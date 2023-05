Robô aspirador smart vale a pena? Entenda como funciona o aparelho

O robô aspirador smart revolucionou a forma de limpar ambientes. Depois da popularização dos robôs-aspiradores, começaram a surgir os modelos smart do eletrônico. Mais avançados e eficientes, estes dispositivos autônomos usam inteligência artificial , sensores e conectividade Bluetooth e Wi-Fi para proporcionar uma experiência de limpeza personalizada e ainda mais automatizada. Muitos modelos ainda contam com aplicativos próprios, por meio dos quais é possível controlar remotamente o aparelho e programar os horários e percursos do robô.

Apesar de terem recursos muito desejados, os robôs aspiradores smart ainda não se popularizaram tanto quanto os comuns devido ao seu alto custo. Com preços na faixa de R$ 1.000 para os modelos mais simples, os aparelhos ainda deixam dúvidas nos consumidores quanto a sua eficiência. Confira tudo sobre os dispositivos e saiba se um robô aspirador smart vale a pena para você.

O que é um robô aspirador smart?

O robô aspirador smart é um dispositivo autônomo capaz de limpar pisos em áreas residenciais e comerciais. Usando uma combinação de sensores, câmeras, algoritmos e inteligência artificial, ele é capaz de se movimentar pelo ambiente, aspirando e passando pano no piso com eficiência. Alguns modelos ainda conseguem fazer o mapeamento da área por onde circulam, o que proporciona uma limpeza mais precisa e rápida.

Entre as características do robô aspirador smart, alguns destaques são a navegação autônoma, a possibilidade de controle remoto por meio de aplicativos no smartphone, a conexão com Wi-Fi, que permite atualizações do software, e integrações com assistentes de voz como Google Assistente e Amazon Alexa.

Qual é a diferença entre um robô aspirador comum e um smart?

A principal diferença entre um robô aspirador comum e um smart está na forma como ele se move no espaço. Modelos smart possuem sensores e câmeras que fazem um mapeamento do ambiente, otimizando a rota de limpeza e evitando colisões e quedas.

Outra diferença considerável é a recarga. Enquanto o robô aspirador comum para onde estiver quando a bateria acaba, alguns modelos smart podem se dirigir para a base de carregamento automaticamente. Outros, ainda, quando completam a carga, retomam o trabalho sozinhos.

Estas não são as únicas diferenças entre esses tipos de robô aspirador. Em alguns modelos, é possível encontrar características como capacidade de mapeamento do ambiente, detecção de áreas sujas e tapetes, capacidade de aprendizado, passagem de pano, remoção de líquidos e autolimpeza — funções que não estão presentes em aspiradores comuns.

Nível de ruído que não incomoda

Os robôs aspiradores são uma opção particularmente útil para casas com crianças pequenas e idosos, pois, embora não sejam completamente silenciosos, emitem menos ruídos desnecessários em comparação aos aspiradores comuns, mesmo com alta potência. Enquanto o nível de ruído médio de um aspirador comum é de 80 dB, semelhante ao som de um motor de motocicleta com um silenciador, os robôs aspiradores mais potentes geralmente apresentam níveis de ruído entre 55 e 65 dB.

Estes níveis de ruído mais baixos são comparáveis ao som de uma conversa a uma distância de cerca de 1 m. Desta forma, os robôs aspiradores smart proporcionam um ambiente mais tranquilo e agradável, permitindo que as crianças e os adultos desfrutem de suas atividades diárias sem serem perturbados pelos sons incômodos da limpeza.

Como escolher o modelo ideal de robô aspirador smart

A escolha do modelo ideal de robô aspirador smart deve levar em consideração vários fatores, sendo o principal a área total onde ele será utilizado. Quanto maior o ambiente e mais complexo o layout (muitas paredes e mobílias, tapetes, escadas) mais potência o aspirador deve ter, além da capacidade de mapeamento do ambiente.

O tipo de piso também influencia na escolha, pois quanto mais aderente for o piso em relação à sujeira, mais potente deverá ser o robô aspirador. Outros fatores relevantes para a escolha são no nível de ruído, capacidade do compartimento de poeira, autonomia de bateria, conectividade, marca e assistência técnica.

Veja, a seguir, algumas opções disponíveis no mercado nacional.

Com um sistema avançado de navegação baseado em laser, o Smart Robô Aspirador Wi-Fi Laser Positivo pode mapear com precisão o ambiente e criar rotas de limpeza otimizadas para cobrir todas as áreas da casa. De acordo com a fabricante, o produto é capaz de remover com eficácia poeira, pelos de animais e mais detritos em carpetes, madeira, azulejos e outros tipos de piso.

Um dos principais benefícios do smart robô da Positivo é sua conectividade Wi-Fi, que permite aos usuários controlar e programar o robô por meio de um aplicativo no smartphone. Ele é compatível com assistentes de voz, como Google Assistente e Amazon Alexa, e pode ser integrado a outros dispositivos inteligentes. Outrow diferenciais ficam por conta da bateria de longa duração e da função de retorno automático à base de carregamento.

Roomba i3+ EVO iRobot - a partir de R$ 4.699

Da mesma forma como o modelo anterior, o robô aspirador Roomba i3+ EVO conta com recursos de navegação inteligente, é capaz de mapear ambientes e tem sensores capazes de criar rotas de limpeza otimizadas e se adaptar às características da casa. Ele ainda conta com uma estação de esvaziamento automático, que permite ao robô esvaziar seu compartimento de poeira diretamente na base de carregamento sem necessidade de intervenção do usuário.

Além disso, o produto também é compatível com aplicativos e assistentes de voz, facilitando o controle e a programação do dispositivo. O sistema de limpeza de três etapas, com escovas de borracha multi-superfície e potência de sucção aprimorada para diversos tipos de piso, de acordo com a fabricante.

O Multilaser Hydra é um robô aspirador 3 em 1 capaz de varrer, aspirar e passar pano. O produto conta ainda com sensores inteligentes de anticolisão e antiqueda que prometem uma navegação segura e eficiente em diferentes tipos de piso, evitando obstáculos e quedas de degraus ou escadas.

Quanto à bateria, o produto tem capacidade de funcionamento contínuo por até 90 minutos. Fácil de usar e programar, seu o controle remoto permite aos usuários ajustar as configurações de limpeza e o horário de funcionamento conforme as preferências pessoais.

WAP Robot WCONNECT - a partir de R$ 1.900

O WAP Robot WCONNECT reúne os principais recursos dos modelos mais caros citados, mas a um preço mais acessível. O produto tem capacidade de sucção e sistema de filtragem adaptado para diversos tipos de pisos. Como diferencial, seu design compacto com sensores inteligentes permite que ele navegue facilmente sob móveis e em áreas de difícil acesso, garantindo uma limpeza abrangente de todos os cantos da casa.

Ele também possui conexão Wi-Fi, possibilitando o controle remoto e a programação do dispositivo pormeio de um aplicativo no celular. O robô também é compatível com Google Assistente e Amazon Alexa. Além disso, a bateria é de longa duração e o produto também consegue retornar automaticamente à base de carregamento, possibilitando uma limpeza ininterrupta e sem preocupações.

