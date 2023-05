Terra Selvagem: veja sinopse, elenco e trailer do filme na Netflix

Lançado em 2017, o filme Terra Selvagem (Wind River, no título original) chegou à biblioteca da Netflix na última sexta-feira (28) e já ocupa a segunda posição de longas mais vistos da plataforma. Com roteiro e direção de Taylor Sheridan (Sicario), o drama é protagonizado por Jeremy Renner e Elizabeth Olsen. A trama segue um caçador de coiotes e uma agente do FBI em uma investigação sobre a morte suspeita de uma jovem dentro de uma reserva indígena americana.

Com quase duas horas de duração, o longa-metragem teve sua estreia oficial no Festival de Cannes 2017 e teve distribuição nacional pela California Filmes. As filmagens ocorreram em Utah, nos Estados Unidos. Confira, a seguir, mais detalhes de Terra Selvagem, como sinopse, elenco e repercussão.

2 de 2 Terra Selvagem é estrelado por Elizabeth Olsen e Jeremy Renner — Foto: Divulgação/The Weinstein Company Terra Selvagem é estrelado por Elizabeth Olsen e Jeremy Renner — Foto: Divulgação/The Weinstein Company

Enredo de Terra Selvagem

A história deste drama segue inicialmente Cory Lambert (Renner), um veterano caçador de coiotes traumatizado pela recente morte da filha adolescente. Certo dia, no entanto, o protagonista encontra o corpo congelado de uma jovem em meio ao nada na reserva indígena de Wyoming, nos Estados Unidos.

Com a ajuda de Jane Banner (Olsen), uma agente novata do FBI, os dois partem juntos rumo à uma investigação sobre o homicídio da moça. Quanto mais eles se aprofundam sobre o crime, mais segredos sujos e crueldades aparecem, incluindo estupros e assassinatos de meninas dentro da comunidade indígena causados por forasteiros.

Elenco

Estrelado por Jeremy Renner (Gavião Arqueiro) no papel do protagonista Cory Lambert e Elizabeth Olsen (WandaVision) interpretando Jane Banner, o elenco de Terra Selvagem reúne nomes como Gil Birmingham (Crepúsculo) vivendo Martin Hanson, Jon Bernthal (The Walking Dead) dando vida a Matt e Julia Jones (Dexter: New Blood) como Wilma Lambert.

Fazem parte do time de atuação também Kelsey Chow (Yellowstone), James Jordan (O Dono de Kingstown), Martin Sensmeier (Sete Homens e um Destino), Tantoo Cardinal (Sinais de Fumaça), Tokala Clifford (O Passado), Althea Sam (The Happy Worker) e Ian Bohen (Teen Wolf: O Filme).

Repercussão

Em alta entre os assinantes da Netflix, a performance de Terra Selvagem entre o público e a crítica especializada é positiva, como indicam sites especializados. No IMDb, por exemplo, a produção tem nota 7.7, com base em 261 mil considerações. Já no Rotten Tomatoes, o trabalho de Taylor Sheridan tem uma taxa de aprovação de 88% da crítica e uma pontuação de 90% referente à audiência.

Segundo o consenso do site em questão, o filme "atrai os espectadores para um mistério dirigido por personagens com uma escrita inteligente, um elenco forte e um cenário habilmente renderizado que oferece o frio amargo prometido por seu título".

Em sites internacionais, como o The Guardian, a jornalista Simran Hans concedeu quatro estrelas de cinco ao projeto, pontuando que o longa "é um thriller violento e tenso, esparso e bem ritmado". No entanto, ela ainda ressalta que "para um filme [...] preocupado com o estupro e a injustiça colonial sofrida pelos nativos americanos, ele gasta muito tempo com a intervenção de brancos". Por fim, Tara Brady, do The Irish Times, elogia o desenvolvimento narrativo do projeto, destacando que "o forte senso de lugar de Terra Selvagem diferencia o filme do resto do gênero noir".

Confira o trailer oficial de Terra Selvagem:

