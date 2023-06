CBLOL 2023 2º Split: veja a line-up de todos os times do campeonato

A segunda etapa do Campeonato Brasileiro de League of Legends ( CBLOL ) 2023 começa no próximo sábado (10). A janela de transferências ficou aberta do dia 24 de abril ao dia 18 de maio de 2023. Durante esse período, quase todas as equipes realizaram mudanças em suas respectivas line-ups. Uma das exceções é a LOUD , que manteve a mesma escalação campeã do CBLOL 2023 (1° Split) e que representou o Brasil durante o Mid-Season Invitational ( MSI ) 2023. Por outro lado, a atual vice-campeã paiN Gaming está entre os esquadrões com, pelo menos, uma mudança no time.

As novas escalações apresentaram muitas surpresas, desde jogadores sendo rebaixados para equipes Academy até nomes estreando no cenário profissional do MOBA. Para essa segunda etapa, os 10 times também estarão disputando a única vaga brasileira para o Mundial de LOL deste ano. A seguir, confira todos os detalhes sobre as escalações dos times no CBLOL 2023 2° Split.

Fluxo

O Fluxo fez sua estreia na competição no CBLOL 2023, após adquirir a vaga deixada pela Rensga Esports. A organização realizou apenas contratações de peso, como o campeão do CBLOL 2022 2° Split Diego "Brance" Amaral. Além do atirador, a equipe trouxe o treinador Gabriel "Turtle" Chaves, que chegou após excelente passagem pela Evil Geniuses, na América do Norte, onde conquistou o Top 4 no MSI 2022. Entretanto, o Fluxo não conseguiu mostrar potencial esperado da escalação e amargou o 6° lugar no CBLOL 2023 1° Split, sendo eliminada após uma derrota dolorosa para FURIA por 3–0 na fase eliminatória.

Mesmo chegando aos playoffs da etapa, o Fluxo sempre apresentou irregularidades. O time chegou a alcançar a vice-liderança da fase regular, mas perdeu posições após uma sequência de derrotas. Apesar de todas as dificuldades e um resultado abaixo do esperado, a line-up para o CBLOL 2023 2° Split não contou com alterações, mostrando que o Fluxo confia no projeto inicial para ter sucesso no competitivo de League of Legends.

Escalação do Fluxo

Topo: Rodrigo “Tay” Panisa

Caçador: Pedro “Disamis” Cavalcante

Meio: Bruno “Hauz” Felberge

Atirador: Diego “Brance” Amaral

Suporte: Gabriel “JoJo” Dzelme

Treinador: Gabriel “Turtle” Chaves

Treinador: Luiz “ONMETA” Junior

FURIA

A FURIA chamou a atenção de todo o cenário brasileiro ao anunciar, em novembro de 2021, um "super time" com jogadores como Filipe "Ranger" Bairros e Lucas "Netuno" Flores. O esquadrão chegou à temporada 2022 com status de favorito absoluto, mas tudo o que conquistou foi um 4° lugar na primeira etapa e a 3° colocação na segunda. A base do time se manteve semelhante para o CBLOL 2023 1° Split, ainda com Francisco "fNb" Miranda e Bruno "Envy" Farias. Entretanto, uma nova 4° colocação fez a FURIA optar por uma abordagem totalmente diferente para o CBLOL 2023 2° Split.

A organização decidiu apostar principalmente em promessas do cenário, como o topo Norberto "Betão" Oliveira e o suporte Vinícius "zay" Viana. Entre os jogadores que permaneceram, está o atirador Andrey "Ayu" Saraiva, que atuou como suporte da FURIA na última etapa. Ele é um jogador para se prestar atenção no CBLOL 2023 2° Split, pois recentemente conquistou a primeira colocação nas filas ranqueadas do forte servidor europeu. Esse é um feito de enorme dificuldade e mostra que Ayu está mais do que preparado para ser protagonista em sua estreia como atirador na elite do CBLOL.

