Ravenswatch: veja história, gameplay e requisitos do RPG roguelike

Desenvolvido pela Passtech Games, o game está disponível para PC (via Steam) em acesso antecipado, já que as versões de PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS5), Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, e Nintendo Switch chegam apenas em 2024. A seguir, confira mais sobre o título, como história, gameplay e requisitos.

Ravenswatch é um RPG roguelike que vai agradar os fãs de Hades — Foto: Reprodução/Steam

História

Ravenswatch tem uma lore baseada em contos fantásticos e lendas antigas, como Beowulf e Chapeuzinho Vermelho (que agora se tornou um lobisomem). Os jogadores precisam enfrentar a invasão de poderosas criaturas demoníacas conhecidas como Pesadelos (Nightmares), em uma narrativa repleta de diálogos, itens colecionáveis e eventos aleatórios. Cada herói tem sua própria história e habilidades especiais, sendo esse grupo improvável a última esperança de Reverie escapar da destruição.

Os protagonistas de Ravenswatch são inspirados em lendas e contos de fantasia — Foto: Reprodução/Steam

Gameplay

A jogabilidade de Ravenswatch combina elementos de ação e RPG em um estilo roguelike com morte permanente e visão isométrica, no qual o objetivo principal é enfrentar o chefão do estágio. Para isso, você tem cinco dias (dentro do game) para realizar missões, ganhar experiência e desbloquear habilidades ativas e passivas ao subir de nível. Também é possível encontrar baús amaldiçoados, itens e pontos de teleporte nos mapas gerados proceduralmente.

Em Ravenswatch, você deve se preparar para enfrentar o chefão do nível — Foto: Reprodução/Steam

Vale destacar que o game pode ser jogado tanto solo quanto no modo cooperativo online, que permite unir forças com até mais três amigos. Atualmente, há seis personagens jogáveis: Scarlet, Franz, Beowulf, Nyss, Aladdin e Melusine. Cada um deles conta com meia dúzia de ataques únicos, bem como uma ultimate (uma skill suprema liberada ao atingir o level mais alto). Isso significa que sua experiência significantemente varia dependendo do personagem que você escolher.

Requisitos mínimos