Royalteen - Princesa Margrethe: veja sinopse, elenco e trailer do filme

O filme Royalteen: Princesa Margrethe estreou na Netflix na última quinta-feira (11) e ocupa o quinto lugar de produções mais vistas do streaming nesta semana. A trama acompanha a princesa Margrethe, que tenta lidar com os problemas pessoais após a festa de formatura. Baseada na saga literária homônima de Randi Fuglehaug e Anne Gunn Halvorsen, a produção norueguesa é a continuação da primeira adaptação de 2021, intitulada Royalteen.

Com filmagens realizadas na Noruega, o longa tem direção de Ingvild Søderlind e roteiro de Marta Huglen Revheim. Se você gosta de filmes com muito drama adolescente e romance, confira mais detalhes de Royalteen: Princesa Margrethe.

2 de 3 Longa dramático é estrelado pela atriz Elli Müller no papel da Princesa Margrethe — Foto: Divulgação/Netflix Longa dramático é estrelado pela atriz Elli Müller no papel da Princesa Margrethe — Foto: Divulgação/Netflix

Enredo de Royalteen: Princesa Margrethe

No primeiro longa, o espectador foi apresentado à história do Príncipe Kalle (Storhøi), que ao conhecer a jovem Lena (Asserson), a mais nova caloura do colégio, acaba se apaixonando perdidamente por ela. A garota tem um passado misterioso e esconde dele um grande segredo, que também é a razão por ela ter saído da sua cidade natal.

Já no segundo longa, o foco é a Princesa Margrethe (Müller), que durante a festa de formatura acaba bebendo demais e usando drogas. Logo depois ela sofre uma overdose e é hospitalizada. Para piorar a situação, o rapaz com quem ela ficou naquela noite gravou tudo o que fizeram juntos e usa como chantagem para se aproveitar dela.

Sem saber o que fazer caso a gravação seja publicada, a jovem começa a ficar ansiosa e passa a se automedicar com ansiolíticos viciantes. Tentando manter uma imagem de perfeição, Margrethe ainda lida com problemas familiares e o drama de encontrar seu primeiro amor.

Elenco

Estrelado por Elli Müller (O Lobo Viking) no papel da princesa Margrethe e Ines Høysæter Asserson (Herdeiros da Noite) interpretando Lena, o elenco reúne nomes como Mathias Storhøi (Royalteen) vivendo o Príncipe Kalle, Filip Bargee Ramberg (Snowfall) dando vida à Arni e Sammy Germain Wadi (Rose) como o Príncipe Alexander.

Amalie Sporsheim (Rådebank), Frode Winther (Valkyrien), Kirsti Stubø (The Greatest Thing), Niels Skåber (Snøfall) e as novatas Hannah Larsen Wahlberg e Ina Dajanna Ervik também fazem parte do time de atuação.

3 de 3 Produção norueguesa ainda aborda o tema sobre saúde mental na juventude — Foto: Divulgação/Netflix Produção norueguesa ainda aborda o tema sobre saúde mental na juventude — Foto: Divulgação/Netflix

Repercussão

Aguardada pelos fãs da franquia, Royalteen: Princesa Margrethe já é popular entre o público jovem da Netflix e tem uma recepção mediana entre a crítica especializada. No site agregador IMDb, o longa tem por enquanto a nota de 4.6, com base em 242 considerações. Já no Rotten Tomatoes, a produção norueguesa tem um índice de audiência de 83%.

Em veículos internacionais, como o Ready Steady Cut, a jornalista Amanda Guarragi elogia o trabalho do diretor Ingvild Søderlind ao abordar o tema da saúde mental e o papel social de gênero, destacando que "esta sequência mostra a grande diferença em como homens e mulheres são tratados em todos os aspectos da vida".

Já John Serba, do Decider, tece comentários negativos sobre o longa, afirmando que ele "tenta encontrar alguma tração dramática em seu retrato abrangente da vida trágica da realeza" e, por fim, termina a narrativa de "forma anticlimática".