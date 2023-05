Onde assistir a Terra e Paixão? Veja sinopse e elenco da novela da Globo

A trama de Terra e Paixão se inicia com a professora Aline (Barbara Reis). Ela precisar fugir com o filho no colo após ter as terras que herdou incendiadas pelo maior produtor rural da região, Antônio La Selva (Tony Ramos), que deseja invadir a propriedade. Na fuga, ela recebe ajuda de Caio (Cauã Reymond), filho de La Selva, que a abriga no bar de Cândida (Susana Vieira). No decorrer da trama, Caio e Aline se apaixonam, iniciando uma disputa direta com o fazendeiro e Daniel (Johnny Massaro), outro filho do vilão que também se apaixonará pela protagonista.