Synchronic: veja sinopse, elenco, trailer e críticas do filme na Netflix

O filme de suspense de ficção científica Synchronic é um dos recém-chegados ao catálogo da Netflix e está no ranking de produções mais vistas da plataforma na semana. Na trama, dois paramédicos têm as vidas mudadas por conta de uma nova droga sintética com efeitos inexplicáveis. Dirigido por Justin Benson (O Culto) e Aaron Moorhead (Primavera), a produção é estrelada por Anthony Mackie, o novo Capitão América do Universo Cinematográfico da Marvel, e Jamie Dornan (franquia Cinquenta Tons de Cinza).

Synchronic foi exibido na 44ª edição do Toronto International Film Festival, realizado em setembro de 2019 no Canadá. Mesmo com uma bilheteria mundial tímida de apenas US$ 1.5 milhão, o longa obteve uma ótima aceitação entre o público e a crítica. Se você gosta de suspense com ficção científica, saiba mais sobre Synchronic.

2 de 3 A dupla de paramédicos protagonistas do filme Synchronic — Foto: Reprodução/JustWatch A dupla de paramédicos protagonistas do filme Synchronic — Foto: Reprodução/JustWatch

Enredo de Synchronic

Steve Denube (Anthony Mackie) e Dennis Dannelly (Jamie Dornan) são dois amigos paramédicos que atuam em Nova Orleans, cidade do estado da Louisiana (EUA). Durante o trabalho nas ruas, os dois presenciam eventos completamente enigmáticos que podem estar ligados a uma nova droga sintética chamada Synchronic.

Os efeitos dessa substância, que promete alterar a percepção de tempo e espaço, atraem cada vez mais a dupla quando a filha mais velha de Dennis, Brianna (Alexia Ioannides), desaparece em circunstâncias misteriosas.

3 de 3 Em Synchronic, os mistérios sobre a droga aumentam quando Brianna desaparece misteriosamente — Foto: Reprodução/JustWatch Em Synchronic, os mistérios sobre a droga aumentam quando Brianna desaparece misteriosamente — Foto: Reprodução/JustWatch

Elenco e equipe técnica

Ao lado da dupla de protagonistas, integram o elenco Katie Aselton (Terror na Ilha) como Tara Dannelly, Ally Ioannides (The Good Doctor), Ramiz Monsef (S.W.A.T.) como Dr. Kermani, Bill Oberst Jr. (Mentes Criminosas) como o saqueador, Betsy Holt (The Dirt - Confissões do Mötley Crüe) como Leah, Shane Brady (Doutor Sono) como Travis, Carl Palmer (Raízes) como o oficial Jacobs, entre outros. Além de dirigir o longa, Justin Benson é também responsável pelo roteiro.

Repercussão entre público e crítica

Na avaliação dos usuários no IMDb, Synchronic possui nota 6,2, com base em 35 mil votações. O suspense conquistou ainda pontuações acima da média entre a crítica. No site Metacritic, o metascore do filme é 64, ao lado da nota 5.8 do público. Já no Rotten Tomatoes, as aprovações são de 79% (selo "Fresco") entre a imprensa e 76% entre a audiência. A produção é rotulada como uma "intrigante e idiossincrática jornada de ficção científica" no consenso do Rotten Tomatoes.

Nas avaliações positivas, o The New York Times elogiou o trabalho dos diretores Justin Benson e Aaron Moorhead, afirmando que "a dupla entrega impacto, sustos e uma recompensa ressonante". No portal We Got This Covered, o longa é classificado como "uma exploração emocionante da ficção científica que avalia o estado melancólico da autoestima e da existência".

Já entre as críticas medianas e negativas, o The Guardian criticou o enredo "bobo e tedioso" de Synchronic, ao afirmar que o longa possui "cenas de viagem no tempo um pouco absurdas e livre de perigo, além de um foco dramático perdidamente dividido entre as vidas separadas (mas igualmente enfadonhas) de Dennis e Steve". Na resenha da revista Variety, foi descrito que o roteiro "insiste que nos importamos com personagens lamentavelmente escritos".