Escalação da FURIA

Topo: Norberto “Betão” Oliveira

Caçador: Gabriel “Goot” Luz

Meio: Arthur “Tutsz” Machado

Atirador: Andrey “Ayu” Saraiva

Suporte: Vinicius “zay” Viana

Treinador: Lucas “Maestro” Pierre

Treinador : Felipe “Brandão” dos Santos

Assim como o Fluxo, a INTZ também se manteve com o mesmo projeto para a temporada 2023. Essa decisão é ainda mais interessante para o lado dos Intrépidos, pois eles não conseguiram nem sequer chegar aos playoffs do CBLOL 2023 1° Split. Por sinal, a maior campeã da história da competição, com cinco títulos ao todo, tem a ida para a fase eliminatória como seu principal objetivo do momento. Desde a chegada do sistema de franquias, a INTZ sempre amarga a eliminação ainda na etapa regular, mas a equipe acredita que a mesma line-up trará essa alegria para a torcida e, quem sabe, o hexacampeonato.

Vale lembrar que o time conta com dois coreanos, o topo Kwen “Zzk” Hee Won e o suporte Woo “Nia” Jun Sung. Entre os brasileiros, aparece como grande esperança da INTZ o jovem atirador Yudi “NinjaKiwi” Miyashiro. Ele não teve um bom começo no CBLOL 2023 1° Split, provavelmente pelas dificuldades em se adaptar com seu parceiro de rota Nia, mas se recuperou na reta final com ótimas apresentações individuais.

Escalação da INTZ

Topo: Kwen “Zzk” Hee Won

Caçador: Yan “Yampi” Petermann

Meio: Júlio Cesar “NOsFerus” Cruz

Atirador: Yudi “NinjaKiwi” Miyashiro

Suporte: Woo “Nia” Jun Sung

Treinador: Allan “Strazzi” Strazzi

Treinador: Franklin “Aoshi” Coutinho

A KaBuM! Esports também chega à segunda etapa depois de uma campanha ruim no split anterior, onde ficou com a 8° colocação. O rendimento da line-up não agradou a organização, que realizou muitas mudanças na sua escalação principal. Os únicos remanescentes entre os titulares são o topo Han "Lonely" Gyu-joon e o atirador Raphael "RAV3N" Sancio. Por sinal, essa será a primeira vez que RAV3N começará a competição principal como titular. Ele ganhou uma oportunidade na equipe no CBLOL 2023 1° Split durante o torneio e desempenhou bem o bastante para seguir na posição.

Para a selva, a KaBuM! aposta em mais um jogador sul-coreano, Sung "Flawless" Yeon-jun. O veterano caçador já atuou ao lado de Lonely na LCK Challengers League 2021, o "Academy" da Coreia do Sul, quando eles conquistaram o título pela Gen.G Challengers. Por fim, Marcos “Krastyel” Ferraz foi contratado para o lugar do sul-coreano Cha "Yuri" Hee-min e Ygor "RedBert" Freitas será o suporte da KaBuM! após perder espaço na FURIA.

Escalação da KaBuM! Esports

Topo: Gyujun “Lonely” Han

Caçador: Yeonjoon "Flawless" Seong

Meio: Marcos “Krastyel” Ferraz

Atirador: Raphael “RAV3N” Sancio

Suporte: Ygor “RedBert” Freitas

Treinador: André “ti0ben” Martinez

Treinador: Sanha “Sickness” Kim

Liberty

A Liberty foi o time que apostou mais alto na primeira etapa. Sua escalação contava com maioria de jogadores vindos de equipes de base, como Lucas “accez” Miranda e Julio “Juliera” Henrique, campeões do CBLOL Academy 2022 2° Split pela paiN Gaming. O começo do esquadrão foi muito promissor, com duas vitórias logo nos dois primeiros jogos de estreia. Entretanto, a falta de experiência começou a cobrar a equipe com o passar das semanas, e a Liberty finalizou a etapa regular na lanterna, com cinco vitórias e 13 derrotas.

