CBLOL 2023 2º Split: veja jogos e resultados da fase de grupos do torneio

O Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLOL) retorna com a fase de grupos de seu 2° Split de 2023 no dia 10 de junho, com o fim previsto para 6 de agosto. Ao final das nove semanas, serão definidas as seis equipes classificadas para a fase final, onde será disputado o título e a vaga brasileira no Mundial de LOL 2023. Os times na competição são Fluxo, FURIA, INTZ, KaBuM! Esports, Liberty, Los Grandes, LOUD, paiN Gaming, RED Canids Kalunga e Vivo Keyd Stars. A seguir, você confere mais detalhes sobre a fase de grupos e os resultados do 2° Split do CBLOL 2023.