VCT Americas 2023: veja tabela e calendário de jogos do torneio

O VCT Americas 2023, torneio internacional de Valorant , conta com dez times do continente americano selecionados pela organizadora Riot Games . LOUD, FURIA e MIBR são os times que estão representando o Brasil, além da Sentinels, equipe americana que conta com os brasileiros Gustavo "Sacy" Rossi e Bryan "pANcada" Luna. O torneio, que iniciou no dia 1º de abril, acontece na Riot Games Arena (Los Angeles, Estados Unidos), tem fim marcado para o dia 28 de maio e distribui vagas no VCT Masters Tokyo 2023 e no Valorant Champions 2023.

A fase regular do VCT Americas 2023 já está em sua reta final e quase definindo os times classificados para as eliminatórias. Você pode assistir a todos os jogos nos canais oficiais do Valorant na Twitch e no YouTube. Confira, a seguir, todos os detalhes sobre o VCT Americas 2023.

Fase regular

A fase regular do VCT Americas 2023 começou no dia 1° de abril e se encerra no dia 20 de maio, quando todos os times classificados para a próxima fase serão definidos. Além das brasileiras LOUD, FURIA e MIBR, e da Sentinels, os times participantes são 100 Thieves, Cloud9, Evil Geniuses, KRÜ Esports, Leviatán e NRG. Atual campeã do mundo, a LOUD é a melhor equipe da competição até a Semana 5, finalizada no dia 1° de maio.

A LOUD está com seis vitórias em seis jogos disputados e, ao lado da Cloud9, já confirmou presença nas eliminatórias com três semanas de antecedência. As outras quatro vagas para os playoffs ainda estão em aberto. Com quatro vitórias no momento, FURIA é o time mais próximo de ser o terceiro a confirmar presença na próxima fase. Já MIBR e Sentinels contam com apenas duas vitórias e estariam fora dos playoffs hoje, mas ainda podem se recuperar nas últimas semanas de fase regular. Apenas a KRÜ, único time sem vencer até o final da Semana 5, aparece praticamente fora das eliminatórias.

VCT Americas 2023 – Tabela de Classificação (Semana 5) Colocação Equipe Vitórias–Derrotas Saldo de mapas Saldo de rounds Vaga nos playoffs 1° LOUD 6–0 12–5 +34 Semifinal da Chave Superior 2° Cloud9 5–1 11–3 +39 Semifinal da Chave Superior 3° FURIA 4–2 8–6 +4 Quartas de Final da Chave Superior 4° Leviatán 3–3 9–7 +25 Quartas de Final da Chave Superior 5° NRG 3–3 8–6 +23 Quartas de Final da Chave Superior 6° 100 Thieves 3–3 7–8 -11 Quartas de Final da Chave Superior 7° Sentinels 2–4 6–9 -22 - 8° Evil Geniuses 2–4 6–10 -14 - 9° MIBR 2–4 5–10 -47 - 10° KRÜ Esports 0–6 4–12 -31 -

Vale lembrar que são oito semanas de disputa na fase regular no formato de pontos corridos, também chamado de Round Robin, com apenas um turno. Como houve uma "Super Semana", entre os dias 21 e 25 de abril, com cada participante jogando duas séries durante o período, os times encerrarão essa fase jogando um total de nove séries melhores de três partidas (MD3).

Eliminatórias

Apenas seis das dez equipes se classificarão para as eliminatórias, que acontecem entre os dias 23 e 28 de maio. As quatro eliminadas, no entanto, ainda terão mais uma oportunidade de participar do Valorant Champions 2023 graças ao Last Chance Qualifier (LCQ), que dará a quarta e última vaga para a região no mundial. Esse será o mesmo destino dos três piores esquadrões dos playoffs. Afinal, a fase final classificará apenas as três melhores equipes diretamente para o Masters Tokyo 2023 e Valorant Champions 2023.

VCT Americas 2023 – Distribuição de Vagas Colocação Vaga 1° Valorant Champions 2023 e Masters Tokyo 2023 2° Valorant Champions 2023 e Masters Tokyo 2023 3° Valorant Champions 2023 e Masters Tokyo 2023 4° Last Chance Qualifier para o Champions 5°–6° Last Chance Qualifier para o Champions 7°–10° Last Chance Qualifier para o Champions

Em resumo, os playoffs funcionarão em uma chave de eliminação dupla, com chave superior e chave inferior. Assim como na fase regular, todos os duelos serão resolvidos em séries melhores de três partidas (MD3). As exceções são a final da chave inferior e a grande final, a serem definidas em séries melhores de cinco partidas (MD5).

Masters Tokyo e Champions 2023

O Masters Tokyo 2023 é o segundo torneio mais importante da temporada. Como o nome sugere, a competição acontece em Tóquio, Japão, entre o dias 11 e 26 de junho, e será disputada entre 12 times que virão das ligas das Americas, EMEA (Europa, Oriente Médio e África), Pacífico e da China. Já o Valorant Champions 2023 é considerado o verdadeiro campeonato mundial do FPS da Riot Games. Serão 16 times, vindos das mesmas regiões do Masters, batalhando pelo título em Los Angeles, Estados Unidos, entre os dias 6 e 26 de agosto. Detalhes como formato, premiação e calendário ainda serão divulgados pela Riot Games.

Calendário da reta final da fase regular

O VCT Americas 2023 está entrando nas suas semanas finais de fase regular. As rodadas que acontecerão entre 6 e 20 de maio definirão as quatro últimas classificadas para os playoffs. Além disso, haverá ótimos confrontos para se acompanhar no período, como mais um capítulo da rivalidade entre LOUD e NRG, além do encontro de FURIA com Gustavo "Sacy" Rossi e Bryan "pANcada" Luna no duelo contra a Sentinels. Por sinal, o MIBR enfrentará a 100 Thieves na última rodada, em um confronto que pode ser crucial para definir as últimas vagas nos playoffs. Veja o calendário a seguir:

Fase Regular (Semana 6)

Sábado, 6 de maio

16h – Evil Geniuses x Sentinels

19h – Cloud9 x MIBR

Domingo, 7 de maio

16 h – LOUD x 100 Thieves

x 100 Thieves 19h – Leviatán x KRÜ Esports

Segunda-feira, 8 de maio

16h – NRG x FURIA

Fase Regular (Semana 7)

Sábado, 13 de maio

16h – FURIA x 100 Thieves

x 100 Thieves 19h – Evil Geniuses x MIBR

Domingo, 14 de maio

16h – KRÜ Esports x Sentinels

19h – NRG x LOUD

Segunda-feira, 15 de maio

16h – Leviatán x Cloud9

Fase regular (Semana 8)

Sábado, 18 de maio

16h – Sentinels x FURIA

x 19h – NRG x Evil Geniuses

Domingo, 19 de maio

16h – Cloud9 x KRÜ Esports

19h – Leviatán x LOUD

Segunda-feira, 20 de maio

16h – MIBR x 100 Thieves

Eliminatórias

Do dia 23 ao dia 28 de maio