Qual é a melhor marca de notebook? Veja dicas para escolher

Qual é a melhor marca de notebook ? Quando se fala em computadores portáteis, marcas como Dell , Asus , Apple , Acer , LG e Samsung estão entre as preferidas do público. Assim como as tantas outras disponíveis no mercado, cada uma destas fabricantes conta com particularidades em seus produtos. Alguns fatores importantes para a usabilidade dos PCs, como sistema operacional e configurações de hardware , podem apresentar diferenças significativas de uma marca para outra. Da mesma forma, elementos pré e pós compra como preço, disponibilidade e assistência técnica podem ser fundamentais na hora de escolher um notebook.

Em meio a tantas opções e variáveis, muitos consumidores ficam em dúvida sobre qual é a melhor marca de notebook para comprar. A resposta divide opiniões e traz consigo uma série de fatores que envolvem a escolha e a percepção do público, que na maioria das vezes compara os modelos de notebook e não as marcas e tende a escolher com base em um recurso específico ou pelo preço, em vez de avaliar o contexto geral. Mesmo assim, o consumidor pode preferir escolher uma marca que atenda suas principais demandas. Veja, a seguir, alguns pontos importantes a considerar neste caso.

Entendendo as diferentes marcas de notebook

Ao pesquisar por notebooks nas maiores varejistas online do Brasil, é possível ver que existem mais de 30 marcas de notebook disponíveis, algumas delas muito conhecidas, outras nem tanto. No Brasil, no entanto, algumas fabricantes se destacam e possuem uma fatia considerável do mercado.

A Dell é uma marca americana conhecida por sua ampla gama de notebooks, desde modelos de entrada até notebooks premium e de alto desempenho, e tem uma presença forte no mercado corporativo. A taiwanesa Asus opera com seus modelos populares das séries "VivoBook" e "ZenBook", enquanto a chinesa Lenovo se popularizou com as linhas "ThinkPad" e "IdeaPad".

Já a Acer, considerada por muitos como uma das marcas de melhor custo-benefício, tem notebooks tanto para uso residencial quanto para gamers, que necessitam de hardware potente e muita tecnologia. Fabricantes como Samsung, LG, HP, Positivo e Vaio trazem linhas diversificadas de laptops, tanto a nível de design quanto de hardware e tecnologias, dando ao público uma gama de opções para as mais variadas finalidades.

Quando o assunto é design moderno e hardware de alta qualidade, a Apple costuma se destacar, principalmente entre executivos e designers. Embora os MacBooks tenham preços mais elevados, os fãs da marca costumam preferir investir em produtos da maçã sempre que possível.

Presença no Brasil

Este é um dos principais fatores a serem avaliados ao escolher um notebook. Quanto mais significativa a presença da marca, maiores as opções de centros de atendimento, o que pode facilitar a resolução de problemas e o acesso a suporte técnico.

A presença de uma marca pode se dar de várias formas, sendo as mais comuns a fábrica em território brasileiro ou centros autorizados de atendimento aos clientes. Dell e Positivo são duas marcas que possuem fábricas no Brasil. Já a Apple conta com uma presença razoável por meio de lojas próprias e de parceiros, mas a fabricação dos notebooks é feita no exterior.

Garantia e suporte

A presença da marca leva a melhores opções de garantia e suporte, fatores que não podem ser ignorados na hora de escolher um notebook, principalmente modelos mais robustos, que consequentemente são mais caros.

Buscar por marcas com centros de atendimento e parceiros autorizados é um diferencial na hora de escolher o notebook, pois proporciona maior tranquilidade em caso de problemas técnicos e necessidade de manutenção especializada. Quanto à garantia, quando a marca tem presença no país fica mais fácil para fazer valer os direitos acordados na compra, seja para uma possível troca de equipamento ou apenas para manutenção do hardware.

Preço e custo-benefício

Os preços de notebook variam de acordo com a marca, o hardware e os recursos, e é um dos fatores com maior peso na hora de escolher o equipamento. Muitas pessoas comparam o preço de forma isolada, imaginando que quanto mais caro, melhor, ou quanto mais barato, menos qualidade o equipamento oferece. No entanto, determinadas especificações técnicas, que podem aumentar ou diminuir o valor do produto, podem ser mais ou menos relevantes a depender de cada tipo de usuário.

Para um fã de produtos da Apple, que já use iPhone, Apple Watch e outros produtos da marca, a escolha mais natural seria o MacBook Air, já que, por rodar um mesmo ecossistema, a integração entre dispositivos fica mais simples. No entanto, para quem está acostumado ao sistema Android, uma opção como o IdeaPad ou o Aspire 5 parece mais sensata, já que, além de serem menos custosos, estes aparelhos serão mais intuitivos para o consumidor em questão. Por isso, é fundamental analisar o contexto geral dos aparelhos, em vez de apenas o valor em reais.

Hardware

O hardware é a base de funcionamento de um notebook e, portanto, um dos fatores determinantes na hora de escolher o modelo ideal. Com influência direta no preço e na performance do aparelho, é essencial saber o que procurar em um PC de acordo com as suas necessidades.

Um dos componentes de hardware que mais varia de acordo com o modelo e a marca é o processador, considerado o "cérebro" do computador. Algumas marcas possuem séries diferentes de notebooks, cada uma usando uma família de processadores. A Samsung, por exemplo, tem a linha Galaxy Book, que usa processadores Intel Core i7 e Snapdragon 7c. Já a linha Samsung Book usa processadores Intel Core i5 e Celeron.

Em geral, quanto mais avançada for a geração de um processador, mais potente ele é. No entanto, é importante analisar o conjunto do hardware na hora da escolha, já que, a depender da forma de armazenamento (SSD ou HD) e da capacidade de memória RAM do aparelho, o chip pode ter mais ou menos performance.

Sistema operacional

A maioria dos notebooks comercializados no Brasil utiliza o sistema operacional Windows. Alguns modelos vêm com o software da Linux e os MacBooks usam o macOS, sistema exclusivo dos notebooks e computadores da Apple. Notebooks com Linux tendem a ser mais baratos do que os notebooks com Windows. Isso acontece porque o Linux tem licença gratuita, enquanto uma licença simples do Windows 11 custa a partir de R$ 1.099 no site oficial da Microsoft.

Usuários domésticos e corporativos tendem a optar por notebooks com Windows ou macOS, no caso de MacBooks. Já o Linux é escolhido por profissionais de tecnologia que preferem utilizar sistemas open source do que software proprietário. Portanto, assim como nos demais fatores, para escolher o melhor sistema, é fundamental ter em mente o objetivo de uso do notebook.

Com informações de Samsung, Apple e Lenovo