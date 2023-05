Rainha Cleópatra: veja sinopse, elenco, trailer e polêmicas da série

A série documental Rainha Cleópatra estreou no catálogo da Netflix nesta quarta-feira (10) e já ocupa a quarta posição de seriados mais vistos do streaming nesta semana. A produção faz parte de um projeto chamado Rainhas Africanas, em que cada bloco de episódios dá foco a diferentes monarcas femininas. Com direção de Tina Gharavi e roteiro de Peres Owino e Nnenne Iwuji, a série é estrelada por Adele James e a trama acompanha a ascensão de Cleópatra como a faraó do Egito.

Com apenas quatro episódios, a série documental é produzida e narrada por Jada Pinkett Smith e a companhia produtora responsável foi a Dune Films. No entanto, antes mesmo de seu lançamento, a produção recebeu críticas e até mesmo um processo por retratar a personagem principal como negra. Se você gosta de documentários históricos, confira, a seguir, mais detalhes da série Rainha Cleópatra.

Enredo de Rainha Cleópatra

Por meio de reconstituições dramáticas e entrevistas exclusivas com historiadores e especialistas, a história da série documental tenta reconstituir a ascensão de Cleópatra, bem como o desenrolar político de seu reinado. Outro enfoque da produção é mostrar a origem da faraó, que ainda hoje é envolta em muitos mistérios e destacar as suas habilidades intelectuais e disposição para enfrentar batalhas. Sobre as questões amorosas, o relacionamento da regente egípcia com os imperadores romanos Júlio César e Marco Antônio também é apresentado na trama.

Elenco

Estrelado por Adele James (Acceptable Damage) no papel da personagem-título e Craig Russell (She Is Love) interpretando Marco Antônio, o elenco de Rainha Cleópatra reúne nomes como John Partridge (Involuntary Activist) vivendo Júlio César, Andira Crichlow (Red Berkeley) dando vida à Arsínoe e James Marlowe (The Crown) como Otaviano.

Além disso, fazem parte do time de atuação também Kaysha Woollery (The Girlfriend Experience), Laya Lewis (Skins), Sami Fekkak (Lonely Planet), Louis Emerick (Nem Tudo é o Que Parece) e o novato Calum Balmforth.

Repercussão

Apesar da recente estreia no catálogo da Netflix e as polêmicas que envolvem a produção, a série documental ainda não foi avaliada nos principais sites agregadores, como IMDb e Rotten Tomatoes. Em veículos internacionais, como o Decider, o jornalista Joel Keller tece comentários negativos sobre o desenrolar narrativo do projeto, já que "as sequências dramáticas deixam muito a desejar para nos impedir de apenas ler sobre Cleópatra online para obter as informações que queremos".

Já Leila Latif, do The Guardian, elogia unicamente a performance de Adele James, que "apesar de ter que adaptar entre as descrições de seu papel como uma política, sedutora e guerreira, ela consegue se destacar em cada uma delas".

3 de 3 Segunda temporada do docudrama Rainha do Egito aborda a vida da regente egípcia Cleópatra — Foto: Divulgação/Netflix Segunda temporada do docudrama Rainha do Egito aborda a vida da regente egípcia Cleópatra — Foto: Divulgação/Netflix

Polêmicas e processos envolvendo a série

Logo após a divulgação do primeiro trailer do docudrama Rainha Cleópatra, a produção original da Netflix gerou inúmeras revoltas entre acadêmicos e autoridades do Egito em relação à herança étnica da soberana. A polêmica se dá por conta da escolha da atriz inglesa birracial Adele James para representar a faraó na série, que, segundo os egípcios, não era uma mulher negra, e sim, branca, visto sua origem greco-macedônica.

Outro desdobramento envolve o advogado Mahmoud al-Semary, que entrou com um processo no Ministério Público do Egito contra a Netflix, com o intuito de encerrar as atividades do serviço de streaming no país. De acordo com ele, "a maior parte do que a plataforma exibe não está em conformidade com os valores e princípios islâmicos e sociais, especialmente os egípcios.”

Junta-se a este protesto também Zahi Hawass, o ex-Ministro de Antiguidades do Egito, que alegou que a Netflix estaria "falsificando fatos" ao retratar a regente egípcia como negra. No entanto, é importante lembrar que apesar do lado paterno da rainha realmente ter origem greco-macedônica, visto que ela era filha do general Ptolomeu XII Auleta, nada se sabe com certeza a respeito de seu lado materno, já que não há dados suficientes para comprovar sua origem étnica.