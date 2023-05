Tudo sobre Nokia C30: ficha técnica, preço e lançamento

O Nokia C30 é um celular que chegou ao mercado brasileiro para competir no segmento básico. A ficha técnica do modelo menciona tela de 6,82 polegadas, câmera dupla de até 13 MP e bateria de longa duração, que promete até três dias de autonomia. O conjunto pode ser uma opção atraente para quem procura um aparelho com bom custo-benefício.

O smartphone foi anunciado em março de 2022 no Brasil, dois anos após a retomada das atividades da Nokia no país, fruto da parceria entre a HMD Global e a Multi (antiga Multilaser). O Nokia C30 teve preço sugerido de R$ 1.299 no lançamento, mas já é comercializado no varejo online por preços que partem de R$ 790. Confira a seguir todos os detalhes do smartphone.

Ficha técnica do Motorola Nokia C30

Tamanho da tela: 6,82 polegadas

Resolução da tela: HD+ (720 x 1.600 pixels)

Painel da tela: IPS LCD

Câmera principal: 13 MP

Câmera frontal: 5 MP

Sistema: Android 11 Go

Processador: Unisoc SC9863A (oito núcleos de até 1,6 GHz)

Memória RAM: 2 GB ou 3 GB

Armazenamento: 32 GB ou 64 GB

Cartão de memória: sim, via microSD

Capacidade da bateria: 6.000 mAh

Telefonia: Dual SIM (nano SIM)

Internet 5G: não há

Peso: 237 gramas

Dimensões: 177,7 x 79,1 x 9,9 mm

Cores: verde ou branco

Lançamento global: julho de 2021

Preço de lançamento: R$ 1.299

Tela e design

Na parte da frente, o Nokia C30 tem um painel de 6,82 polegadas, tamanho maior do que o observado em concorrentes como o Motorola Moto E7 Power. A tecnologia utilizada pelo display é o IPS LCD. Já a resolução é o HD+ (720 x 1.600). Na parte visual, vale destacar a espessura maior da borda inferior do visor e o notch em formato de gota d’água para abrigar a câmera de selfies. Já o conjunto duplo traseiro de câmeras fica envolto por uma moldura circular, posicionada acima do leitor de impressões digitais.

O Nokia C30 é construído em vidro na parte da frente e policarbonato texturizado na traseira e nas laterais. De acordo com a empresa, a estrutura é resistente e o modelo foi pensado para que o usuário “fique com ele por mais tempo”. Além disso, a logomarca da Nokia está impressa na frente e na parte de trás do aparelho.

Desempenho

O Nokia C30 é um smartphone projetado para o público que quer um aparelho mais básico para usar redes sociais como WhatsApp, Facebook e Twitter, além de serviços de filmes e vídeos, como Netflix e YouTube, por exemplo. Para isso, a fabricante equipou o produto com um chip Unisoc SC9863A, que opera com oito núcleos de processamento de até 1,6 GHz de velocidade. Para o multitarefa, a Nokia optou por inserir modestos 2 GB ou 3 GB de memória RAM.

Além de ele ser um modelo de entrada, há outra boa explicação para um hardware tão modesto: a presença do Android Go. Trata-se de uma versão mais leve do sistema operacional do Google, que embala apps que consomem menos recursos do dispositivo. Mesmo simples, o hardware é suficiente para uso de redes sociais, apps de música e até jogos simples como Candy Crush Saga ou Homescapes.

O celular tem apenas 32 GB ou 64 GB de armazenamento interno, que podem ser expandidos por meio de cartão microSD, que é vendido separadamente.

Bateria

A bateria do Nokia C30 é um dos principais chamarizes do produto. Isto porque o componente tem 6.000 mAh de capacidade. De acordo com a empresa, o valor é suficiente para até três dias fora da tomada em uso leve. A Nokia envia um carregador de 10 W de potência na caixa do produto, capaz de levar o aparelho de zero a 100% de bateria em aproximadamente 2,5 horas. Vale mencionar que a porta de carregamento do C30 é o micro USB, em vez do USB-C, padrão mais atual.

Versão do Android e recursos extras

O smartphone chegou ao mercado com o Android 11 de fábrica, na versão do programa Android Go. A edição promete uma experiência mais fluida de software, mesmo em hardware modesto. Isto se deve ao fato de os aplicativos do sistema operacional serem mais leves. Em relação a recursos extras, a Nokia destaca a presença de rádio FM, que pode ser usada com os fones de ouvido P2, que acompanham o dispositivo.

Na parte de conectividade, o Nokia C30 é equipado com um conjunto básico composto por Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2 com A2DP/LE e A-GPS. Há a presença de sensor de impressão digital na traseira do aparelho, mas a fabricante também oferece opção de desbloqueio facial — sendo esta menos segura por não fazer a leitura 3D do rosto, como ocorre no Face ID da Apple. Infelizmente não existe sensor NFC no dispositivo, o que impossibilita o usuário de realizar pagamentos por aproximação com o Google Pay.

Preço

O anúncio global do Nokia C30 foi em julho de 2021, mas o produto só veio para o Brasil oficialmente em março de 2022. O smartphone teve preço sugerido de R$ 1.299, mas já está disponível no varejo online por valores a partir de R$ 790. Com isso, o smartphone se posiciona no mercado ao lado de modelos como o Galaxy A03 e Moto E7 Power — que estão na mesma faixa de preço.

