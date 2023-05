Vingança entre Assassinos: veja sinopse e elenco do filme na Netflix

O filme Vingança entre Assassinos (The Tournament, no título original) estreou no catálogo da Netflix na última semana e, apesar de ter sido lançado em 2009, já lidera o ranking de longas mais vistos da plataforma. A produção britânica tem direção de Scott Mann e roteiro de Gary Young, Jonathan Frank e Nick Rowntree. Estrelado por Robert Carlyle e Ving Rhames, a trama do suspense de ação acompanha uma competição mortal entre os melhores matadores de aluguel do mundo por um prêmio em dinheiro.

2 de 2 Longa Vingança entre Assassinos é estrelado por Ving Rhames como Joshua Harlow — Foto: Divulgação/Imagem Filmes Longa Vingança entre Assassinos é estrelado por Ving Rhames como Joshua Harlow — Foto: Divulgação/Imagem Filmes

📝 Onde assistir à série Rosewood? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

Enredo de Vingança Entre Assassinos

Ambientada na cidade inglesa de Middlesbrough, no Reino Unido, a história gira em torno do "Torneio", uma competição que ocorre a cada sete anos e que consiste em um campeonato entre os 30 maiores assassinos do mundo. A competição, no entanto, é assistida por inúmeros milionários e magnatas dos submundos do crime que apostam quais dos participantes sobreviverá nas próximas 24 horas para conquistar o prêmio em dinheiro de US$ 10 milhões, além do título de maior assassino do mundo.

No entanto, diversas rivalidades e vinganças pessoais entram no caminho de Joshua Harlow, o mais recente vencedor do torneio. Ao descobrir que o assassino de sua esposa participará da nova edição da competição, o matador de aluguel experiente parte para sua última jornada mortal.

Elenco

Estrelado por Ving Rhames (Pulp Fiction) no papel do protagonista Joshua Harlow e Robert Carlyle (T2 Trainspotting) interpretando o padre Joseph MacAvoy, o elenco de Vingança Entre Assassinos reúne nomes como Kelly Hu (NCIS) dando vida à Lai Lai Zhen, Ian Somerhalder (The Vampire Diaries) vivendo Miles Slade e Liam Cunningham (Game of Thrones) como o Sr. Powers.

Além disso, nomes como Scott Adkins (John Wick 4: Baba Yaga), John Lynch (O Mistério da Ilha), Craig Conway (Bloodshot), Rachel Grant (007 - Um Novo Dia Para Morrer) e Sébastien Foucan (007 - Cassino Royale) também fazem parte do time de atuação.

Repercussão

Apesar de popular entre os assinantes da Netflix, Vingança Entre Assassinos recebeu críticas mistas. No site agregador IMDb, por exemplo, o longa-metragem tem nota 6, com base em 36 mil considerações. Já no Rotten Tomatoes, o trabalho de Scott Mann tem aprovação de apenas 40% da audiência.

Em reviews de sites internacionais, como o Empire Magazine, o jornalista Simon Crook tece comentários negativos sobre o projeto, alegando que ele "não leva a lugar nenhum, mas o faz em alta velocidade." Já Scott Nash, do Three Movie Buffs, também critica o roteiro da produção independente, pontuando que "com esse truque de enredo, deveria ter sido mais divertido do que é."