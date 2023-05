Stranded Alien Dawn: veja gameplay e requisitos do jogo de sobrevivência

1 de 3 Stranded: Alien Dawn é um simulador de sobrevivência ambientando em uma planeta alienígena — Foto: Reprodução/Steam Stranded: Alien Dawn é um simulador de sobrevivência ambientando em uma planeta alienígena — Foto: Reprodução/Steam

Gameplay

Em Stranded: Alien Dawn, o jogador assume o papel de um astronauta que está no comando de um grupo de sobreviventes após sua nave cair em um planeta alienígena. No mundo hostil em que fica preso, o jogador vai se deparar com desafios diversos, como recursos limitados, doenças, um sistema climático dinâmico e um ciclo de dia e noite. Por isso, é preciso plantar e cultivar alimentos, coletar materiais úteis e reciclar detritos espaciais.

2 de 3 Em Stranded: Alien Dawn, você deve plantar e coletar recursos para sobreviver — Foto: Reprodução/Steam Em Stranded: Alien Dawn, você deve plantar e coletar recursos para sobreviver — Foto: Reprodução/Steam

Outros desafios incluem gerenciar as necessidades, saúde e felicidade de seus aliados, além de lidar com criaturas alienígenas hostis que habitam o planeta. Para sobreviver e colonizar o local, portanto, é fundamental pesquisar tecnologias que ajudarão a construir e melhorar sua própria base. Desde muros e torres até armadilhas com torretas e lança-chamas, suas defesas devem proteger seus habitantes de ondas de ataques inimigos.

Vale destacar que cada partida se desenrola unicamente, já que eventos da história, ameaças da vida selvagem e condições climáticas adversas são geradas aleatoriamente. Assim, o player deve encontrar soluções inovadoras para vários contratempos, sendo que cada decisão afeta a história. Além disso, também é necessário equilibrar riscos e recompensas para garantir a sobrevivência e sucesso da colônia

3 de 3 Stranded: Alien Dawn, o jogador deve defender sua base contra ondas de aliens inimigos — Foto: Reprodução/Steam Stranded: Alien Dawn, o jogador deve defender sua base contra ondas de aliens inimigos — Foto: Reprodução/Steam

