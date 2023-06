Avatar Frontiers of Pandora: veja gameplay, data de lançamento e história

Avatar Frontiers of Pandora é o novo game da Ubisoft , que se inspira pela série de filmes criada pelo cineasta James Cameron. O jogo chega dia 7 de dezembro de 2023, para PlayStation 5 ( PS5 ), Xbox Series X , Xbox Series S e PC, prometendo uma adaptação deste universo rico em fantasia e ficção científica. Além disso, o título será lançado sem custo adicional para assinantes do Ubisoft+ , serviço de assinaturas da Ubisoft e que fornece download de jogos em um catálogo sempre atualizado.

Frontiers of Pandora traz um grande mundo aberto repleto de exploração e combate, onde o jogador assume o papel de um Na’Vi, como é chamada a raça de seres azuis deste universo. Já Pandora é o nome do planeta onde eles vivem, que tenta sobreviver a ameaça de humanos que querem explorar seus recursos naturais. A seguir, o TechTudo te apresenta mais sobre a aventura.

1 de 3 Avatar Frontiers of Pandora chega no final do ano para PC, PS5 e Xbox Series — Foto: Divulgação/Ubisoft Avatar Frontiers of Pandora chega no final do ano para PC, PS5 e Xbox Series — Foto: Divulgação/Ubisoft

A história de Frontiers of Pandora

Avatar Frontiers of Pandora é um jogo de mundo aberto e com liberdade para explorar ambientes e criaturas diversas, lembrando um pouco a série de Horizon Zero Dawn. Aqui controlamos um personagem Na’Vi inédito, isto é, que não apareceu nos filmes de Avatar. O usuário começa sua história ainda criança, quando é preso e congelado por humanos.

Mas, 15 anos depois, o personagem é liberto e precisa retomar seu lugar na natureza de Pandora. Toda a experiência é pautada a partir do ponto de vista deste Na’Vi, enquanto combate a organização RDA, que quer devastar este planeta e seus seres nativos.

2 de 3 História de Avatar Frontiers of Pandora coloca o jogador na pele de um Na'Vi — Foto: Divulgação/Ubisoft História de Avatar Frontiers of Pandora coloca o jogador na pele de um Na'Vi — Foto: Divulgação/Ubisoft

Jogabilidade de Frontiers of Pandora

Avatar Frontiers of Pandora terá uma jogabilidade, na maior parte do tempo, em primeira pessoa, como se fosse um FPS. O jogador poderá usar armas dos mais variados tipo, sejam elas mais rústicas ou modernas, que podem ser roubadas de humanos inimigos. Em alguns momentos, o gameplay vai variar para a terceira pessoa, como em cenas exibidas no trailer. Um dos destaques é a possibilidade de voar nas costas de criaturas aladas pela natureza de Pandora, da mesma forma que nos filmes.

3 de 3 Avatar Frontiers of Pandora é um jogo de FPS — Foto: Divulgação/Ubisoft Avatar Frontiers of Pandora é um jogo de FPS — Foto: Divulgação/Ubisoft

Será possível ter múltiplos estilos de combate e ataque contra inimigos. Também será possível coletar itens que melhoram as habilidades de seu Na’Vi e aprimoram a experiência no geral. Pandora promete ser um ambiente vivo e cheio de elementos interativos, para que o jogador explore e use até mesmo objetos naturais para criar comida e armamentos. Avatar Frontiers of Pandora deve ser uma experiência completa de aventura, com muita ação e segredos espalhados pelo mundo.

Requisitos Mínimos

Para jogar Avatar Frontiers of Pandora é preciso ter um dos consoles compatíveis ou um computador com as seguintes configurações:

Requisitos mínimos de Avatar Frontiers of Pandora Requisitos Configuração mínima Sistema Operacional Windows 10 Processador Intel Core i5 2500K ou FX 6350 Memória 8 GB de RAM Placa de vídeo NVIDIA GeForce GTX 780 ou Radeon R9 280X Espaço livre 40 GB

