Kong, o herói do famoso game terá que aprender novas habilidades se quiser sobreviver e salvar Luigi.

Elenco de dublagem

O elenco de vozes de Super Mario Bros. - O Filme é estrelado por Chris Pratt (franquia Guardiões da Galáxia) no papel do encanador Mario e Charlie Day (Mythic Quest) interpretando Luigi, além de reunir outros grandes nomes do cinema, como Anya Taylor-Joy (O Menu) dando vida à Princesa Peach, Jack Black (Escola de Rock) vivendo Bowser e Seth Rogen (A Entrevista) como Donkey Kong.

Além disso, juntam-se ao time de dublagem Charles Martinet (The Dead Pool), Keegan-Michael Key (Pinóquio por Guillermo del Toro), Fred Armisen (Wandinha), Jessica DiCicco (A Nova Escola do Imperador) e Sebastian Maniscalco (O Irlandês).

No Brasil, a dublagem de Mario fica por conta de Raphael Rossatto, voz de Chris Pratt no país, enquanto Luigi é interpretado por Manolo Rey, responsável pelos irmãos Fred e Jorge Weasley em Harry Potter. Já Carina Eiras, que dá voz a atriz Anya Taylor-Joy, é a Princesa Peach e Márcio Dondi, o Ultron em Doutor Estranho 2, é Bowser.

3 de 3 O ator Chris Pratt empresta a voz ao encanador Mario na animação — Foto: Divulgação/Universal Pictures O ator Chris Pratt empresta a voz ao encanador Mario na animação — Foto: Divulgação/Universal Pictures

Repercussão entre público e crítica

Com quase dois mês de estreia nas telonas, Super Mario Bros. - O Filme faturou mais de US$ 1 bilhão em bilheteria e já é considerado um grande hit entre os fãs do famoso game. Popular entre o público, a animação tem nota 7,3 no agregador IMDb, com base em 94 mil considerações.

Já na imprensa especializada, tem críticas mistas. No Rotten Tomatoes, o trabalho de Aaron Horvath e Michael Jelenic tem taxa de aprovação de 59% da crítica e 96% em relação à audiência. Segundo o consenso do site em questão, "Super Mario Bros. – O Filme é uma aventura animada colorida - embora com enredo escasso".

Em veículos internacionais, como o The Guardian, a jornalista Wendy Ide tece comentários negativos quanto à produção animada, alegando que "a familiaridade substitui a diversão do bigodudo encanador italiano nesta triste adaptação da franquia da Nintendo".

Por outro lado, Tom Jorgensen, do IGN, traz uma análise mista ao longa, pontuando qualidades fortes do longa, com destaque para os efeitos visuais, que "[...] encantam com sua energia contagiante", bem como o elenco de vozes, que "dá um toque único a cada um de seus personagens". Por fim, o jornalista critica o desenrolar narrativo da trama, visto que "os arcos emocionais não recebem a mesma atenção que a estética".