Plano da Netflix com visitante extra vale a pena? Veja preço e como assinar

A cobrança por visitantes extras é a nova tática da Netflix para vetar os "acessos indevidos", onde o assinante compartilha sua senha para que pessoas de fora da residência entrem gratuitamente na plataforma. A taxa de R$ 12,90 gerou, além de críticas nas redes sociais e até uma notificação do Procon-SP , muitas dúvidas entre os usuários que consomem os conteúdos do serviço de streaming.

No mesmo dia em que anunciou a novidade, a Netflix atualizou a Central de Ajuda com novas informações sobre os visitantes extras. O serviço dispõe de benefícios similares à assinatura mensal, mas com algumas diferenças. Para saber mais sobre como funciona a compra dos acessos extras, acompanhe o guia a seguir.

1 de 10 Serviço de visitantes extras gerou dúvidas entre os usuários da Netflix — Foto: Fernando Braga/TechTudo Serviço de visitantes extras gerou dúvidas entre os usuários da Netflix — Foto: Fernando Braga/TechTudo

📝 Onde assistir à série Rosewood? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

O que é o visitante extra da Netflix?

No comunicado do dia 23 de maio, a gigante do streaming esclareceu que seus clientes deverão consumir a plataforma apenas no endereço principal. A empresa informou que entradas de login fora da casa do assinante serão consideradas indevidas. Nesses casos, a plataforma recomenda que a sessão seja encerrada ou que seja contratada a compra de um ou dois visitantes extras (a quantidade varia de acordo com o plano do assinante).

Dessa forma, a Netflix monetiza os acessos feitos fora da residência do assinante. Para contratar, o cliente convida o usuário e paga o valor da modalidade: R$ 12,90 mensais, incluído no valor do plano de quem convidou. O visitante dispõe de uma conta com perfil e senha próprios.

2 de 10 Comunicado a ser enviado por e-mail a usuários que compartilham sua senha fora do endereço principal — Foto: Divulgação/Netflix. Editado por Jonathan Firmino Comunicado a ser enviado por e-mail a usuários que compartilham sua senha fora do endereço principal — Foto: Divulgação/Netflix. Editado por Jonathan Firmino

Quais as diferenças entre o assinante e o visitante extra?

A maior diferença é que os assinantes extras, por mais que possuam uma conta, não são considerados titulares. Na assinatura padrão, a conta do titular dispõe de maior independência, enquanto o visitante extra está vinculado a essa conta principal. Caso queira, o portador principal pode cancelar a compra do assinante extra e encerrar sua conta.

Outra situação de dependência é que o assinante extra não pode alterar a forma de pagamento, uma vez que as cobranças são pagas pelo titular. O assinante convencional pode ter até cinco perfis; já o visitante, apenas um e que pode ser usado somente em um aparelho por vez. Baixar títulos também tem uma redução: apenas em um tablet ou celular por vez.

3 de 10 O consumo da plataforma deverá ser feito apenas na residência do assinante; em casos externos, o titular pode compra visitantes extras — Foto: Divulgação/Netflix O consumo da plataforma deverá ser feito apenas na residência do assinante; em casos externos, o titular pode compra visitantes extras — Foto: Divulgação/Netflix

Quais são as funcionalidades disponíveis?

O visitante extra dispõe do mesmo plano utilizado pelo titular da conta, o que pode ser vantajoso caso o assinante principal tenha um bom pacote na plataforma. Isso garante um preço mais acessível ao convidado.

O visitante terá acesso à mesma qualidade de vídeo da assinatura principal inclusos em uma conta com login, senha e perfil próprio. O convidado também pode consumir a Netflix em viagens em qualquer tela com acesso a Internet (celular, notebook, tablet, smart TVs, decodificadores, navegadores, entre outros). No entanto, é preciso ter atenção ao fato de que o visitante só terá acesso a uma tela, disponível em um aparelho por vez.

Quem pode adicionar um visitante extra?

Apenas dois modelos de planos oferecem o serviço: o Padrão e Premium. No primeiro, são ofertados ao cliente acesso ilimitado ao conteúdo da Netflix, transmissão em duas telas por vez, imagem em FullHD e download em dois aparelhos compatíveis por vez. Neste plano, o assinante tem direito a apenas um visitante extra.

Já no Premium, a quantidade é de dois visitantes. Nesse pacote, o assinante dispõe de transmissão simultânea em até quatro aparelhos por vez, imagem em Ultra HD, download em até seis aparelhos compatíveis por vez e a qualidade de som aprimorada - o chamado "Áudio Espacial da Netflix”.

4 de 10 Netflix permite migrar um perfil para a nova conta do visitante extra — Foto: Paulo Alves/TechTudo Netflix permite migrar um perfil para a nova conta do visitante extra — Foto: Paulo Alves/TechTudo

Vale a pena assinar um visitante extra?

Considerando o valor do plano Padrão (R$ 39,90) ao fato de que apenas um visitante está disponível para esta modabilidade, o preço total fica em R$ 52,80. Caso os usuários das outras residências fossem assinar um novo pacote, também por R$ 39,90, o total seria de R$ 79,80. Dessa forma, a proposta vale a pena no sentido financeiro, mas é possível se frustrar pela falta de autonomia financeira ou pelas poucas telas disponíveis.

