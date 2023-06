A Descoberta Perfeita: conheça sinopse, elenco e trailer do filme

A comédia romântica A Descoberta Perfeita , lançada na última sexta-feira (23), está em sexto lugar no Top 10 filmes da Netflix . O longa é protagonizado por Gabrielle Union (10 Coisas que Eu Odeio em Você) e Keith Powers (Straight Outta Compton: A História do N.W.A.) no papel de dois colegas de trabalho que se apaixonam apesar das diferenças de idade e de cargo.

A direção é de Numa Perrier (Fora da Prisão), que comanda a história baseada no livro homônimo da autora Tia Williams, roteirista do filme ao lado de Leigh Davenport (Boomerang). Até o momento, A Descoberta Perfeita tem desempenho misto entre a crítica e o público, mas angariou notas positivas no Rotten Tomatoes. Confira, a seguir, mais sobre enredo, elenco e repercussão do filme.

2 de 4 Uma das protagonistas de A Descoberta Perfeita é Jenna, uma editora de moda que busca uma nova chance no trabalho e no amor — Foto: Divulgação/Netflix Uma das protagonistas de A Descoberta Perfeita é Jenna, uma editora de moda que busca uma nova chance no trabalho e no amor — Foto: Divulgação/Netflix

Enredo de A Descoberta Perfeita

Jenna Jones (Gabrielle Union) é uma editora de moda que foi demitida da empresa onde trabalhava e, para piorar, terminou seu relacionamento de forma humilhante. Para se reerguer profissionalmente, ela decide voltar para Nova Iorque e aceita trabalhar para a magnata Darcy Hill (Gina Torres), que no passado foi sua rival no jornalismo de moda. Durante uma festa, ela beija um rapaz mais novo chamado Eric (Powers), por quem acaba se apaixonando.

Entretanto, para sua surpresa, Jenna descobre que Eric é filho de Darcy e o jovem será o novo cinegrafista na empresa onde trabalha. Agora, a jornalista precisa decidir entre o seu futuro profissional ou se deve dar uma chance ao novo amor.

3 de 4 Eric se apaixona por Jenna, mas ao mesmo tempo não quer prejudicar profissionalmente a jornalista — Foto: Divulgação/Netflix Eric se apaixona por Jenna, mas ao mesmo tempo não quer prejudicar profissionalmente a jornalista — Foto: Divulgação/Netflix

Elenco e equipe técnica

Com Gabrielle Union e Keith Powers estrelando Jenna Jones e Eric, respectivamente, A Descoberta Perfeita ainda conta com grandes nomes no elenco. Entre eles estão Gina Torres (Suits) no papel de Darcy, Aisha Hinds (Godzilla II: Rei dos Monstros) como Billie, La La Anthony (Certas Pessoas) dando vida à Elodie, D.B. Woodside (Agente Noturno) como Brian, Janet Hubert (a Tia Vivian em Um Maluco no Pedaço) interpretando Janet Hubert, entre outros.

Repercussão entre público e crítica

Antes da estreia no streaming, A Descoberta Perfeita teve uma premiere no Festival de Tribeca no dia 14 de junho. Na cerimônia, o longa conquistou o prêmio de Melhor Narrativa na votação da audiência. Até o momento, a comédia tem metascore 57 no Metacritic e aprovação de 72% (crítica) e 63% (público) no Rotten Tomatoes. Já no portal IMDb, o filme conquistou nota 5,2, baseado na votação de 689 usuários.

Os elogios à obra vieram de resenhas como a do site Hollywood Reporter, onde a repórter Lovia Gyarkye enalteceu o desempenho dos protagonistas: "Um delicioso trabalho sustentado por Union e Powers", parabenizou a especialista. Mais moderado, Brian Lowry, da CNN, reconheceu que o filme tem potencial de agradar os fãs do gênero romance: "A Descoberta Perfeita está longe da perfeição, mas é o tipo de romance despretensioso que geralmente encontra um público apreciativo na Netflix", ponderou Lowry.

4 de 4 Gina Torres interpreta Darcy Hill, a mãe do cinegrafista Eric e chefe da protagonista Jenna — Foto: Divulgação/Netflix Gina Torres interpreta Darcy Hill, a mãe do cinegrafista Eric e chefe da protagonista Jenna — Foto: Divulgação/Netflix

Visões mais negativas vieram do jornalista Mick LaSalle, do San Francisco Chronicle. Para o crítico, "Grabriele Union é a única coisa boa do filme", conforme está descrito no título de sua resenha. Chris Joyce, do canal Movies and Munchies, foi mais assertivo ao declarar que "tudo (no filme) é superficial e nada envolvente, apesar do desempenho na atuação dos protagonistas".