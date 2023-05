The Good Bad Mother: veja sinopse, elenco e trailer do K-drama da Netflix

The Good Bad Mother é um dos doramas que chega à Netflix este mês. Com lançamento previsto para 20 de maio, a série tem como protagonista Lee Do-hyun (A Lição). Na nova produção, Lee interpreta Choi Kang-ho, um promotor frio que vê sua vida virar de cabeça para baixo após sofrer um acidente e perder sua memória de adulto. Assim, o rapaz volta a se comportar como um menino de sete anos e precisa dos cuidados da mãe, Young-soon.

Exibida originalmente na emissora JTBC, o dorama já tem quatro episódios lançados na Coreia do Sul. Ao todo, serão 14 capítulos com cerca de uma hora de duração cada. Quem já assistiu ao começo do K-drama elogia a atuação dos protagonistas e ressalta a sensibilidade do enredo. Confira sinopse, elenco e tudo o que sabemos sobre The Good Bad Mother.

2 de 3 Choi Kang-ho (Lee Do-hyun) volta à infância após sofrer um acidente em The Good Bad Mother — Foto: Reprodução/IMDb Choi Kang-ho (Lee Do-hyun) volta à infância após sofrer um acidente em The Good Bad Mother — Foto: Reprodução/IMDb

Enredo

The Good Bad Mother foca na relação conturbada entre Young-soon (Ra Mi-Ran) e o filho Kang-ho (Lee Do-hyun). A fazendeira, que criava porcos com a família, precisou cuidar do menino sozinha após a morte do marido, exigindo sempre o melhor desempenho de Kang-ho. Por isso, o garoto era repreendido caso tirasse notas baixas e passou grande parte da sua vida estudando para ser promotor — ambição que, na verdade, era de sua mãe.

Já adulto, o protagonista se tornou um profissional de sucesso, mas com personalidade fria e pouco empática. Porém, sua vida muda após um trágico acidente, ao sofrer amnésia Kang-ho volta a se comportar como uma criança de sete anos. Sua mãe entra em cena para cuidar do rapaz e, aos poucos, eles vão descobrindo traumas e questões do passado, que moldaram suas personalidades e relacionamentos.

Elenco de The Good Bad Mother

O dorama, escrito por Bae Se-young e dirigido por Sim Na-yeon, tem no elenco principal Lee Do-hyun (A Lição e Hotel Del Luna) no papel de Choi Kang-ho e Ra Mi-Ran (A Candidata Honesta) interpretando Young-soon. Além disso, Ahn Eun-Jin (Hospital Playlist) é Lee Mi-Joo, a melhor amiga de infância do protagonista, e Bang Sam-sik está no papel de In-soo Yoo (All of Us Are Dead), um rapaz valentão que cresceu ao lado da dupla de amigos.

3 de 3 The Good Bad Mother é novo K-drama da Netflix, que chega ao catálogo em 20 de maio — Foto: Reprodução/Netflix The Good Bad Mother é novo K-drama da Netflix, que chega ao catálogo em 20 de maio — Foto: Reprodução/Netflix

O que esperar do K-drama?

Com nota 8,6 no IMDb, a produção de Sim Na-yeon virou pauta nos veículos internacionais, ganhando elogios pela sensibilidade e complexidade dos personagens. A jornalista Liz Kcan, do Decider, descreve a dinâmica dos primeiros episódios como uma “saga épica, indo do humor ao trágico".

A jornalista Bhavna Agarwal, do India Today, ressalta que"o K-drama não deseja tornar nenhum dos dois protagonistas o vilão da história, apenas contar a vida de pessoas reais, com seus traumas e desafios". Lee Do-hyun e Ra Mi-Ran também ganham elogios da imprensa pela versatilidade na atuação, permitindo que o dorama passe por momentos tristes, sem deixar de lado o bom-humor e as falas cômicas do roteiro.