Já do ponto de vista do Premium, que custa R$ 55,90, a situação precisa de um pouco mais de avaliação, já que estã disponíveis a contratação de dois visitantes extras. Assinar três pacotes chegaria ao valor de R$ 167,70, mas com dois usuários convidados custaria R$ 81,70. Novamente, fica mantido o benefício financeiro. Caso o usuário pensasse em assinar um plano mais barato, como por exemplo o Básico, por R$25,90, ainda assim pagaria 10 centavos a mais e não teria a imagem em Ultra HD disponível.

Diante das novas regras da Netflix, fica exemplificado que os visitantes extras são uma opção para que uma família ou amigos não dobrem seus custos. No entanto, é necessário avaliar se as funcionalidades disponibilizadas ainda seriam atrativas.

Como assinar?

Passo 1. Entre com seu login e senha no site da Netflix;

5 de 10 Página principal da Netflix — Foto: Reprodução/Jonathan Firmino Página principal da Netflix — Foto: Reprodução/Jonathan Firmino

Passo 2. Escolha o seu perfil. Lembre-se é possível realizar a compra em qualquer perfil;

6 de 10 Em qualquer um dos perfis é possível comprar visitantes extras — Foto: Reprodução/Jonathan Firmino Em qualquer um dos perfis é possível comprar visitantes extras — Foto: Reprodução/Jonathan Firmino

Passo 3. Clique no ícone de avatar no canto superior direito da tela. No menu, clique na opção “Conta”;

7 de 10 Para encontrar a conta, o usuário deve clicar no ícone da conta no canto superior direito — Foto: Reprodução/Jonathan Firmino Para encontrar a conta, o usuário deve clicar no ícone da conta no canto superior direito — Foto: Reprodução/Jonathan Firmino

Passo 4. Role a página até encontrar a opção “Assinantes Extras”. Na lateral direita, clique no link onde está escrito “Comprar um acesso de assinante extra”;

8 de 10 Nova opção de comprar assinantes extras na página "Minha Conta" — Foto: Reprodução/Jonathan Firmino Nova opção de comprar assinantes extras na página "Minha Conta" — Foto: Reprodução/Jonathan Firmino

Passo 5. Você será direcionado para um breve informativo sobre a compra. Após ler as informações, clique no botão vermelho “Próximo”;

9 de 10 Página da Netflix onde o usuário pode adquirir uma conta extra — Foto: Reprodução/Jonathan Firmino Página da Netflix onde o usuário pode adquirir uma conta extra — Foto: Reprodução/Jonathan Firmino

Passo 6. Em seguida, confirme os dados relacionados ao seu plano e como sua mensalidade ficará após a aquisição do visitante extra. Neste teste, o valor total do Plano Padrão mais o assinante extra fica em R$ 52,80 ao mês. A data de vencimento da mensalidade ainda continua da mesma forma. Para finalizar a compra, clique em “Iniciar assinante extra”;

10 de 10 Local da página onde o titular confirma a compra de um ou dois assinantes extras — Foto: Reprodução/Jonathan Firmino Local da página onde o titular confirma a compra de um ou dois assinantes extras — Foto: Reprodução/Jonathan Firmino

Passo 7. Feito isso, basta apenas que o titular insira os dados do convidado, como nome e e-mail. Essas informações deverão ser confirmadas por ele quando receber o e-mail de convite da Netflix. O titular também pode fazer a transferência de perfil para a conta de novo visitante, caso este já tenha algum perfil incluído na conta do assinante principal.

Como cancelar?

Tanto o titular quanto o visitante podem cancelar a conta extra quando quiserem, mas há diferenças entre eles na hora de cancelar. Quando o cancelamento é feito pelo titular, o visitante extra dispõe do serviço até o período já pago. Mas no caso de cancelamento feito pelo assinante extra, sua conta é encerrada imediatamente, podendo retornar à Netflix na mesma modalidade se receber um novo convite.

Para que o titular cancele a conta do assinante extra, ele deve entrar no navegador e acessar o link "netflix.com/manageextramembers" já logado na plataforma, ou ir na página principal clicar em "Conta", em seguida "Assinante Extra" e depois clicar na opção "Gerenciar assinantes extras". Feito isso, o titular deve clicar na opção "Cancelar acesso". Na tela seguinte, selecione a opção "Cancelar acesso de assinante extra". Pronto! Você terá uma confirmação de qual será a data limite para que o visitante possa usufruir da Netflix.

Já no cancelamento feito pelo convidado, ele deve entrar na Netflix no navegador, clicar no ícone de avatar no canto superior direito da tela e escolher a opção "Minha Conta". Na lateral esquerda, dentro da seção "Assinatura e Cobrança", clicar no botão cinza "Cancelar Assinatura". Na tela seguinte, o visitante deve escolher a opção "Concluir cancelamento". Pronto! Concluído o procedimento, a conta extra é encerrada e o titular será notificado.

Vale lembrar que os dados do assinante extra, como perfil, títulos favoritos, preferências e outros detalhes da conta, continuarão disponíveis na Netflix em até dez meses caso ele retorne à plataforma. Após o cancelamento feito pelo visitante, o titular pode escolher um novo convidado para ficar no lugar do antigo ou cancelá-lo de vez para evitar alguma cobrança futura.

Com informações de Netflix.

Assista: como mudar plano da Netflix