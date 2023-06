CBLOL 2023 2º Split: veja times, formato e calendário do torneio de LOL

1 de 2 Confira todos os detalhes sobre a segunda etapa do CBLOL 2023 — Foto: Divulgação/Bruno Alvares/CBLOL Confira todos os detalhes sobre a segunda etapa do CBLOL 2023 — Foto: Divulgação/Bruno Alvares/CBLOL

Equipes e suas escalações

Os mesmos times que participaram do CBLOL 2023 1° Split estarão no CBLOL 2023 2° Split. É importante lembrar que, desde 2021, a competição conta com sistema de franquias, o que significa que as equipes são parceiras da Riot Games e não há rebaixamentos. Contudo, a janela de transferências rendeu algumas alterações nas escalações dos times. Confira, na tabela abaixo, as line-ups titulares de cada participante:

CBLOL 2023 2° Split – Escalações Função Fluxo FURIA INTZ KaBuM! Esports Liberty Los Grandes LOUD paiN Gaming RED Canids Kalunga Vivo Keyd Stars Topo Tay Betão Zzk Lonely Kiari Boal Robo Wizer fNb Guigo Caçador Disamis Goot Yampi Flawless accez Trick Croc CarioK Aegis Grell Meio Hauz Tutsz NOsFerus Krastyel Avenger Lava tinowns dyNquedo Envy Grevthar Atirador Brance Ayu NinjaKiwi RAV3N Juliera Netuno Route Bvoy TitaN Trigo Suporte JoJo zay Nia RedBert Wos Ranger Ceos ProDelta Frosty Damage Treinadores Turtle e ONMETA Maestro e Brandão Strazzi e Aoshi ti0ben e Sickness Alocs e Eryon Stardust e Riyev BellzY e Shaquinn Dionrray e Xero Nelson e Kalec Von e Hypno

Vale ressaltar que ainda teremos o CBLOL Academy 2023 2° Split. O torneio conta com os times de base das organizações e terá suas rodadas espelhadas às do CBLOL principal. No entanto, os jogadores Academy podem aparecer a qualquer momento no CBLOL principal, caso as equipes achem melhor realizar alguma substituição. Veja, na tabela abaixo, como estão os times Academy para a segunda etapa:

CBLOL Academy 2023 2° Split – Escalações Função Fluxo FURIA INTZ KaBuM! Esports Liberty Los Grandes LOUD paiN Gaming RED Canids Kalunga Vivo Keyd Stars Topo Baldan e Forlin Fonix e Gru Eradan e Paclo SuperCleber SkB e Lukshy Hidan Mytka e Makes Yupps Beta32 Sigmaros e tyriN Caçador Ancrath StineR Tatu scary e Samkz Drakehero Enel1 e CrjaY Sephis e Hugato anato Soweto e Curse sting Meio Picknn e Xoska fuuu Blacky Dioge carlins e Piloto Neyzz e Alles Ryan Qats Peco e Aithusa Leleko Atirador Kojima yazi Juzo Doppler e scuro Reaper Celo Sant kksh Morttheus ST3PZ e Tombrutu Suporte Kick Manel e Shoiti Look e Thominhas Guigs Cavalo e Momochi Mido Vahvel Griba e Miss scamber Telas Treinadores jUc furyz e Strix Khorn e Kuma Medina Zuao e k0ga Samyy Palkya Sarkis lanterninho e jotaV Patron

Formato

O CBLOL 2023 2° Split manterá o formato de sempre da competição. Tudo começa com a Fase de Pontos, que coloca todas as dez equipes no mesmo grupo para duelarem entre si no formato Round Robin, conhecido também como pontos corridos, em dois turnos e ao longo de nove semanas. Os duelos serão decididos em séries melhores de uma partida (MD1). O objetivo é chegar ao maior número de vitórias possível para ficar na zona de classificação para próxima fase, limitada aos seis melhores times do grupo. As quatro piores equipes da Fase de Pontos estarão eliminadas.

CBLOL 2023 2° Split – Fase de Pontos Colocação Situação 1° Semifinal da Chave Superior 2° Semifinal da Chave Superior 3° Semifinal da Chave Superior 4° Semifinal da Chave Superior 5° Rodada 1 da Chave Inferior 6° Rodada 1 da Chave Inferior 7° Eliminado 8° Eliminado 9° Eliminado 10° Eliminado

A fase seguinte é a Fase Eliminatória, ou playoffs. Tudo funcionará em uma chave de eliminação dupla, com chave superior e a chave inferior. As equipes na chave superior podem perder uma vez que ainda terão mais uma oportunidade na chave inferior, onde a derrota significará a eliminação. Todos os duelos aqui serão realizados em séries melhores de cinco partidas (MD5).

