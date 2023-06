3ª temporada de The Witcher: veja sinopse, elenco e críticas à série

A terceira temporada de The Witcher estreia no catálogo da Netflix nesta quinta-feira (29) e já é muito aguardada pelos assinantes do streaming. Estrelada por Henry Cavill e Freya Allan, a produção foi lançada oficialmente em 2019 e é uma adaptação da obra homônima de Andrzej Sapkowski. A trama é um épico fantástico que segue Geralt de Rivia, um bruxo que mata monstros por dinheiro. Mas ao ter seu caminho cruzado com o da Princesa Cirilla, o mundo do protagonista muda completamente e novos perigos aparecem.

Vale lembrar ainda que a terceira season marca a despedida do ator Henry Cavill no papel do protagonista. Uma quarta temporada já foi confirmada com Liam Hemsworth (Jogos Vorazes) como Geralt de Rivia. Se você gosta de história épicas repletas com muita ação e aventura, confira, a seguir, mais detalhes de The Witcher.

Enredo de The Witcher

Ambientada em um cenário que remete ao medieval, a trama tem três linhas do tempo diferentes e foca em três personagens. O primeiro é Geralt de Rivia (Henry Cavill), um solitário e forte bruxo que sobrevive caçando monstros por dinheiro. A segunda é Cirilla (Freya Allan), a princesa de Cintra, que herdou o Sangue de Ancião e que está ligada ao Geralt pelo destino. A última é a poderosa feiticeira Yennefer de Vengerberg (Anya Chalotra). O trio enfrentará muito desafios e perigos para proteger o reino e os poderes da jovem princesa.

Na season dois, é mostrada a descoberta de Ciri como uma Criança do Sangue Ancestral, um gene especial desenvolvido por elfos anciões que confere diversos poderes para aqueles que o possuem. No caso da princesa, ela tem a habilidade de abrir portais para outros mundos e liberar monstros terríveis para o continente.

Por fim, na temporada três, baseada no romance Tempo do Desprezo, Geralt se reencontra com a feiticeira Yennefer para tentar proteger Ciri, já que seus poderes podem mudar o mundo de The Witcher. Procurada pelos elfos, o império de Nilfgaard e pela Caçada Selvagem, ela não tem um lugar para se esconder, então Yennefer decide levá-la para a fortaleza de Aretuza, para ensinar sobre seus dons mágicos.

Elenco

Com Henry Cavill (O Homem de Aço) no papel do protagonista Geralt de Rivia e Freya Allan (Coquetel Explosivo) interpretando a Princesa Cirilla, o elenco de The Witcher ainda é formado por nomes como Anya Chalotra (The ABC Murders) dando vida à Yennefer, Joey Batey (A Guerra dos Mundos) vivendo Dandelion e MyAnna Buring (Assassinos Anônimos) como Tissaia de Vries.

Também fazem parte do elenco Mimi Ndiweni (A Lenda de Tarzan), Eamon Farren (O Sonho de Greta), Anna Shaffer (Harry Potter e o Enigma do Príncipe), Kim Bodnia (Killing Eve), Wilson Radjou-Pujalte (A Favorita) e Adam Levy (Devorador de Pecados).

Entram na terceira temporada Sam Woolf (Humans) no papel de Rience, Robbie Amell (The Babysitter) como Gallatin, Meng’er Zhang (Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis) dando vida à Milva, Christelle Elwin (Firecracker) vivendo Mistle e Hugh Skinner (Fleabag) como o Príncipe Radovid.

Repercussão

Considerada uma das séries mais populares e de maior audiência da Netflix, por enquanto a terceira temporada de The Witcher tem 92% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes. Andrew Webster, do The Verge, diz que a nova season traz The Witcher de volta às coisas que o tornam único. "É engraçado, sangrento e sexy. Há até uma cena de banho, que é a cara de Witcher", conta.

Jack Seale, do The Guardian, indaga sobre o futuro sem o ator principal. "O show pode continuar sem Henry Cavill? Vai ser doloroso, mas The Witcher tem o suficiente para imaginarmos a vida sem ele", responde.

Por enquanto, os novos episódios agradaram no IMDb, com notas que vão de 7 a 8,1. Mas, no geral, a série tem nota 8,1, com base em 523 mil considerações. No Rotten Tomatoes, na visão do público, a aprovação chega a 74%.