Sangue e Ouro: veja sinopse e elenco do filme de drama e ação da Netflix

O filme Sangue e Ouro estreou no catálogo da Netflix na última sexta-feira (26) e já ocupa o segundo lugar no Top 10 de produções mais vistas da semana. Com direção do aclamado cineasta Peter Thorwarth e roteiro de Stefan Barth, a produção alemã é um original da plataforma. Estrelado por Robert Maaser e Marie Hacke, a trama se passa no período final da Segunda Guerra Mundial e acompanha um desertor alemão e uma jovem em uma batalha contra nazistas por conta de um tesouro escondido. Se você gosta de filmes de época sobre guerra, confira, a seguir, mais detalhes de Sangue e Ouro.