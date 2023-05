Temporada 16 de Heartland: conheça sinopse, elenco e trailer da série

A 16ª temporada de Heartland chegou ao catálogo da Netflix recentemente e já é um sucesso entre os assinantes do streaming, visto que ocupa a sexta posição de produções mais vistas da semana. Baseada na série de livros de mesmo nome, da autora Lauren Brooke, a produção canadense foi lançada oficialmente em 2007, no canal CBC Television, e tem direção de Chris Potter. Estrelada por Amber Marshall e Shaun Johnston, a trama acompanha uma família que administra um rancho de cavalos enquanto lida com os problemas do cotidiano.