Tin & Tina: veja sinopse, elenco e trailer de terror espanhol da Netflix

O filme Tin & Tina está em alta no ranking de longas da Netflix , ocupando no momento o terceiro lugar da lista. O terror espanhol é estrelado por Jaime Lorente (o Denver de La Casa de Papel) e Milena Smit (Mães Paralelas). A dupla interpreta um casal que resolve adotar dois gêmeos albinos após um aborto traumático.

A direção e roteiro é de Rubin Stein, cineasta em seu primeiro trabalho com longa-metragem. Tin & Tina é a adaptação de um curta homônimo dirigido por Stein em 2013. Se você acompanha as produções espanholas em destaque na Netflix e quer conferir este longa de terror e suspense, veja a seguir mais informações sobre elenco e enredo.

2 de 3 Jaime Lorente e Milena Smit interpretam um casal que sofrem uma tragédia no dia do casamento — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes Jaime Lorente e Milena Smit interpretam um casal que sofrem uma tragédia no dia do casamento — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes

Enredo de Tin & Tina

O filme se passa no começo da década de 1980. O casal Lola (Smit) e Adolfo (Lorente) são acometidos por uma tragédia no dia do casamento. Lola sofreu um aborto espontâneo durante a cerimônia e descobre no hospital que não poderá mais ter filhos. Após uma discussão com Adolfo, ela decide adotar uma criança para trazer mais alegria à casa nova.

Ao chegarem num orfanato católico, Lola e Adolfo conhecem os irmãos Tin (Carlos González Morollón) e Tina (Anastasia Russo), um casal de gêmeos albinos que aparentam ser alegres e obedientes. Mas após sua estadia no casarão de Lola e Adolfo, os dois irmãos revelam uma obsessão fora do comum pelo cristianismo, o que incomoda seus novos pais.

3 de 3 O comportamento estranho de Tin e Tina preocupa os novos pais dos gêmeos — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes O comportamento estranho de Tin e Tina preocupa os novos pais dos gêmeos — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes

Elenco e equipe técnica

Antes de Tin & Tina, o ator Carlos González Morollón esteve na franquia de filmes Pai a Gente Só Tem Um; já a atriz Anastasia Russo atuou na série Histórias Para Não Dormir (2022). Ainda integram o elenco Teresa Rabal (Dias Melhores) como Irmã Assunción, Joserra Leza (El Mundo es Suyo) como Sacerdote Boda, Ruth Gabriel (Dias Contados) como a mãe de Pedrito (Sergio Ramos), entre outros.

Repercussão entre o público e crítica

Tin & Tina por enquanto não pontou nos agregadores Rotten Tomatoes e Metacritic, devido as poucas resenhas em sites americanos de cinema e TV. O longa obteve nota 4,9 no site IMDb, com base em 1,1 mil votações. No consenso do site Decider, o jornalista John Serba definiu o site como "dispensável", ao expor sarcástica a fraqueza do filme. "Meu Jesus na cruz, que filme estúpido é esse Tin & Tina", escreveu o crítico.

No portal Ready Steady Cut, o longa conquistou 2.5 de 5 estrelas. Na resenha de M.N. Miller, é dito que Tin & Tina "é uma mistura bem decepcionante do gênero do terror." Já na Espanha, o crítico Pablo Vázquez, do portal Fotoramas, conferiu ao filme nota 4 de 5 estrelas. De acordo com o especialista, "o filme, divertido e perturbador na primeira metade, perde parte do fôlego durante o longo final que chega a ser anticlimático. Mas é um crime banal: a diversão está garantida".