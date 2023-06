4ª temporada de Jack Ryan: veja sinopse, elenco e trailer da série

A quarta temporada de Jack Ryan estreia nesta sexta-feira (30) no catálogo do Amazon Prime Video . Estrelada por John Krasinski, a trama da nova season foca no novo cargo de Jack, que agora é o vice-diretor interino da CIA, e os problemas envolvendo seus inimigos internos. Criada por Carlton Cuse (Lost) e Graham Roland (Fronteiras), a série de ação é baseada nos romances de espionagem do autor norte-americano Tom Clancy e foi lançada no streaming em 2018.

Com apenas seis episódios, que serão lançados nos dias 30 de junho, 7 e 14 de julho, a nova temporada marca o fim da produção norte-americana. Se você gosta de séries de suspense policial e muita ação, confira mais informações sobre a 4ª temporada de Jack Ryan.

Enredo da 4ª temporada de Jack Ryan

Nesta quarta e última temporada, a trama da série acompanhará os novos desafios de Jack Ryan (John Krasinski), que agora atua como o novo vice-diretor interino da CIA. Seu principal objetivo no cargo é descobrir como funciona o esquema de corrupção interna na agência: em suas investigações, ele identifica que um agente infiltrado está realizando operações suspeitas que poderão expor as vulnerabilidades de segurança e política dos Estados Unidos. É neste cenário que o protagonista se vê na missão mais perigosa de sua carreira.

Elenco

Estrelado por John Krasinski (Um Lugar Silencioso) no papel do personagem-título, o elenco de Jack Ryan ainda é formado por nomes como Wendell Pierce (Malcolm X) interpretando James Greer, Michael Kelly (House of Cards) vivendo Mike November, Betty Gabriel (Corra!) dando vida à Elizabeth Wright e Abbie Cornish (Danos Colaterais) como Cathy Mueller.

Além disso, fazem parte do elenco Louis Ozawa Changchien (Jogo de Poder), Noomi Rapace (Clube de Assassinos) e John Hoogenakker (A Qualquer Preço). Por fim, vale lembrar que Michael Peña (Homem-Formiga) entra para a série nesta temporada.

Repercussão entre a crítica

O desempenho da season finale de Jack Ryan está sendo bastante positivo entre a crítica especializada. No Rotten Tomatoes, a quarta temporada debutou com 83% de aprovação da crítica. Até a publicação desta matéria, a série não tem nota do público no site em questão, mas os episódios lançados têm nota maior que 8 no IMDb até o momento.

Em sua review sobre a reta final da produção, a jornalista Tania Hussain, do Collider, tece elogios ao projeto, descrevendo-o como "um thriller de espionagem funcional com algumas reviravoltas surpreendentes e que irão manter o público na ponta do sofá". Ela ainda afirma que esta nova leva de episódios forma "um capítulo final notável, mantendo as notas que funcionaram melhor ao longo desta série".

Por outro lado, Adam Lock, do Ready Steady Cut, não poupa comentários negativos a respeito do desenrolar narrativo desta sequência final, que é repleta de "reviravoltas tolas na trama e tropos de espionagem exagerados".

Confira o trailer oficial da 4ª temporada de Jack Ryan:

