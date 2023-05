Tudo sobre Infinix Hot 11S: ficha técnica, preço e lançamento

O Infinix Hot 11S é o celular queridinho da Infinix lançado há pouco mais de um ano, em fevereiro de 2022. A empresa chinesa traz neste lançamento características de aparelhos de ponta, com preços que os consumidores costumam pagar em celulares mais simples. O destaque do produto fica para o sistema triplo de câmeras, com sensor principal de 50 MP, bateria de 5000 mAh e sistema reforçado para rodar jogos . O celular chegou ao mercado brasileiro com o valor sugerido de R$ 1.999 e dois anos de garantia, realizando a compra no site oficial da marca. Já na Amazon ele aparece por R$ 1.245 .

2 de 7 Design moderno do lançamento da Infinix — Foto: Reprodução/Infinix Design moderno do lançamento da Infinix — Foto: Reprodução/Infinix

Ficha técnica do Infinix Hot 11S

Tamanho da tela: 6,78 polegadas

Resolução da tela: Full HD+ (1.080 x 2.460)

Painel da tela: IPS LCD

Câmera principal: 50 MP, 2 MP e QVGA

Câmera frontal: 8 MP

Sistema: Android 11 | Infinix XOS 7.6

Processador: MediaTek Helio G88

Memória RAM: 6 GB

Armazenamento: 128 GB

Capacidade da bateria: 5.000 mAh

Telefonia: Dual Chip

Peso: 199 gramas

Dimensões: 168,9 mm x 77 mm x 8,8 mm

Cores: Preto ou Prata

Preço de lançamento: R$ 1.999

Tela e design

3 de 7 Tela e design texturizado do Hot 11S — Foto: Reprodução/Infinix Tela e design texturizado do Hot 11S — Foto: Reprodução/Infinix

O Infinix Hot 11S tem tela de 6,78 polegadas, com a tecnologia IPS LCD. Este tipo de tecnologia apresenta um melhor desempenho de visibilidade em ambientes muito claros e contém cores mais precisas. O aparelho também conta com uma taxa de atualização de 90 Hz, ideal para jogar, assistir a filmes e navegar na internet com mais fluidez e sem preocupação. Além disso, a tela possui filtro de luz azul, para proteção dos olhos.

Já no design, a Infinix também não decepciona. A parte traseira apresenta uma textura diferente, em forma de listras, que dá um toque especial em relação aos outros aparelhos do mercado, que costumam trazer essa área mais lisa. A parte que abriga as câmeras e flash contam com design sofisticado e moderno, com destaque para a câmera principal, que vem representada em tamanho maior.

Câmeras

4 de 7 Sistema de câmera tripla do Hot 11S — Foto: Reprodução/Infinix Sistema de câmera tripla do Hot 11S — Foto: Reprodução/Infinix

O sistema de câmeras do Infinix Hot 11S pode ser considerado bem completo e promete bom desempenho com fotos em ambientes com pouca luminosidade. Com câmera principal de 50 MP, o aparelho ainda conta com uma lente para ajustes automáticos com inteligência artificial, lente de profundidade e flash Quad LED.

A câmera frontal não deixa a desejar e apresenta resolução de 8 MP. Com inteligência artificial igualmente acoplada, a câmera para selfies possui flash duplo, prometendo um ângulo amplo e nítido.

Desempenho

5 de 7 Smartphone Infinix Hot 11S — Foto: Reprodução/Infinix Smartphone Infinix Hot 11S — Foto: Reprodução/Infinix

O aparelho da Infinix conta com o processador Helio G88, da MediaTek. Além oferecer taxa de atualização de 90 Hz, o processador também é capaz executar conteúdo em FHD e oferecer conexão 4G em dois chips SIM.

De memória RAM, o aparelho apresenta 6 GB e vem em versão de 128 GB de armazenamento. O Infinix Hot 11S tem slot para cartão de memória, que pode suportar até 512 GB, um valor mais que satisfatória para o cliente.

Bateria

6 de 7 Celular conectado ao carregador — Foto: Luciana Maline/TechTudo Celular conectado ao carregador — Foto: Luciana Maline/TechTudo

Chegando a um dos tópicos de maior destaque do aparelho, o Infinix Hot 11S tem bateria de 5.000 mAh. Além disso, conta com a tecnologia de “Power Marathon”, que promete entregar duas horas a mais de ligação com apenas 5% de carga disponível. O aparelho ainda conta com carregador rápido de 18 W, que promete atingir 50% de carga em até 50 minutos.

A Infinix disponibilizou uma tabela com informações de quanto de carga o aparelho consegue aguentar. Confira abaixo:

60 dias – em modo de espera

13 horas – jogando

142 horas – reproduzindo música

51 horas – em ligação

Versão do Android e recursos extras

O Infinix Hot 11S vem com Android 11 instalado, com interface XOS 7.6, exclusiva da marca. A interface conta com acessibilidade aprimorada e segurança, permitindo ocultar apps de bancos, por exemplo.

7 de 7 Interface que organiza títulos e fornece informações de jogabilidade — Foto: Reprodução/Infinix Interface que organiza títulos e fornece informações de jogabilidade — Foto: Reprodução/Infinix

Já falando sobre conectividade, o aparelho tem Bluetooth 5.0, Wi-Fi dual band e NFC, que permite habilitar a moderna opção de pagamento por aproximação com o celular. Tratando-se do som, a Infinix promete uma experiência musical imersiva, com a tecnologia DTS surround.

Para os gamers de plantão, o Infinix Hot 11S promete ser um ótimo aliado. Com as tecnologias Game Zone e Dar-Link o aparelho pode se transformar em uma máquina de jogos completa. Enquanto a Game Zone traz informações sobre jogabilidade, a Dar-Link promete otimizar a experiência das partidas poupando bateria e controlando a temperatura do aparelho.

Preço

O Infinix Hot 11S está disponível nas cores preto e prata. Atualmente, ele é encontrado na Amazon por valores a partir de R$ 1.245.

Com informações de GSM Arena