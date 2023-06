A Grande Virada: veja sinopse, elenco e críticas ao filme com Ben Affleck

A Grande Virada (The Company Men, 2010) é um dos títulos lançados recentemente na Netflix com um elenco repleto de astros. Em alta no ranking da plataforma, o filme tem entre os protagonistas Ben Affleck (Batman vs Superman) e Tommy Lee Jones (franquia MIB - Homens de Preto). Dirigido por John Wells (Pegando Fogo), o longa mostra como um grupo de executivos teve a vida transformada após uma demissão em massa na empresa onde trabalham.

Mesmo com o baixo orçamento de US$ 15 milhões (aproximadamente R$ 74 milhões, em cotação atual) e um elenco de estrelas, a bilheteria rendeu apenas US$ 8,1 milhões (quase R$ 40 milhões). Desempenho baixo comparado à repercussão mediano entre a crítica. Se você está interessado no drama, veja a seguir mais informações sobre elenco, enredo e repercussão.

Tommy Lee Jones e Chris Cooper interpretam dois executivos de alto escalão que ficam desnorteados após serem demitidos

Enredo de A Grande Virada

Após uma crise, a empresa de construção naval Global Transportation Systems aplica uma demissão em massa que dispensa metade de seus funcionários. Entre eles, estão os executivos de alto escalão Bobby Walker (Affleck), Phil Woodward (Cooper) e Gene McClary (Lee Jones). Todos ficam desnorteados após perderem os benefícios que tinham ao trabalharem na empresa.

Para continuar sustentando sua família, Bobby decide acompanhar o cunhado Jack Dolan (Costner) no trabalho de construção e reparo de casas. Mesmo não possuindo nenhuma habilidade no ofício, as poucos Bobby reflete sobre qual a melhor satisfação profissional que ele pode ter no mercado de trabalho.

Mesmo desempregado, Bobby não desiste de oferecer uma vida melhor para sua esposa Maggie (Rosemarie DeWitt)

Elenco e equipe técnica

Além de Ben Affleck e Tommy Lee Jones, integram o elenco principal os atores Kevin Costner (Yellowstone), Chris Cooper (O Estrangulador de Boston), Maria Bello (Treta) como Sally Wilcox, Rosemarie DeWitt (The Estate) como Maggie Walker, Craig T. Nelson (Jovem Sheldon) como James Salinger, Patricia Kalember (Sisters) como Cynthia McClary, entre outros. O roteiro e a direção são assinados por John Wells (Pegando Fogo).

Repercussão entre público e crítica

A Grande Virada obteve aceitação acima da média em agregadores de filmes e séries. No portal IMDb, o filme tem nota 6,7 em votação do público, com 47 mil avaliações. No Rotten Tomatoes, a aprovação da imprensa é de 67%, mas, na visão do público, o longa tem apenas 37% de aceitação.

Entre as reviews positivas, o Entertainment Weekly deu nota máxima ao longa, elogiando o trabalho de Kevin Costner. "Kevin Costner, como o cunhado carpinteiro de Bobby, está na melhor atuação de sua carreira", afirmou o jornalista Owen Gleiberman. Richard Corliss, da revista Time, fez elogios ao trabalho de John Wells na direção. "A Grande Virada, de John Wells, é um suculento e sagaz drama, e um dos poucos filmes atuais que retratam um problema que muitas pessoas ainda terão".

O filme, no entanto, obteve críticas medianas e negativas em veículos como The Wall Street Journal e Los Angeles Times. Joe Morgenstern, jornalista do primeiro, afirmou que John Wells, após anos trabalhando na TV, "ainda não adaptou suas técnicas para as telonas". Enquanto Michael Phillips, do LA Times, ressaltou que gostaria que o longa tivesse um público mais receptivo no ano de seu lançamento; no entanto, ele admite que "gostaria de pensar também que, na confusão em que estamos hoje, (o filme) deveria ter um roteiro mais corajoso".