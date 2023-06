Áudio 3D: entenda tecnologia usada em fones de ouvido e caixas de som

Áudio 3D é uma tecnologia cada vez mais comum em headsets, soundbars e outros aparelhos eletrônicos . Conhecida por proporcionar sons imersivos, a configuração é muito procurada por quem curte jogos densos ou busca por uma experiência de cinema em casa . Por meio de diferentes especificações técnicas, como o posicionamento e o tipo dos drivers e dos microfones, os produtos com áudio 3D oferecem uma reprodução sonora em 360º. Assim, estes aparelhos prometem transportar o usuário para dentro do conteúdo reproduzido, dando a sensação de sons muito mais próximos e realistas.

Alguns tipos de áudio 3D já são bastante conhecidos, como Dolby Atmos e o DTS:X. No entanto, muitos consumidores ainda têm dúvidas quanto às diferenças entre cada um e seus benefícios. Confira, a seguir, um guia completo do TechTudo sobre o assunto e entenda o que é e como funciona o áudio 3D em eletrônicos.

1 de 8 Entenda como funciona o áudio 3D em fones de ouvido e caixas de som — Foto: Divulgação/Amazon Entenda como funciona o áudio 3D em fones de ouvido e caixas de som — Foto: Divulgação/Amazon

O que é áudio 3D?

O áudio 3D é uma tecnologia que visa a aumentar a imersão do usuário durante a transmissão de músicas, filmes ou jogos. Por meio de softwares próprios, os aparelhos com este recurso conseguem captar o som externo e reproduzi-lo de maneira a gerar um efeito virtual de imersão no ambiente sonoro.

2 de 8 Áudio 3D torna a experiência do usuário mais imersiva por meio de uma simulação virtual — Foto: Divulgação/Audeze Áudio 3D torna a experiência do usuário mais imersiva por meio de uma simulação virtual — Foto: Divulgação/Audeze

Diferentemente do som surround, no qual os aparelhos de reprodução são distribuídos em diferentes pontos de um ambiente para proporcionar uma sensação mais imersiva, o áudio 3D propõe fazer isso em qualquer tipo de posicionamento. No sistema surround, o áudio vem de todos os pontos laterais e diagonais, e frente e de trás do ouvinte, que fica localizado no centro de um conjunto de caixas de som e subwoofers, de maneira similar ao que acontece em uma sala de cinema.

Já na tecnologia 3D, um único aparelho é capaz de causar uma sensação artificial de imersão auditiva, que pode ser ainda maior, já que para além dos eixos explorados no som surround, o áudio 3D pode provocar sons direcionais também no eixo vertical — acima e abaixo do usuário.

3 de 8 Áudio 3D é a tecnologia principal, com configurações adjacentes que transformam a experiência do consumidor — Foto: Divulgação/Dolby Áudio 3D é a tecnologia principal, com configurações adjacentes que transformam a experiência do consumidor — Foto: Divulgação/Dolby

Quais são os principais tipos de áudio 3D?

No mercado de eletrônicos, existem diferentes tecnologias de processamento para áudio 3D. A mais famosa é a Dolby Atmos, presente em muitos aparelhos da LG, que verticaliza o som e deixa-o com uma sensação de bolha, para que o usuário se sinta imerso na reprodução. Outra tecnologia é a DTS:X, que fornece unidades principais de processamento de áudio e uma de baixa frequência, para tornar o som mais realista.

4 de 8 O som tridimensional proporciona ótimas experiências para quem curte filmes, séries e escutar boas músicas — Foto: Reprodução/Freepik O som tridimensional proporciona ótimas experiências para quem curte filmes, séries e escutar boas músicas — Foto: Reprodução/Freepik

Quais são as vantagens da tecnologia?

As vantagens do áudio 3D estão ligadas principalmente à experiência imersiva. A sensação de escutar um som de maneira tridimensional pode ser uma boa pedida enquanto se vê filmes e séries, além de durante uma jogatina ou no trabalho com edição de vídeos.

