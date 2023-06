A Morte do Demônio - A Ascensão: veja sinopse, elenco e onde assistir

A Morte do Demônio: A Ascensão, novo filme da franquia de terror Evil Dead, está disponível no HBO Max a partir desta sexta-feira (23). Com direção de Lee Cronin (O Bosque Maldito), o filme é protagonizado por Alyssa Sutherland (Vikings) e Lily Sullivan (Mental). O quinto título da saga criada por Sam Raimi (Doutor Estranho no Multiverso da Loucura) estreou nos cinemas em abril deste ano e teve uma boa repercussão.

Com produção estimada em US$ 12 milhões (R$ 57 milhões, em conversão atual), A Ascensão arrecadou US$ 146 milhões nas bilheterias mundiais - o que possibilita um futuro para a franquia. Vale ressaltar, no entanto, que o longa segue uma história independente, não sendo conectado diretamente aos três primeiros filmes estrelados por Bruce Campbell (trilogia Homem-Aranha de Sam Raimi) e muito menos ao remake de 2013 dirigido por Fede Alvarez (O Homem nas Trevas).

2 de 4 A motosserra, arma que é marca registrada da franquia Evil Dead, está presente em A Morte do Demônio: A Ascenção — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes A motosserra, arma que é marca registrada da franquia Evil Dead, está presente em A Morte do Demônio: A Ascenção — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes

Enredo de A Morte do Demônio: A Ascensão

Em Los Angeles, a tatuadora Ellie (Sutherland) vive com os filhos Brigdet (Gabrielle Echols), Danny (Morgan Davies) e Kassie (Nell Fisher) num prédio prestes a ser condenado. A família recebe a visita inesperada de Beth (Lily Sullivan), irmã de Ellie que está no início da gravidez. Durante a madrugada, a família se surpreende com um terremoto que abre uma fenda no chão do estacionamento.

O curioso Danny desce para investigar a abertura que dá acesso a um banco secreto cheio de antiguidades. O jovem sai de lá com um estranho livro feito de couro e muitas gravações em vinil antigas. Quando Danny abre o livro e reproduz os discos em casa, a madrugada de todos no prédio não será mais a mesma.

3 de 4 Uma família é perseguida por entidades malignas em A Morte do Demônio: A Ascensão — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes Uma família é perseguida por entidades malignas em A Morte do Demônio: A Ascensão — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes

Elenco e equipe técnica

O núcleo jovem da trama é interpretado por Gabrielle Echols (Caminhos da Memória), Morgan Davies (A Árvore), Nell Fischer (Northspur), Billy Reynolds-McCarthy (Shortland Street) e Jayden Daniels (Whina). Ainda integram o elenco Anna-Maree Thomas (Vermillion), Richard Crouchley (Head High), Mirabai Pease (Harry), entre outros.

O ator Bruce Campbell, que interpretou o protagonista Ash Williams nos três primeiros filmes da saga, atuou como produtor executivo junto com Sam Raimi. É de Campbell a narração ouvida nos discos amaldiçoados tocados pelo personagem Danny. Assim como nos demais filmes da saga, A Ascensão exigiu muito sangue falso, sendo utilizados 6.500 litros durante as gravações.

4 de 4 O quinto filme da franquia de terror não dispensou o uso de milhares de litros de sangue falso — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes O quinto filme da franquia de terror não dispensou o uso de milhares de litros de sangue falso — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes

Repercussão entre público e crítica

Graças ao sucesso de bilheteria, o filme obteve ótimas avaliações em agregadores de resenhas como Metacritic, IMDb e Rotten Tomatoes. Na votação do público, o filme obteve média 6,7 no IMDb, 7 no Metacritic e aprovação de 76% no Rotten Tomatoes. Já na visão da crítica, o longa conquistou metascore 69 (Metacritic) e porcentagem de 84% (selo "Fresco") no Rotten.

No consenso dos críticos do Rotten, "A Morte do Demônio: A Ascensão tem todo o tipo de coisa maneira", fazendo um trocadilho com o termo "groovy" usado pelo personagem Ash. Para Lou Thomas, da revista NME, o filme se saiu melhor do que outros similares lançados nesse ano. "Você não vai assistir a um filme de terror mais satisfatório do que esse em 2023. Pode procurar", alertou o crítico.

Mas teve quem achasse o filme não tão assustador assim. Essa foi a opinião do crítico Jason Bailey, do site The Playlist. "Mas tudo isso (as cenas de violência do filme) é realmente assustador? Sinceramente não", definiu o jornalista. Opinião similar veio de Zaki Hasan, do San Francisco Chronicle, que ao criticar a falta de novidades no quinto capítulo o considerou "tão vazio quanto os cadáveres reanimados nos quais (o filme) se concentra."

