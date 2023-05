Por que a Alexa fica amarela? Entenda sinais luminosos das caixas Echo

A Alexa é uma das assistentes virtuais mais populares do mundo. Presente nas caixas de som Amazon Echo , no Fire TV Stick e em alguns fones de ouvido , a tecnologia da Amazon responde a comandos por meio da voz. Presentes em boa parte das casas conectadas , as caixinhas com Alexa também emitem sinais luminosos em sua base com diferentes significados. Luzes azuis e verdes podem indicar que o dispositivo está pronto para realizar comandos, ou que está recebendo uma chamada, por exemplo. Conhecer as diferenças entre cada cor é essencial para fazer um melhor uso da Amazon Echo.

Se você tem um dispositivo como este, provavelmente já se perguntou por que a Alexa fica amarela, verde, ou roxa. Para saber o significado destas e de outras cores, confira a matéria do TechTudo e entenda todos os sinais luminosos das caixas Echo.

1 de 8 Por que a Alexa fica amarela? Veja o que significam os sinais luminosos das caixas Echo — Foto: Rubens Achilles/TechTudo Por que a Alexa fica amarela? Veja o que significam os sinais luminosos das caixas Echo — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

Alexa amarela

Quando o dispositivo exibe uma luz amarela pulsando, significa que a Alexa tem uma mensagem ou uma notificação. Para resolver, basta usar os comandos: “Alexa, quais são as minhas notificações?” ou "Alexa, quais são as minhas mensagens?". Após o aparelho revelar as novas mensagens ao usuário, a luz deixará de ser exibida, normalizando o status do dispositivo.

Alexa azul

2 de 8 Luz azul na Alexa significa que o dispositivo está ouvindo o comando do usuário — Foto: Reprodução/Amazon Luz azul na Alexa significa que o dispositivo está ouvindo o comando do usuário — Foto: Reprodução/Amazon

Já quando o dispositivo exibe uma luz azul, com um detalhe em ciano (tonalidade que fica entre o azul e o verde), significa que a Alexa está ouvindo sua pergunta ou pedido. É possível observar isso quando aparece a luz amarela e o consumidor utiliza o comando de mostrar as notificações, por exemplo. A Alexa irá exibir a luz azul e logo falará quais são as novas mensagens disponíveis.

Quando a Alexa já ouviu e está processando o pedido, as cores são mantidas, porém a luz passa a brilhar mais rapidamente, diferenciando o sinal luminoso para este tipo de comando. Outro significado que uma luz azul brilhando rapidamente pode ter é que o dispositivo está recebendo uma atualização de software — neste caso, basta aguardar o encerramento da atualização.

Alexa vermelha

3 de 8 A luz vermelha na Alexa aparece quando o botão de desligar o microfone é pressionado — Foto: Reprodução/Amazon A luz vermelha na Alexa aparece quando o botão de desligar o microfone é pressionado — Foto: Reprodução/Amazon

A luz vermelha aparece quando o botão de ligar/desligar o microfone é pressionado, consequentemente indicando que a Alexa não estará mais ouvindo comandos. Neste caso, para voltar a usar a Alexa, o usuário precisa habilitar o microfone novamente, pressionando o botão no próprio aparelho. Em dispositivos com câmera acoplada, a luz vermelha significa que o vídeo não será compartilhado.

Alexa com azul girando

4 de 8 Quando a luz azul fica girando na Alexa, quer dizer que o dispositivo está sendo iniciado — Foto: Divulgação/Amazon Quando a luz azul fica girando na Alexa, quer dizer que o dispositivo está sendo iniciado — Foto: Divulgação/Amazon

Quando a Alexa fica com as cores ciano e azul girando lentamente, significa que o dispositivo está sendo iniciado. Este caso não exige nenhuma ação do usuário, bastando aguardar a inicialização completa da caixa Echo. Caso o aparelho ainda não tenha sido configurado, a luz ficará laranja quando o dispositivo estiver preparado para receber a configuração.

Alexa laranja girando

5 de 8 Luz laranja aparece quando a Alexa está sendo configurada ou está se conectando a uma rede — Foto: Lucas Santos/TechTudo Luz laranja aparece quando a Alexa está sendo configurada ou está se conectando a uma rede — Foto: Lucas Santos/TechTudo

Quando a luz laranja é exibida, significa que o dispositivo está tentando se conectar à internet ou está no modo de configuração. Quando o dispositivo for ativado, logo tentará se conectar à rede Wi-Fi e esta tentativa será representada pela luz laranja. Já a segunda opção ocorre quando o dispositivo ainda não foi configurado. Para resolver, basta que o usuário realize a configuração da Alexa.

Alexa verde

6 de 8 Luz verde na Alexa indica que a caixa Echo está recebendo uma chamada ou está em ligação — Foto: Rubens Achilles/TechTudo Luz verde na Alexa indica que a caixa Echo está recebendo uma chamada ou está em ligação — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

A cor verde aparece em duas ocasiões, ambas relacionadas a chamadas. Para diferenciá-las, o usuário precisa prestar atenção na movimentação do sinal luminoso. Quando a luz verde pulsa, significa que o usuário está recebendo uma chamada no dispositivo. Já se a luz verde estiver girando, quer dizer que o dispositivo já está em uma chamada ou que tem uma chamada "Drop In" ativa.

O Drop In é um recurso opcional disponível nos aparelhos, que permite a conexão instantânea com outros dispositivos Echo. Caso o usuário pense em ativar o recurso, poderá realizar uma chamada sem que o outro usuário aceite essa ligação, fazendo-o atender automaticamente. Para usuários mais discretos, que não gostam desta ideia, basta não ativar a opção.

Alexa roxa

7 de 8 A luz roxa na Alexa aparece quando o modo "Não perturbe" está ativado ou em caso de má conexão — Foto: Rubens Achilles/TechTudo A luz roxa na Alexa aparece quando o modo "Não perturbe" está ativado ou em caso de má conexão — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

A luz roxa pode aparecer na inicialização do dispositivo ou durante o uso. Na configuração inicial, a luz roxa pode indicar que há problemas de conexão Wi-Fi. No site da fabricante, há tópicos com diferentes motivos e soluções para esse problema. Basta buscar a aba "Ajuda e Serviço de atendimento ao cliente" e o tópico "O dispositivo Echo está com problemas de Wi-Fi".

Fora isso, a cor roxa também é exibida quando o recurso “Não perturbe” é ligado. Com esta função ativa, a Alexa fica bloqueada para exibir notificações. Por outro lado, ela ainda transmitirá alarmes, timers ou lembretes previamente ativados.

Alexa branca

8 de 8 Luz branca na Alexa está relacionada a alterações de volume — Foto: Rubens Achilles/TechTudo Luz branca na Alexa está relacionada a alterações de volume — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

A luz branca exibe os níveis de volume da caixa Echo. Para controlar o volume da Alexa, o usuário pode usar os próprios botões do aparelho ou apenas realizar o comando de voz, usando “Alexa, volume dois”, por exemplo. Os níveis de volume da Alexa vão de zero a dez, sendo zero o modo mudo e dez o volume máximo.

Com informações de Amazon

