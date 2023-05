Redfall: tudo sobre o novo game FPS de Vampiros de Arkane e Bethesda

Redfall é um novo jogo de tiro FPS com mundo aberto, desenvolvido pela Arkane Studios e publicado pela Bethesda Softworks . O game conta a história da cidade-ilha de Redfall, subitamente invadida por vampiros e que fica sem contato com o mundo exterior. No papel de um grupo de sobreviventes, os jogadores terão que enfrentar a ameaça dos mortos-vivos, seja sozinho ou em multiplayer para até quatro pessoas.

Redfall é um jogo de tiro em primeira pessoa que pode ser jogado sozinho ou em multiplayer conta inimigos vampiros — Foto: Divulgação/Bethesda

História

A cidadezinha de Redfall era um local agradável na costa de Massachusetts, nos Estados Unidos, quando um experimento científico acidentalmente transformou parte de sua população em vampiros. Esses infectados espalharam sua maldição e criaram um exército de mortos-vivos, além de usar seus poderes para bloquear o sol e isolar a ilha por completo. Assim, o jogador deve escolher um dos quatro personagens iniciais para lutar contra a ameaça, resgatar outros sobreviventes e, por fim, libertar o local.

Gameplay

A aventura em Redfall consiste em explorar o mundo aberto a partir de sua base inicial e enfrentar os vampiros que estiverem pelo caminho. Quanto mais inimigos o usuário eliminar, mais irá irritar os Deuses Vampiros da ilha. Quando a paciência deles se esgotar, será enviado um corpulento vampiro, Rook, para travar uma batalha de vida ou morte, sem ter a opção de fugir.

Se o jogador conseguir derrotá-lo, receberá uma boa arma. Vale dizer que as armas em Redfall contam com um sistema de raridade, que funciona por meio de cores que indicam quais são as mais fortes. No entanto, em alguns momentos, o combate direto pode ser evitado, pois é possível fazer abates furtivos.

O mundo aberto de Redfall guarda muitas surpresas enquanto jogadores enfrentam vampiros pelo caminho — Foto: Divulgação/Bethesda

Missões

Durante o game, é possível enfrentar vampiros poderosos e liberar casas seguras, que se tornam locais para retornar caso seja derrotado. Sobreviventes também poderão oferecer missões secundárias, que levarão o usuário por outros locais de Redfall. Neles, será possível obter mais informações sobre o que aconteceu na ilha.

Ao longo do jogo, o mapa marcará a missão principal para progredir na história, mas podem haver outros pontos de interesse não sinalizados e eventos aleatórios, como interromper um vampiro que se alimentava de uma vítima e salvá-la.

Redfall oferecerá uma grande variedade de atividades, de missões da história a secundárias, além de ninhos de vampiros e eventos aleatórios — Foto: Divulgação/Bethesda

Ocasionalmente, surgirão ninhos de vampiros em certos locais, os quais irão crescer e fortalecer inimigos em seus arredores caso sejam deixados de lado. Então, em algum momento, o jogador precisará enfrentá-los.

Os ninhos são como fases geradas aleatoriamente. Nesse sentido, cada um deles conta com características que podem alterar o tipo de inimigo encontrado e suas condições, além de poder distorcer a realidade com cenários que desafiam a lógica. No centro do ninho, o jogador deve destruir um coração e então tentar escapar antes que ele desmorone.

Inimigos

Em seu caminho, o jogador encontrará uma grande variedade de inimigos. Isso porque, entre os vampiros, há diferentes tipos de criaturas, como o Shroud, que cria um escudo de sombras ao redor do usuário; o Angler, que dispara um feixe de energia que puxa seu personagem, ou o Watcher, que observa os arredores e alerta inimigos de sua presença.

Vale lembrar que os vampiros não podem ser derrotados apenas com tiros. Assim, após atordoá-los, é preciso se aproximar e usar uma estaca de madeira em seu coração ou ataques com elementos como fogo.

