The Great: veja sinopse, elenco e trailer da série estrelada por Elle Fanning

A terceira temporada da minissérie The Great estreou na última sexta-feira (12) nos Estados Unidos, na plataforma Hulu. Aqui no Brasil, a nova season tem previsão de lançamento para o dia 14 de julho, no streaming Lionsgate +. A trama segue a ascensão ao poder de Catarina, a Grande, imperatriz da Rússia. Lançada oficialmente em 2020, a produção americana foi criada por Tony McNamara e é estrelada por Elle Fanning e Nicholas Hoult.

Até o momento, a minissérie tem 20 episódios e é baseada na peça homônima de McNamara, de 2008. Se você gosta de dramas históricos com uma pitada cômica, confira, a seguir, mais detalhes de The Great.

Enredo de The Great

Este drama cômico e satírico é ambientado no século XVIII e acompanha a juventude e ascensão de Catarina, a Grande (Fanning), a imperatriz russa com o maior reinado do país. Considerada uma jovem ingênua, ela acaba tendo que deixar a Prússia rural para se casar com o czar Pedro III (Hoult), da Rússia.

Em meio ao conturbado casamento repleto de casos extraconjugais - de ambos os lados -, Catarina se vê presa a um país liderado por um homem violento e sádico e em um relacionamento explosivo e perigoso, no qual os dois imperadores arquitetam planos para matar um ao outro.

Após assumir o controle da Rússia, a protagonista decide não seguir os passos do marido, buscando um governo sem violência extrema. Mas isso será mais difícil do que ela imaginava, já que seus inimigos farão de tudo para impedir o sucesso de sua liderança no poder.

Elenco

Estrelada por Elle Fanning (Por Lugares Incríveis) no papel da protagonista Catarina, a Grande, e Nicholas Hoult (Meu Namorado é um Zumbi) como Pedro III da Rússia, o elenco de The Great ainda é formado por Phoebe Fox (Life in Squares) dando vida à Marial, Charity Wakefield (Doctor Who) vivendo Georgina Dymova e Gillian Anderson (The Crown) como Joanna.

Fazem parte do time de atuação Adam Godley (Breaking Bad), Sacha Dhawan (Punho de Ferro), Freddie Fox (Os Três Mosqueteiros), Belinda Bromilow (Segredos de Um Crime), Jason Isaacs (Harry Potter e a Câmara Secreta) e Danusia Samal (A Vigilante do Amanhã).

Repercussão

Vencedora do Emmy em 2022, na categoria de Trajes de Época, e de um Satellite Award 2021 para Melhor Atriz em Série Musical ou de Comédia para Fanning, The Great é um sucesso entre o público e aclamada pela crítica. No site agregador IMDb, a minissérie tem nota 8,2, com base em 46 mil considerações.

Já no Rotten Tomatoes, o trabalho de Tony McNamara tem uma taxa de aprovação de 96% da crítica e um índice de 85% em relação à audiência. Segundo o consenso do site, "The Great continua seu reinado revisionista mais forte do que antes, graças à sua sagacidade viciante e elenco maravilhoso".

Em reviews de veículos internacionais, como o The Guardian, o jornalista Jack Seale concede cinco estrelas ao projeto e elogia o roteiro ousado, enfatizando que "cada cena, cada linha do roteiro de Tony McNamara carrega seu próprio hedonismo perverso: sempre há algo para se divertir que é mais rude, mais tolo ou mais nítido do que outros programas ousariam incluir."

Por fim, Alan Sepinwall, da Rolling Stone norte-americana, tece comentários mistos sobre a produção, afirmando que "é melhor pensar na série como uma coleção de esquetes cômicos muito sombrios. Alguns erram a ponto de ficarem profundamente desconfortáveis, mas esses pelo menos capturam a sensação de uma mulher e um país sendo refém de um idiota superconfiante".