Apesar da campanha ruim, o time terá uma base muito parecida, mantendo os ex-jogadores da paiN Gaming Academy e o topo Thiago "Kiari" Campos. Entre as novidades, destaca-se Adriano “Avenger” Perassoli, que deixou a RED Canids Kalunga após quase cinco anos na organização e quatro títulos conquistados, incluindo o bicampeonato do CBLOL. Na posição de suporte, a Liberty terá o retorno do veterano Willyan "Wos" Bonpam.

Topo: Thiago “Kiari” Campos

Caçador: Lucas “accez” Miranda

Meio: Adriano “Avenger” Perassoli

Atirador: Julio “Juliera” Henrique

Suporte: Willyan “Wos” Bonpam

Treinador: Leonardo “Alocs” Belo

Treinador: Márcio “Eryon” Reis

Los Grandes

A Los Grandes contará com aquela que pode ser considerada a mudança mais inesperada para o CBLOL 2023 2° Split. O caçador Filipe “Ranger” Bairros deixou a posição para atuar como suporte no lugar de Vinícius "zay" Viana e ao lado de Lucas “Netuno” Flores. Uma possível ida de Ranger para a rota superior não seria surpreendente, visto que o jogador atuou como topo no começo de sua carreira, mas a decisão de jogar como suporte não era prevista e deve ganhar muita atenção dos espectadores quando sua estreia acontecer.

Como Ranger deixou a selva da Los Grandes, foi necessário contratar outro jogador. Ele é o sul-coreano Kim “Trick” Kangyun, um caçador com ótima passagem pela CJ Entus, em 2015, e temporadas vitoriosas pela G2 Esports, onde se tornou bicampeão da liga europeia. A última contratação foi Felipe “Boal” Almeida, que estava na RED Canids Kalunga e aparece para substituir o sul-coreano Shin "HiRit" Tae-min.

Topo: Felipe “Boal” Almeida

Caçador: Kim “Trick” Kangyun

Meio: Taehun “Lava” Kim

Atirador: Lucas “Netuno” Flores

Suporte: Filipe “Ranger” Bairros

Treinador: Sukhee “Stardust” Son

Treinador: Marcelo “Riyev” Carrara

A LOUD não terá mudanças na line-up para o CBLOL 2023 2° Split. O esquadrão teve paciência para se adaptar às novas atualizações e à chegada do atirador Geomsoo “Route” Mun, que entrou no lugar de Diego "Brance" Amaral, para sobreviver a um começo ruim na primeira etapa e iniciar uma sequência dominante na etapa regular e nos playoffs, que resultaria no título.

Já são duas taças em sequência com uma base parecida. Com os jogadores ainda em ótima fase, a LOUD é o time a ser batido na segunda etapa e tem grandes chances de conquistar o tricampeonato e se aproximar ainda mais dos maiores campeões da história do torneio.

Escalação da LOUD

Topo: Leonardo “Robo” Souza

Caçador: Park “Croc” Jong-hoon

Meio: Thiago “tinowns” Sartori

Atirador: Geomsoo “Route” Mun

Suporte: Denilson “Ceos” Oliveira

Treinador: Lucas “BeellzY” Spínola

Treinador: Pedro “Shaquinn” Salazar

A paiN Gaming vem mantendo um excelente nível em suas campanhas de CBLOL, como se espera de um dos times mais tradicionais do cenário competitivo do Brasil. Entretanto, o time vem batendo na trave desde a primeira etapa de 2022. São três finais de CBLOL seguidas e três derrotas, uma para a RED Canids Kalunga e duas para a LOUD. A situação faz a comunidade lembrar da "maldição" da paiN Gaming de não ser capaz de vencer a competição sem a presença do ídolo Felipe "brTT" Gonçalves. Mesmo assim, a paiN segue acreditando em um projeto parecido para buscar o tetracampeonato.