Isto sem contar que os fones de ouvido e caixas de som com áudio 3D sempre acompanham outras tecnologias que amantes de som devem gostar, como o cancelamento de ruído e o som TWS. Por isso, usuários que optam por eletrônicos com essa configuração tendem a ter acesso a uma qualidade superior.

5 de 8 Áudio espacial é o formato de áudio 3D próprio da Apple — Foto: Divulgação/Apple Áudio espacial é o formato de áudio 3D próprio da Apple — Foto: Divulgação/Apple

Desvantagens do áudio 3D

Apesar de ser considerada a tecnologia do futuro em termos de aparelhos sonoros, o áudio 3D ainda é bastante restrito a alguns produtos premium. Os fones de ouvido da Apple, que contam com a versão de áudio 3D própria da empresa, o chamado áudio espacial, custam cerca de R$ 2.000, os modelos de entrada.

Além disso, para ter a experiência completa do áudio 3D, é necessário consumir conteúdos que estejam adaptados para essa tecnologia. Hoje, por mais que muitas empresas estejam investindo cada vez mais no formato, como a Netflix, que também tem seu próprio sistema de áudio espacial, ainda não é a maioria dos conteúdos que é adaptada a essa configuração.

Como funciona o áudio 3D em fones de ouvido?

6 de 8 O som binaural pode transferir áudio de um ouvido para o outro — Foto: Divulgação/Auro3D O som binaural pode transferir áudio de um ouvido para o outro — Foto: Divulgação/Auro3D

As configurações de áudio 3D para fones de ouvido são desenvolvidas por meio de dois microfones, o também chamado processo binaural. Para que o usuário se sinta imerso no som, as unidades de reprodução distribuem o áudio entre os dois ouvidos, de forma que intercalem entre um e outro ou funcionem em conjunto. A ideia é que o som reproduzido possa passar a mesma sensação que foi captada no momento de sua gravação.

É importante ressaltar que a tecnologia também é aplicada nos headsets. Em alguns casos, pode ser que esse fone de ouvido mais robusto tenha uma quantidade maior de unidades de reprodução de som. Em muitos casos, a concha reproduz o áudio tridimensional e auxilia na sensação de estar vivendo aquele cenário.

Como funciona o áudio 3D em caixas de som?

7 de 8 Caixas de som com áudio 3D podem se assemelhar ou não às configurações dos fones de ouvido — Foto: Reprodução/Amazon Caixas de som com áudio 3D podem se assemelhar ou não às configurações dos fones de ouvido — Foto: Reprodução/Amazon

A configuração de áudio 3D para uma caixa de som depende bastante do modelo. Isso porque é necessário observar se a marca vende duas unidades juntas, para que uma complemente a outra, ou se apenas uma é suficiente para reproduzir o som tridimensional. No primeiro caso, a distribuição dos pontos de reprodução é bastante parecida com a dos fones de ouvido, com exceção do número de decibéis, que é maior na caixa de som.

Já os modelos unitários são desenvolvidos com vários pontos de reprodução, que buscam criar uma bolha para o som. A tecnologia da Dolby, por exemplo, é uma das precursoras desse tipo de configuração.

Como funciona o áudio 3D em soundbars?

8 de 8 Soundbar é um investimento para quem deseja ter qualidade sonora ao consumir filmes e séries — Foto: Divulgação/Sony Soundbar é um investimento para quem deseja ter qualidade sonora ao consumir filmes e séries — Foto: Divulgação/Sony

Em soundbars, as tecnologias de “espacializar” ou tornar o ambiente em uma bolha são bastante comuns. A indicação das empresas, inclusive, é para que os consumidores posicionem o aparelho estrategicamente na sala ou no quarto, de forma que reproduza o som tridimensional.

As paredes são um grande auxílio nesta etapa, além dos vários pontos de reprodução de áudio. Combinados com exatidão, o usuário pode se sentir dentro de uma sala de cinema sem precisar sair de casa.

Echo Buds: o fone de ouvido da Amazon vale a pena?