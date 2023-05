Soundbar Samsung HW-A555 é boa? Veja preço e detalhes

O modelo tem bom custo-benefício para quem quer conectividade sem fio e som mais reforçado, mas pode ficar um pouco distante dos modelos mais premium quanto aos recursos inteligentes e à qualidade sonora. Na sequência, confira mais detalhes sobre ficha técnica do produto e entenda se a soundbar Samsung HW-A555 é uma boa opção para você.

Ficha técnica da Samsung HW-A555:

Lançamento no Brasil: fevereiro de 2022

Preço: R$ 1.299 na Amazon

Dimensões: 20 x 35,3 x 29 cm (subwoofer) e 86 x 55 x 8,5 cm (soundbar)

Cores: preto

Peso: 5,3 kg (subwoofer) e 2,1 kg (soundbar)

Versão do Bluetooth: 5.0

Potência: 410 Watts RMS

Conectividade: Bluetooth, HDMI, USB e óptica

Modos de som: Standard,Game,Surround Sound Expansion,DTS Virtual:X,Adaptive Lite,Bass Boost

Design

A soundbar da Samsung tem o design típico de um produto do gênero: o aparelho em si tem o formato de barra e é bem discreto. Já o subwoofer tem formato de torre e é desconectado da soundbar. Ele depende de seu próprio suprimento de energia.

Do ponto de vista das interfaces, há portas USB, HDMI de entrada, HDMI de saída, porta para sinal óptico de áudio, além de conectividade Bluetooth. Segundo a Samsung, o subwoofer pesa 5,3 kg e a soundbar vai a 2,1 kg. Nas medidas, o sub tem 20 x 35,3 x 29 cm, enquanto a barra de som fica em 86 x 55 x 8,5 cm.

Potência e som

Segundo a Samsung, a HW-A555 entrega 410 W RMS de potência, oferecendo som surround — com suporte à tecnologia DTS:X — em 2.1 canais com direito a cinco alto-falantes, mais o subwoofer. Compatível com DTS, a soundbar da Samsung pode até "corrigir" um detalhe nos televisores da marca, muitos vendidos sem suporte a esse formato de áudio, muito usado em filmes e séries.

O som surround permite que a soundbar tenha capacidade de projetar áudio de diferentes direções. O resultado não vai ser o mesmo do que com um home theater completo ou um bom fone de ouvido, mas, mesmo assim, deve contribuir para uma experiência de uso mais imersiva em conteúdo que seja compatível com som 3D.

Recursos

Além do som surround e do suporte ao DTS:X, a soundbar da Samsung oferece pouco em termos de recursos: sem funcionalidades smart, a HW-A555 depende diretamente do dispositivo que a controla. No entanto, para quem pretende usar o aparelho também como caixa de som, a conectividade por Bluetooth pode ser um diferencial.

Nos demais cenários de uso, a soundbar usa conexão HDMI com televisores ou PCs, e também conta com saída óptica. Outra característica interessante é a oferta de um controle remoto universal, que segue o mesmo design e funcionalidades dos atuais controles vendidos com TVs da Samsung. Por meio do HDMI-CEC, você pode controlar TV e soundbar com a mesma unidade.

Preço e custo-benefício

O modelo da Samsung aparece no mercado nacional hoje a preços na faixa de R$ 1.299. O preço é competitivo entre soundbars intermediárias, mas requer algumas considerações. Quem busca som de alta qualidade para acompanhar a TV pode se beneficiar ao considerar um home theater completo, ou mesmo soundbars mais caras que, com mais potência, tendem a ter compatibilidade com formatos de som 3D mais badalados, como os da Dolby.

Definir o custo-benefício do investimento passa diretamente pela sua expectativa em torno do som da TV. Se o seu aparelho não entrega áudio claro e com bom volume, a soundbar pode ser um bom reforço. Com muito mais potência do que uma TV comum e com o reforço do subwoofer, você vai experimentar áudio mais vivo e com mais graves.

Concorrentes

Há várias opções ao modelo da Samsung no mercado brasileiro, e uma das de maior destaque é a SNH5 da LG. Com 600 W RMS, o modelo tem os mesmos DTS:X, conexão Blueooth e som reforçado por um subwoofer. No momento, é possível encontrá-la por R$ 1.259 na Amazon.

Outra alternativa é a Deep Bass, da JBL. A soundbar vem com som 2.1 e apresenta potência de 206 W, menor que a oferecida pela Samsung e LG, mas com a vantagem de contar com um subwoofer completamente wireless. No momento, a Deep Bass fica por R$ 1.399 na Amazon.

Com informações de Samsung

