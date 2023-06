2ª temporada de Verão que Mudou Minha Vida: veja estreia, sinopse e elenco

A segunda temporada da série O Verão que Mudou Minha Vida estreia no Amazon Prime Video com três episódios no dia 14 de julho, enquanto os demais capítulos serão lançados semanalmente no streaming até o dia 18 de agosto. Baseada na trilogia best-seller de Jenny Han, mesma autora de Para Todos Os Garotos que Já Amei, a produção estrelada por Lola Tung, Christopher Briney e Gavin Casalegno segue a história de uma adolescente que se envolve em um triângulo amoroso com dois irmãos, que são seus melhores amigos.

A série se tornou viral entre o público jovem, visto que obteve um grande alcance nas redes sociais, com destaque para o TikTok, onde a hashtag #TheSummerITurnedPretty acumulou mais de 1,3 bilhão de visualização na plataforma. Se você gosta de dramas adolescentes, confira, a seguir, todos os detalhes da 2ª temporada de O Verão que Mudou Minha Vida.

Enredo de O Verão que Mudou Minha Vida

Na primeira temporada, os fãs foram apresentados à história de Belle (Tung), uma adolescente que anseia durante todo o ano pelas férias de verão, já que ela deixa sua vida monótona para trás sempre que chega em Cousins Beach com a família. É na casa de praia que a jovem reencontra as pessoas que mais ama: a melhor amiga de sua mãe, Susannah (Rachel Blanchard), e os filhos dela, Conrad (Briney) e Jeremiah (Casalegno).

A protagonista nutre uma paixão secreta por Conrad, que parece que nunca vai corresponder aos seus sentimentos. Só que no meio desse amor platônico surge Jeremiah, que passa a enxergar Belle de uma forma diferente, abrindo espaço para um turbilhão de emoções da adolescente.

Já na segunda season, contando os dias para voltar a Cousins Beach, Belle se vê encurralada pela briga entre Conrad e Jeremiah por seu coração. Porém, é neste cenário que ela passa a ter receio de que o verão não seja mais o mesmo, já que o câncer de Susannah volta e a chegada de um visitante inesperado ameaça o futuro da casa de praia que todos amam.

Elenco

Estrelado pela atriz iniciante Lola Tung no papel da protagonista Isabel Conklin e Christopher Briney (Dalí Land) interpretando Conrad, o elenco de O Verão que Mudou Minha Vida ainda é formado por nomes como Gavin Casalegno (Nine Seconds) vivendo Jeremiah, Sean Kaufman (Manifest) dando vida a Steven, Rachel Blanchard (Clueless) no papel de Susannah e Jackie Chung (De volta para Casa) como Laurel.

Além disso, nomes como David Iacono (Distanciamento Social), Rain Spencer (Good Girl Jane), Lilah Pate (Boys of Summer), Summer Madison (O Assassino de Cheerleaders), Colin Ferguson (A Magia do Natal), Tom Everett Scott (Uma Família em Apuros) e a novata Minnie Mills também fazem parte do time de atuação.

Repercussão

Considerado um enorme sucesso de audiência entre o público teen, um dos pilares que elevou ainda mais a popularidade de O Verão que Mudou Minha Vida foi sua trilha sonora, cuja maioria das músicas incluem grandes sucessos da cantora americana Taylor Swift, como "Lover" e "Cruel Summer".

A adaptação tem uma performance positiva nos sites agregadores, como é o caso do IMDb, onde tem nota 7,4, com base em 24 mil considerações. Já no Rotten Tomatoes, a produção americana tem uma taxa de aprovação de 91% (crítica) e 79% (público). Segundo o consenso do site em questão, a série é "uma rom-com solidamente charmosa e doce com apelo através das gerações".

Em reviews internacionais, como a do A.V. Club, a jornalista Lauren Chval não poupa elogios ao desenrolar narrativo da adaptação, destacando que "os personagens parecem vividos, com químicas calorosas e histórias ricas que sugerem que são bem conhecidos por seu criador".

Já Radhika Menon, do Decider, traz uma análise mista sobre o projeto, afirmando que "apesar de apresentar algum drama de relacionamento mal cozido, a série promete personagens femininas fortes e um belo cenário para passar algum tempo".