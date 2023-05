Onde assistir a The Rookie? Veja sinopse, elenco e trailer da série

Lançada em 2018, a série The Rookie acompanha um homem de meia-idade que tem o sonho de se tornar um policial. Ao conseguir um trabalho na área, ele irá enfrentar os desafios dessa perigosa carreira e da sua própria idade. Disponível nos catálogos do Amazon Prime Video , Globoplay e Paramount+ , o drama policial criado por Alexi Hawley foi renovado para a sexta temporada pela emissora ABC, mas ainda não tem previsão de estreia.

Com boa audiência na tv norte-americana, o seriado ganhou um spin-off em setembro de 2022, chamado The Rookie: Feds. Se você gosta de dramas policiais com muita ação, confira, a seguir, mais detalhes de The Rookie.

2 de 2 Série policial The Rookie é estrelada por Alyssa Diaz e Nathan Fillion — Foto: Divulgação/ABC Série policial The Rookie é estrelada por Alyssa Diaz e Nathan Fillion — Foto: Divulgação/ABC

📝 Onde assistir a Jeanne du Barry? Confira no Fórum do TechTudo

Enredo de The Rookie

A história gira em torno de John Nolan (Fillion), um homem de 40 e poucos anos que sai de uma pequena cidade americana rumo à Califórnia, nutrindo o sonho de se tornar um policial e trabalhar no Departamento de Polícia de Los Angeles (LAPD).

Ao conseguir tal feito, o protagonista, agora como o calouro mais velho da turma, enfrentará novos desafios, que incluem conseguir acompanhar seus jovens colegas de trabalho e criminosos em perseguições perigosas, usar a sua experiência de vida em casos complicados e também aproveitar sua nova chance de recomeçar.

Elenco

Estrelado por Nathan Fillion (Guardiões da Galáxia) no papel do protagonista John Nolan e Alyssa Diaz (Narcos: México) interpretando a policial Angela Lopez, o elenco de The Rookie reúne nomes como Eric Winter (The Mentalist) vivendo Tim Bradford, Melissa O'Neil (Um Pequeno Favor) dando vida à Lucy Chen e Richard T. Jones (Lúcifer) como Wade Grey.

Além disso, fazem parte do time de atuação Titus Odell Makin Jr. (Once Upon A Date), Mekia Cox (Once Upon A Time), Shawn Ashmore (X-Men - O Filme), Afton Williamson (The Breaks), Mercedes Masohn (O Atirador: Legado), Ali Larter (Legalmente Loira) e Harold Perrineau (Matrix Reloaded).

Repercussão

Licenciada em mais de 180 países e territórios, The Rookie tem uma boa recepção entre o público e uma performance positiva, na maioria das vezes, entre a crítica especializada. No IMDb, a produção americana tem nota 8,0, com base em 50 mil considerações. Já no Rotten Tomatoes, o trabalho de Alexi Hawley tem um índice de aprovação de 68% da crítica e 91% em relação à audiência.

Em reviews de veículos internacionais, como o Los Angeles Times, o jornalista Chris Barton elogia o seriado, pontuando que "é um drama alegre que não exige muito do espectador, mas o charme fácil de Fillion é difícil de descartar".

Por fim, Joel Keller, do Decider, também não poupa comentários positivos sobre a série, afirmando que "The Rookie é bom o suficiente para ser um programa que você pode assistir sem sobrecarregar tanto seu cérebro. E às vezes você só precisa de shows como esse em sua vida".