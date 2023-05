WhatsApp beta: o que é, como participar e baixar versão de testes do app

O WhatsApp beta é uma versão do aplicativo de mensagens voltada para testadores, que permite experimentar novas funcionalidades e recursos antes do lançamento oficial. Essa versão pode ser encontrada tanto para iPhone ( iOS ), quanto para Android , e tem o intuito de fazer com que os usuários testem o aplicativo, reportem bugs, deem sugestões e compartilhem sua experiência com os desenvolvedores do app. O WhatsApp beta também é gratuito, mas conta com um limite de usuários, e é necessário pedir para participar do programa de testes.

Pensando nisso, o TechTudo preparou um guia completo para você descobrir tudo sobre o WhatsApp beta. Nessta matéria, você vai entender como participar do beta, diferenças em relação à versão normal, vantagens e desvantagens, além de como baixar, atualizar e sair do versão tanto no Android quanto no iPhone. Confira!

O que é o WhatsApp beta?

O WhatsApp beta é uma versão de testes do aplicativo de mensagens instantâneas da Meta, disponibilizada para os usuários testarem novos recursos antes do lançamento oficial. São exemplos disso o WhatsApp Pay, o modo escuro e a possibilidade de conectar diversos aparelhos em uma mesma conta. Todas essas funções passaram pelo WhatsApp beta antes de serem lançados como atualização para todos os usuários do aplicativo. A ideia do app é que alguns usuários testem as novidades e reportem eventuais bugs ou opiniões sobre o seu funcionamento.

As atualizações que ainda estão em fase de teste ficam disponíveis apenas aos usuários que tenham acesso à versão beta do aplicativo. Vale informar, no entanto, que nem todos os recursos lançados nessa versão serão aprovados para compor o aplicativo original. Mesmo os aprovados podem demorar bastante tempo para serem incorporados ao WhatsApp.

Quais as diferenças do WhatsApp beta para o “normal”?

A versão beta do WhatsApp dá acesso antecipado a recursos que ainda estão sendo experimentados e aprimorados pelos desenvolvedores e, portanto, não estão disponíveis na versão normal. As atualizações são mais frequentes (podendo ser semanais ou até diárias) do que no app estável, já que os desenvolvedores estão constantemente adicionando funções e consertando bugs. Por conta dessa característica, a versão beta pode apresentar mais instabilidade do que a normal.

Contudo, vale ressaltar que essa instabilidade faz parte do que os desenvolvedores buscam na versão beta. Dessa forma, eles podem identificar erros para corrigi-los antes de lançar a atualização para o público geral. As vagas para testar o WhatsApp beta são limitadas e, quase sempre, estão em sua capacidade máxima. Como se trata de um outro aplicativo, o usuário precisa se inscrever para participar do programa de testes.

Quais as vantagens e desvantagens do WhatsApp beta?

As vantagens de usar o WhatsApp beta incluem a possibilidade de experimentar novos recursos e funcionalidades antes do lançamento oficial, além de poder contribuir para o desenvolvimento do aplicativo. O usuário pode mandar feedbacks, reportar erros e dar ideias para os desenvolvedores.

Já as desvantagens incluem a possibilidade de instabilidade e erros, já que se trata de uma versão de testes. Já foram reportados erros que inviabilizavam o uso do aplicativo por vários dias. Por isso, muitos usuários deixam o WhatsApp beta e retornam ao aplicativo normal. Além disso, também existe a possibilidade da versão do aplicativo não ser compatível com todos os aparelhos, sobretudo com smartphones mais antigos. É importante ressaltar que a espera para conseguir baixar o app pode ser muito longa.

O WhatsApp beta é seguro?

O WhatsApp beta é seguro para uso, mas é bom lembrar que se trata de uma versão de testes e que, por isso, pode apresentar instabilidades e erros. Por isso, é importante avaliar se vale a pena correr o risco de usar a versão beta em vez da normal.

Mesmo na versão beta, o WhatsApp conta com a criptografia de ponta a ponta - ou seja, suas mensagens, áudios, chamadas, vídeos, fotos e documentos, assim como localização e status estão seguros dentro do aplicativo, sendo vistos somente por você e pelo destinatário. Nesse sentido, o aplicativo é, sim, seguro.