A escalação da equipe para o CBLOL 2023 2° Split é praticamente a mesma se compararmos a etapa anterior. A diferença está na posição de suporte. Yan "Damage" Sales deixou o time após quase dois anos para dar lugar a Fábio Luis “ProDelta” Marques, campeão do CBLOL Academy 2022 2° Split pela paiN Gaming e que vinha, desde então, trabalhando pela oportunidade de jogar o torneio principal.

Topo: Choi "Wizer" Ui-seok

Caçador: Marcos “CarioK” Oliveira

Meio: Matheus “dyNquedo” Miranda

Atirador: Younghoon “Bvoy” Joo

Suporte: Fábio Luis “ProDelta” Marques

Treinador: João Pedro “Dionrray” Barbosa

Treinador: Shin “Xero” Hyeok

A RED Canids Kalunga se desfez de mais jogadores que estiveram presentes em um dos períodos mais vitoriosos da organização, entre 2021 e 2022. Gabriel “Aegis” Lemos e Alexandre “TitaN” Santos seguem vestindo a camisa da Matilha e terão a presença de novos companheiros. Aquele que mais chama a atenção é José “frosty” Leal, que fará sua estreia como jogador profissional. O jogador quase jogou pela LOUD em outro momento, mas, por conta de denuncias antigas de racismo durante uma partida online, ele foi cortado pela organização. A RED Canids Kalunga veio a público explicar a situação de frosty e afirmou acreditar na mudança do jogador.

Frosty entrará no lugar de Pedro “scamber” Maximiniano, que esteve na line-up titular na primeira etapa, mas retornará para a RED Academy. Para o topo e a rota do meio, dois ex-jogadores da FURIA: Francisco “fNb” Braz e Bruno “Envy” Farias nos lugares de Felipe “Boal” Almeida e de Adriano “Avenger” Perassoli, respectivamente. Vale destacar ainda as contratações de Rodrigo “Kalec” Rodrigues e do experiente SNG “Nelson” Yi Wei para a comissão técnica.

Escalação da RED Canids Kalunga

Topo: Francisco “fNb” Braz

Caçador: Gabriel “Aegis” Lemos

Meio: Bruno “Envy” Farias

Atirador: Alexandre “TitaN” Santos

Suporte: José “frosty” Leal

Treinador: SNG “Nelson” Yi Wei

Treinador: Rodrigo “Kalec” Rodrigues

Vivo Keyd Stars

Vivo Keyd Stars viveu momentos complicados durante a primeira etapa. O tradicional time retornou ao CBLOL após ficar de fora do sistema de franquias, mas sua atuação esteve distante daquilo que a torcida esperava. Entre as diversas mudanças realizadas na escalação, aquela que mais surtiu efeito foi a contratação do mexicano Jesus "Grell" Trujillo. O caçador realizou ótimas apresentações e mostrou boa sinergia com Guilherme “Guigo” Ruiz e Daniel “Grevthar” Ferreira durante a tardia recuperação da VKS, que não conseguiu a vaga nos playoffs.

Para a segunda etapa, o time traz uma botlane muito conhecida na história recente do cenário profissional do Brasil: Matheus “Trigo” Nobrega e Yan “Damage” Neves voltarão a atuar juntos após um split em times diferentes. A dupla já provou ter uma sincronia excelente e perigosa para os adversários, tanto que já alcançou a final do CBLOL em três oportunidades, uma pela Rensga Esports e duas pela paiN Gaming. Tudo o que falta para os dois é o título que tanto batalham para conquistar. Quem sabe seja o momento agora com o forte esquadrão da VKS.

Topo: Guilherme “Guigo” Ruiz

Caçador: Jesus “Grell” Trujillo

Meio: Daniel “Grevthar” Ferreira

Atirador: Matheus “Trigo” Nobrega

Suporte: Yan “Damage” Neves

Treinador: Gabriel “Von” Barbosa

Treinador: João Victor “Hypno” Fernandes