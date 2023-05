VCT Américas 2023: veja calendário e jogos de LOUD e FURIA nos playoffs

Os playoffs do VCT Américas 2023, torneio de Valorant , começam nesta terça-feira (23). Ao todo, seis equipes conquistaram a classificação após oito semanas de disputa na fase regular do torneio. Entre os times classificados, estão as brasileiras LOUD , líder da primeira fase com apenas uma derrota, e FURIA , 5° colocada na tabela. MIBR e Sentinels, dos brasileiros Gustavo "Sacy" Rossi e Bryan "pANcada" Luna, ficaram pelo caminho e se contentarão no futuro apenas com o Last Chance Qualifier (LCQ).

Os playoffs acontecem até o próximo domingo (28), data da grande final, e contam com três vagas diretas para o VCT 2023: Masters Tokyo e o Valorant Champions 2023, o mundial do FPS da Riot Games. Você poderá assistir aos jogos nos canais oficiais do Valorant na Twitch ou no YouTube. Confira, a seguir, todos os detalhes sobre os playoffs do VCT Américas 2023.

1 de 3 Confira formato e duelos de LOUD e FURIA nos playoffs do VCT Américas 2023 — Foto: Divulgação/Robert Paul/Riot Games Confira formato e duelos de LOUD e FURIA nos playoffs do VCT Américas 2023 — Foto: Divulgação/Robert Paul/Riot Games

Equipes classificadas

A fase regular do VCT Americas 2023 contou com o formato Single Round Robin, uma espécie de pontos corridos de turno único. Os times jogaram entre si por oito semanas buscando acumular vitórias para ficar entre os seis melhores na tabela final de classificação. O critério de desempate de confrontos diretos foi muito utilizado devido ao alto número de empates no encerramento da Semana 8. Por exemplo, a Sentinels fez a mesma campanha que outras classificadas, mas ficou de fora por não ter vencido duelos contra rivais diretas.

Veja, na tabela abaixo, como ficou a classificação da primeira fase:

VCT Américas 2023 – Classificação da Fase Regular Colocação Equipe Vitórias–Derrotas Situação 1° LOUD 8–1 Classificada para a semifinal dos playoffs 2° Cloud9 8–1 Classificada para a semifinal dos playoffs 3° NRG 6–3 Classificada para as quartas de final dos playoffs 4° Leviatán 4–5 Classificada para as quartas de final dos playoffs 5° FURIA 4–5 Classificada para as quartas de final dos playoffs 6° Evil Geniuses 4–5 Classificada para as quartas de final dos playoffs 7° Sentinels 4–5 Last Chance Qualifier 8° 100 Thieves 4–5 Last Chance Qualifier 9° MIBR 3–6 Last Chance Qualifier 10° KRÜ Esports 0–9 Last Chance Qualifier

Formato dos playoffs

As seis equipes classificadas para os playoffs foram colocadas em uma chave de eliminação dupla, com chave superior e chave inferior. LOUD e Cloud9, líder e vice-líder respectivamente da primeira fase, avançaram diretamente para as semifinais dos playoffs. Ambas as equipes aguardarão os resultados da primeira rodada para iniciarem suas campanhas. Já NRG, Leviatán, FURIA e Evil Geniuses precisarão passar pelas quartas de final da chave superior em suas estreias na segunda fase.

Todos os duelos serão decididos em séries melhores de três partidas (MD3), com exceção da final da chave inferior e da Grande Final, que ocorrerão em séries melhores de cinco partidas (MD5). Ao final das eliminatórias, as três melhores equipes garantirão a classificação para o VCT 2023: Masters Tokyo e o Valorant Champions 2023, enquanto as demais se juntarão a Sentinels, 100 Thieves, MIBR e KRÜ no Last Chance Qualifier da região das Américas.

2 de 3 Após ótimo começo, FURIA sofreu três derrotas seguidas nas últimas rodadas do VCT Américas 2023 e precisará se reinventar para sobreviver aos playoffs — Foto: Divulgação/Robert Paul/Riot Games Após ótimo começo, FURIA sofreu três derrotas seguidas nas últimas rodadas do VCT Américas 2023 e precisará se reinventar para sobreviver aos playoffs — Foto: Divulgação/Robert Paul/Riot Games

Masters, LCQ e Champions

O VCT 2023: Masters Tokyo é o segundo torneio de Valorant mais importante do calendário de 2023. A competição acontece de 11 até 25 de junho em Tóquio, Japão, onde reunirá três equipes das Américas, três equipes da região Pacífico, dois times da China e mais quatro times de EMEA (Europa, Oriente Médio e África). Vale lembrar que EMEA possui uma vaga a mais devido ao título da Fnatic no VCT LOCK//IN.

O Last Chance Qualifier das Américas, por sua vez, ocorrerá entre os dias 15 e 23 de julho. Durante o torneio, sete equipes disputarão a última vaga da região para o Valorant Champions 2023. Por fim, o mundial ocorrerá entre os dias 6 e 26 de agosto. Dessa vez, serão 16 times, quatro a mais do que no Masters, batalhando pelo título mais importante do competitivo de Valorant.

3 de 3 LOUD é a atual campeã mundial de Valorant — Foto: Divulgação/Colin Young-Wolff/Riot Games LOUD é a atual campeã mundial de Valorant — Foto: Divulgação/Colin Young-Wolff/Riot Games

Calendário dos playoffs

Terça-feira, 23 de maio

17h – Leviatán x FURIA (Quartas de Final 1 da Chave Superior)

(Quartas de Final 1 da Chave Superior) 21h – NRG x Evil Geniuses (Quartas de Final 2 da Chave Superior)

Quarta-feira, 24 de maio

17h – LOUD x Leviatán ou FURIA (Semifinal 1 da Chave Superior)

x Leviatán ou (Semifinal 1 da Chave Superior) 21h – Cloud9 x NRG ou Evil Geniuses (Semifinal 2 da Chave Superior)

Quinta-feira, 25 de maio

17h – Quartas de Final 1 da Chave Inferior

21h – Quartas de Final 2 da Chave Inferior

Sexta-feira, 26 de maio

17h – Semifinal da Chave Inferior

21h – Final da Chave Superior

Sábado, 27 de maio

17h – Final da Chave Inferior

Domingo, 28 de maio

17h – Grande Final