Cães de Caça: veja sinopse e elenco do novo K-drama de ação da Netflix

Cães de Caça, série sul-coreana original da Netflix , estreia nesta sexta-feira (9) no catálogo da plataforma. O k-drama de ação conta a história de dois jovens boxeadores que se envolvem com o submundo da agiotagem e decidem derrotar um de seus mais impiedosos líderes. Intitulada de Bloodhounds no título em inglês, a produção tem roteiro e direção de Jason Kim (A Fúria Divina), e é protagonizada pelos atores Woo Do-hwan (O Rei Eterno) e Lee Sang-yi (Divorciados).

Baseada na webtoon Sanyanggaedeul, publicada entre 2019 e 2020, a série conta com uma primeira temporada de oito episódios. Produzida pelo Studio N, See AT Film e Seven O Six, seu enredo promete cenas de muita ação e luta, além de boas doses de drama. Veja mais detalhes a seguir.

2 de 2 Cães de Caça aposta no universo do boxe misturado com o submundo da agiotagem — Foto: Divulgação/Netflix Cães de Caça aposta no universo do boxe misturado com o submundo da agiotagem — Foto: Divulgação/Netflix

Enredo de Bloodhounds

Cães de Caça segue os passos da dupla Kim Geon-woo (Woo Do-hwan) e Hong Woo-jin (Lee Sang-yi), dois jovens boxeadores que se conhecem durante a final de um campeonato. Conectados logo de cara por suas experiências militares, os lutadores se tornam ainda mais próximos quando a mãe de Geon-woo enfrenta problemas com agiotas, uma situação que desperta sede de vingança em ambos os protagonistas.

Em busca de justiça pelo que aconteceu, os jovens se unem a Presidente Choi (Heo Joon-ho), um lendário agiota aposentado. Com a ajuda do gângster, eles tentam direcionar suas habilidades de luta para acabar com os negócios de Kim Myeong-gil (Park Sung-Woong), o chefão mais implacável do mundo dos empréstimos. Um conflito sangrento que irá exigir deles muita coragem e determinação.

Elenco do k-drama

Além da dupla de protagonistas, Bloodhounds é estrelada pelos atores Heo Joon-ho (Me Abrace) e Park Sung-woong (Rugal), que interpretam o Presidente Choi e Kim Myeong-gil, respectivamente. Já no elenco de apoio, o destaque fica por conta da atriz Jung Da-eun (Mystic Pop-up Bar) e do ator Choi Siwon (O amor é para os trouxas), também famoso por ser um dos membros da boyband sul-coreana Super Junior.