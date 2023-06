Amor em Foco: veja sinopse, elenco e trailer do filme turco da Netflix

O filme Amor em Foco estreou na última sexta-feira (23) no catálogo da Netflix e, desde então, já ocupa a terceira posição no Top 10 do streaming. A trama segue duas avós que arquitetam um plano para juntar seus netos, Sahra (Ayça Ayşin Turan) e Deniz (Ekin Koç), e reacender uma paixão de infância entre eles. Com direção de Murat Saraçoğlu e Evren Karabıyık Günaydın, o roteiro do romance é assinado por Selen Bağcı.

Com pouco mais de uma hora e meia de duração, o longa-metragem promete agradar aqueles que gostam de tramas recheadas com muito romance e paisagens exóticas. A seguir, confira mais detalhes de Amor em Foco, como sinopse, elenco e repercussão.

2 de 2 Romance turco Amor em Foco é estrelado por Ayça Ayşin Turan e Ekin Koç — Foto: Divulgação/Netflix Romance turco Amor em Foco é estrelado por Ayça Ayşin Turan e Ekin Koç — Foto: Divulgação/Netflix

📝 Como acessar a Netflix Games? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

Enredo de Amor em Foco

A história gira em torno dos jovens adultos Sahra (Ayça Ayşin Turan) e Deniz (Ekin Koç ), que cresceram juntos, mas seguiram caminhos diferentes na vida e acabaram se afastando um do outro. No entanto, suas avós decidem juntá-los em uma tentativa de reacender a paixão que antes existia entre o casal. Assim, as idosas casamenteiras criam um encontro amigável e proposital entre eles, o que faz reacender não somente sentimentos, mas também rancores do passado.

Elenco

Estrelado por Ayça Ayşin Turan (Cute & Dangerous) no papel da protagonista Sahra e Ekin Koç (O Protetor do Irmão) interpretando Deniz, o elenco de Amor em Foco também é composto por nomes como Çağrı Çıtanak (Será Isso Amor?) vivendo Aaa, Yıldız Kültür (İstanbul Sokakları) dando vida à avó Çağrı Çıtanak e Zerrin Sümer (Você Já Viu Vagalumes?) como a outra avó, Naz Çağla Irmak.

Além disso, estão no filme Kemal Okan Özkan (Sungurlar), Çağla Irmak (Dance With the Jackals 5), Bülent Gültekin (A Última Noite do Ano) e Çağrı Çıtanak (Doce Vingança).

Repercussão

Popular entre os assinantes da Netflix, Amor em Foco tem inicialmente uma performance mista entre a crítica especializada. No site agregador IMDb, por exemplo, o longa turco tem nota 6,0, com base em 648 considerações. Já no Rotten Tomatoes, o trabalho de Saraçoğlu e Günaydın ainda não foi avaliado.

Em reviews internacionais, como a do Movie Nation, o jornalista Roger Moore tece críticas negativas sobre o filme, descrevendo-o como "uma rom-com seriamente sem graça e quase cômica da Turquia". Já Jason Flatt, do But Why Tho?, também não poupa comentários negativos quanto à produção, que "é ​​principalmente uma experiência inócua", além de ser "um romance com tanto enredo atado a algum trauma e adornado por pessoas e lugares bonitos".