Por que o WhatsApp beta é menos estável do que a versão final?

O WhatsApp beta é menos estável do que a versão final porque se trata de uma versão de testes, que ainda não foi completamente desenvolvida. Com ela, usuários ajudam os desenvolvedores a aprimorar a versão, para trazer uma atualização do WhatsApp funcionando sem intercorrências.

Existe um número limitado de usuários que podem testar a versão beta e ele quase sempre está no limite. Mas, por ser menos estável, alguns usuários desistem de usar a versão beta, o que permite que outros consigam baixar a versão de teste.

Como participar do beta do WhatsApp no iPhone?

Para participar do beta do WhatsApp no iPhone, é necessário pedir para participar do programa de testes no TestFlight, a plataforma utilizada pela Apple para disponibilizar versões beta de aplicativos. A inscrição é feita na página do WhatsApp dentro do TestFlight. É possível enviar feedbacks com capturas de tela e comentários para os desenvolvedores dentro do TestFlight, em que o usuário pode apontar onde existem erros ou até mesmo sugerir melhorias.

Como participar do beta do WhatsApp no Android?

O pedido de participação do beta do WhatsApp no Android é feito na página de teste do aplicativo na Google Play Store. É só clicar em "Tornar um testador" para começar. Como já mencionado anteriormente, as vagas para participar do programa de testes são limitadas e estão quase sempre esgotadas.

Aplicativos como o Beta Maniac podem avisar o usuário quando houver vagas em programas de testes, seja ele o WhatsApp beta ou qualquer outro app disponível no Google Play Store. O aplicativo está disponível de forma gratuita para Android.

Como baixar o WhatsApp beta no iPhone e no Android?

Para baixar o WhatsApp beta no iPhone, vá até a App Store, pesquise "TestFlight" e toque em Obter. Após seguir os passos para se inscrever no programa de testes como descrito anteriormente, o usuário deve receber um e-mail com um código para resgatar no TestFlight. Depois abra a página do Whatsapp, dentro do TestFlight. Se o aplicativo ainda tiver vagas disponíveis, toque em "Participar dos Testes", depois vá em Aceitar e, em seguida, Instalar.

Já para baixar o WhatsApp beta no Android, acesse a página do programa de testes do Whatsapp e clique em "Torne-se um testador". Se o programa ainda aceitar usuários, vai aparecer a mensagem "Você é um testador!" Depois disso, abra a Play Store, digite "WhatsApp" no campo de busca e vá em atualizar. Agora seu app já estará disponível na versão beta. Na próxima vez que buscar o nome do app na loja de apps, ele já vai aparecer como WhatsApp beta.

Como atualizar o WhatsApp beta no iPhone e no Android?

Para atualizar o WhatsApp beta no iPhone, basta aguardar a liberação da atualização na plataforma TestFlight. O app irá enviar uma notificação para o dispositivo do usuário. É só abrir a página inicial do TestFlight, procurar pelo WhatsApp e tocar em "Atualizar".

Já no Android, entre na Google Play Store, procure pelo WhatsApp beta e toque em "Atualizar", assim como você faria para atualizar manualmente a versão normal do aplicativo.

Como sair do beta do WhatsApp no Android?

Para sair do beta do WhatsApp no Android, é necessário acessar a página do aplicativo na Google Play Store e selecionar a opção "Sair do programa" na seção de "Programa Beta". Depois disso, é preciso ir em "Desinstalar" e, após concluído, procure a versão normal do WhatsApp na loja de apps e toque em "Instalar".

Certifique-se de fazer o backup das conversas antes de sair do programa beta para que você não perca nenhuma informação importante durante a transição.

Como sair do beta do WhatsApp no iPhone?

Para sair do beta do WhatsApp no iPhone, é necessário acessar a plataforma TestFlight e selecionar a opção "Parar de testar" na seção do WhatsApp. Depois disso, é preciso desinstalar o aplicativo beta e instalar a versão normal do WhatsApp na App Store.

No iPhone, assim como no Android, também é importante fazer o backup do WhatsApp antes de desinstalar o aplicativo beta e reinstalar a versão normal.

