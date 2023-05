Rainha Charlotte: veja sinopse, elenco e trailer da série de Bridgerton

A minissérie Rainha Charlotte estreia no catálogo da Netflix nesta quinta-feira (4). O novo projeto é um spin-off de Bridgerton e funciona como um prelúdio da série, já que conta a história da personagem-título durante a juventude e seu romance com o Rei George. Mais uma vez com Shonda Rhimes (Grey's Anatomy) como showrunner do projeto, a produção americana é estrelada por India Amarteifio e Corey Mylchreest.

Com seis episódios ao todo, cada um variando de 50 a 60 minutos, a minissérie de época ainda conta com Betsy Beers como produtora executiva e Tom Verica responsável pela direção do projeto. Se você gosta dos personagens do universo de Bridgerton, confira mais detalhes de Rainha Charlotte.

2 de 3 Rainha Charlotte é estrelada por India Amarteifio e Corey Mylchreest, respectivamente — Foto: Divulgação/Netflix Rainha Charlotte é estrelada por India Amarteifio e Corey Mylchreest, respectivamente — Foto: Divulgação/Netflix

📝 Onde assistir ao anime Oshi no Ko online? Veja no Fórum do TechTudo

Enredo de Rainha Charlotte

A história da minissérie antecede os acontecimentos de Bridgerton e acompanha o início do romance da Rainha Charlotte com o Rei George, bem como o casamento dos dois. Entretanto, a obra promete ir além de uma grande história de amor, pois essa produção derivada ainda mostrará uma transformação na alta sociedade logo após a ascensão da jovem à realeza e todos os desafios impostos pelo cargo de soberana.

Elenco

Estrelado por India Amarteifio (Line of Duty) no papel da Rainha Charlotte em sua juventude e Corey Mylchreest (Sandman) interpretando o jovem Rei George, o elenco da minissérie ainda tem nomes como Michelle Fairley (Gangs of London) dando vida à Princesa Augusta, Sam Clemmett (Harry Potter and the Cursed Child) vivendo Brimsley e Freddie Dennis (The Nevers) como Reynolds.

Também fazem parte do time de atuação Richard Cunningham (The Witcher), Rob Maloney (Casualty), Tunji Kasim (Nancy Drew), Cyril Nri (Cucumber) e a novata Arsema Thomas. Vale lembrar que Golda Rosheuvel (Duna), Adjoa Andoh (Invictus) e Ruth Gemmell (Band of Gold) retomam aos seus papéis de Bridgerton, como Rainha Charlotte, Lady Agatha Danbury e Lady Violet Bridgerton, respectivamente, na fase adulta.

3 de 3 A história da minissérie Rainha Charlotte antecede os acontecimentos de Bridgerton — Foto: Divulgação/Netflix A história da minissérie Rainha Charlotte antecede os acontecimentos de Bridgerton — Foto: Divulgação/Netflix

Repercussão

Popular entre os fãs de Bridgerton, a minissérie Rainha Charlotte já se destaca com uma performance positiva entre a crítica. No agregador Rotten Tomatoes, a produção tem, inicialmente, uma taxa de aprovação de 95%, com base em 20 considerações. Segundo o consenso do site em questão, "um romance resplandecente entre dois dos personagens mais interessantes da saga Bridgerton, a série é um spin-off que sem dúvida aperfeiçoa a fórmula da série principal".

Em reviews internacionais, como a do site Collider, o jornalista Arezou Amin elogia a produção, com destaque para os figurinos e efeitos visuais, avaliando que "de vestidos suntuosos e joias decadentes a penteados cada vez mais elaborados, a equipe criativa realmente se superou, elevando a aposta visual sem nunca sobrecarregar os personagens".

Por fim, Meghan O'Keefe, do Decider, também tece críticas positivas sobre a minissérie, pontuando que ela "tem o suficiente para fisgar os fãs de romances históricos felizes, ao olhar para o outro lado quando se trata de precisão histórica, em troca de uma história de amor sublimemente interpretada".

Títulos e duração dos episódios

Episódio 1: “Queen to Be” (53 minutos)

Episódio 2: “Honeymoon Bliss” (60 minutos)

Episódio 3: “Even Days” (54 minutos)

Episódio 4: “Holding the King” (60 minutos)

Episódio 5: “Gardens in Bloom” (60 minutos)

Episódio 6: “Crown Jewels” (60 minutos)

Confira o trailer oficial de Rainha Charlotte:

Assista: conheça seis truques úteis da Netflix