4° temporada de Eu, Nunca: veja sinopse, elenco e crítica da série

A quarta e última temporada da série Eu, Nunca estreia no catálogo da Netflix nesta quinta-feira (8). Com 10 episódios, a comédia romântica teen dará continuidade ao último ano do ensino médio de Devi, com direito a um novo interesse amoroso e muitas confusões. Lançada em 2020, a produção norte-americana foi criada por Mindy Kaling (The Office) e Lang Fisher e é estrelada por Maitreyi Ramakrishnan e Jaren Lewison.