Silêncio: veja sinopse, elenco e trailer da série da Netflix

Sinopse

Em uma fatídica noite, os pais de Sergio Ciscar (Arón Piper) são assassinados e arremessados da sacada de seu apartamento. O jovem, na época menor de idade, é acusado do crime e permanece em silêncio desde suas mortes, até mesmo no julgamento. Durante seis anos no centro de detenção juvenil, Sergio não troca palavras com quase ninguém quando então consegue sua liberdade condicional por bom comportamento e decide procurar sua irmã, com quem perdeu contato após o crime.

Devido à natureza incomum do caso, um juiz autoriza um monitoramento intenso de Sergio pela psiquiatra Ana Dussuel (Almudena Amor) para determinar se ele ainda apresenta perigo para a sociedade.

Elenco

A série criada por Aitor Gabilondo, autor também do filme Entrevias, é bastante focada na dualidade entre Sergio (Arón Piper) e a psiquiatra Ana (Almudena Amor), mas outros personagens adicionam camadas extras ao mistério. Entre eles estão o pastor da igreja que acolhe Sergio, Natanael, interpretado por Ramiro Bias (La Pasajera, O Ministério do Tempo); uma jovem admiradora de Sergio chamada Marta, papel de Cristina Kovani (La Caza, Monterperdido); e o chefe de Ana, o subcomissário Cabrera, interpretado pelo ator Aitor Luna (Los Hombres de Paco). O ator Manu Ríos, também da série de TV Elite, aparece no papel de Eneko, namorado de Marta.

Repercussão entre público e crítica

A premissa curiosa da série tem chamado atenção e, neste domingo (21), ela se encontra na segunda posição da Netflix entre as mais vistas da semana. No site IMDb, a série está com nota 5,7 de 10, segundo avaliação de usuários. Por enquanto, ela ainda não conta com análises e notas de usuários em outros sites como Metacritic e Rotten Tomatoes.

Entre as resenhas já publicadas chama atenção uma análise negativa do site The Guardian, que avaliou a série com 1 estrela de 5, criticando furos no roteiro, narrativa sem sentido e que seu conceito interessante é descartado na primeira oportunidade. Já o site "But Why Tho?" teve uma review mais positiva com nota 8/10 afirmando que Silêncio é sombrio, mas atraente.