Há uma grande variedade de inimigos em Redfall, desde vampiros que precisam ser mortos com estacas até cultistas que os idolatram — Foto: Reprodução/Xbox

Além dos mortos-vivos, há também cultistas, seres humanos armados que idolatram os vampiros e uma força de segurança militarizada que está em Redfall por motivos escusos. Essas facções não se dão bem e o jogador pode até mesmo encontrá-las se enfrentando em certos momentos pelo mapa.

Personagens

Em seu lançamento, Redfall terá quatro personagens principais e mais dois já estão confirmados para DLCs futuras. Cada um possui seu próprio estilo de combate com suas próprias armas e poderes especiais, porém os equipamentos encontradas pelo jogo não têm restrição sobre quem pode usá-las. As habilidades de cada um deles podem também ser melhoradas durante o game.

Redfall apresentará quatro personagens no lançamento e já tem dois novos heróis planejados como DLC no futuro — Foto: Reprodução/Xbox Wire

Entre os sobreviventes estão:

Jacob Boyer, um ex-atirador sniper focado em furtividade que possui um olho vampírico capaz de invocar um corvo para vasculhar arredores e se tornar invisível;

Layla Ellison, uma estudante de biomedicina com habilidades psíquicas, como criar uma cabine telefônica que funciona de trampolim e gerar um escudo em formato de guarda-chuva;

"Remi" de la Rosa, uma engenheira de combate que une força e esperteza com seu robô, Bribón, para atrair inimigos;

Devinder Crousley, um criptozoologista que adora conspirações e usa armas, como uma lança elétrica e luz ultravioleta, para enfrentar os vampiros.

Chega para PS5?

Redfall será lançado apenas para Xbox Series X, Xbox Series S e PC por enquanto. Segundo o diretor da Arkane Studios, Harvey Smith, o jogo estava em desenvolvimento também para o PlayStation 5 (PS5), mas a versão foi cancelada quando a Microsoft, fabricante dos consoles Xbox, comprou a Bethesda, empresa mãe da Arkane Studios.

O Xbox One também não receberá uma versão game. No entanto, o título pode ser jogado no Xbox One, em PC ou smartphone (via navegador) através do Xbox Cloud Gaming, serviço disponível para assinantes do Xbox Game Pass Ultimate.

Apesar de originalmente ter sido planejado também para o PS5, Redfall não será lançado no console da Sony — Foto: Divulgação/Bethesda

Redfall tem multiplayer?

Sim! Redfall é um game planejado tanto para jogar em single player quanto multiplayer em até quatro pessoas. A Arkane Studios comentou que o jogo ainda tenta entregar uma experiência fiel ao estilo single player do estúdio, mas com a possibilidade de jogar com amigos. O multiplayer oferece bastante liberdade, sem limitar a proximidade dos participantes e dando a possibilidade deles poderem utilizar os mesmos personagens se quiserem.

O progresso na campanha fica limitado ao anfitrião das partidas, porém os pontos de experiência e armas obtidas permanecem com o jogador. Mesmo no modo single player, o jogo exige uma conexão permanente com a Internet.

Redfall permite jogar em multiplayer com até quatro pessoas e não há limitação sobre personagens repetidos — Foto: Reprodução/Xbox Wire

Xbox Series X/S sem 60 FPS no lançamento

Um ponto que frustrou jogadores é que Redfall foi lançado apenas com o modo "Qualidade" no Xbox Series, com suporte a resolução 4K no Xbox Series X e 1440p no Xbox Series S, porém a uma taxa de quadros de apenas 30 FPS. O suporte a um modo "Performance", que permite que o jogo rode a 60 FPS, só será adicionado posteriormente ao game. Na versão PC, no entanto, o usuário já pode jogar a 60 FPS, desde que seu computador tenha potência o bastante para isso.

Redfall não terá modo 60 FPS no Xbox Series X/S no lançamento, mas receberá a opção em uma atualização futura — Foto: Divulgação/Bethesda

Requisitos mínimos para baixar