2 de 2 Fase eliminatória do CBLOL — Foto: Divulgação/LoL Esports Fase eliminatória do CBLOL — Foto: Divulgação/LoL Esports

Premiação

A premiação total do CBLOL 2023 2° Split é de R$ 500 mil, mesmo valor da etapa anterior, e será dividido entre todas as dez participantes. Contudo, o objetivo principal dos times é a vaga no Mundial de LOL 2023, que acontecerá entre os dias 10 de outubro e 19 de novembro nas cidades de Seoul e Busan, na Coreia do Sul. Na tabela abaixo, veja como ficou a divisão do prêmio:

CBLOL 2023 2° Split – Premiação Colocação Premiação 1° R$ 115 mil + Vaga no Mundial de LOL 2023 2° R$ 85 mil 3° R$ 60 mil 4° R$ 50 mil 5° R$ 40 mil 6° R$ 35 mil 7° R$ 30 mil 8° R$ 25 mil 9° R$ 20 mil 10° R$ 15 mil

Calendário

O CBLOL 2023 2° Split seguira ocorrendo aos sábados e domingos a partir das 13h, no horário oficial de Brasília. Ao mesmo tempo, o CBLOL Academy acontece nas segundas e terças-feiras com jogos começando às 17h. Vale lembrar que o Academy conta com rodadas espelhadas às do CBLOL durante a Fase de Pontos. Ou seja, assim que o fim de semana do CBLOL terminar, o CBLOL Academy começará com os mesmos jogos da competição principal, com a diferença de serem os times da base de cada equipe jogando. Veja o calendário completo das competições:

Fase de Pontos

Semana 1

Rodada 1 (CBLOL: dia 10/06, sábado // CBLOL Academy: 12/06, segunda-feira)

paiN Gaming x LOUD

Liberty x INTZ

KaBuM! Esports x Los Grandes

Fluxo x Vivo Keyd Stars

RED Canids Kalunga x FURIA

Rodada 2 (CBLOL: dia 11/06, domingo // CBLOL Academy: 13/06, terça-feira)

Vivo Keyd Stars x KaBuM! Esports

LOUD x Fluxo

INTZ x RED Canids Kalunga

FURIA x paiN Gaming

Los Grandes x Liberty

Semana 2

Rodada 3 (CBLOL: dia 17/06, sábado // CBLOL Academy: 19/06, segunda-feira)

Vivo Keyd Stars x INTZ

LOUD x RED Kalunga

KaBuM! Esports x Liberty

paiN Gaming x Los Grandes

Fluxo x FURIA

Rodada 4 (CBLOL: dia 18/06, domingo // CBLOL Academy: 20/06, terça-feira)

INTZ x KaBuM! Esports

paiN Gaming x Vivo Keyd Stars

RED Canids Kalunga x Fluxo

Los Grandes x FURIA

Liberty x LOUD

Semana 3

Rodada 5 (CBLOL: dia 24/06, sábado // CBLOL Academy: 26/06, segunda-feira)

RED Canids Kalunga x paiN Gaming

FURIA x INTZ

Fluxo x Liberty

Los Grandes x Vivo Keyd Stars

LOUD x KaBuM! Esports

Rodada 6 (CBLOL: dia 25/06, domingo // CBLOL Academy: 27/06, terça-feira)

Fluxo x Los Grandes

KaBuM! Esports x FURIA

Vivo Keyd Stars x LOUD

Liberty x RED Canids Kalunga

INTZ x paiN Gaming

Semana 4

Rodada 7 (CBLOL: dia 01/07, sábado // CBLOL Academy: 03/07, segunda-feira)

FURIA x LOUD

INTZ x Los Grandes

RED Canids Kalunga x KaBuM! Esports

paiN Gaming x Fluxo

Liberty x Vivo Keyd Stars

Rodada 8 (CBLOL: dia 02/07, domingo// CBLOL Academy: 04/07, terça-feira)

Los Grandes x RED Canids Kalunga

Vivo Keyd Stars x FURIA

Liberty x paiN Gaming

KaBuM! Esports x Fluxo

LOUD x INTZ

Semana 5

Rodada 9 (CBLOL: dia 08/07, sábado // CBLOL Academy: 10/07, segunda-feira)

FURIA x Liberty

RED Canids Kalunga x Vivo Keyd Stars

Fluxo x INTZ

LOUD x Los Grandes

paiN Gaming x KaBuM! Esports

Rodada 10 (CBLOL: dia 09/07, domingo// CBLOL Academy: 11/07, terça-feira)

Vivo Keyd Stars x Fluxo

Los Grandes x KaBuM! Esports

INTZ x Liberty

FURIA x RED Canids Kalunga

LOUD x paiN Gaming

Semana 6

Rodada 11 (CBLOL: dia 15/07, sábado // CBLOL Academy: 17/07, segunda-feira)

paiN Gaming x FURIA

KaBuM! Esports x Vivo Keyd Stars

Fluxo x LOUD

Liberty x Los Grandes

RED Canids Kalunga x INTZ

Rodada 12 (CBLOL: dia 16/07, domingo// CBLOL Academy: 18/07, terça-feira)

Liberty x KaBuM! Esports

Los Grandes x paiN Gaming

FURIA x Fluxo

RED Canids Kalunga x LOUD

INTZ x Vivo Keyd Stars

Semana 7

Rodada 13 (CBLOL: dia 22/07, sábado // CBLOL Academy: 24/07, segunda-feira)

Fluxo x RED Canids Kalunga

LOUD x Liberty

Vivo Keyd Stars x paiN Gaming

KaBuM! Esports x INTZ

FURIA x Los Grandes

Rodada 14 (CBLOL: dia 23/07, domingo// CBLOL Academy: 25/07, terça-feira)

Liberty x Fluxo

paiN Gaming x RED Canids Kalunga

INTZ x FURIA

KaBuM! Esports x LOUD

Vivo Keyd Stars x Los Grandes

Semana 8

Rodada 15 (CBLOL: dia 29/07, sábado // CBLOL Academy: 31/07, segunda-feira)

RED Canids Kalunga x Liberty

Los Grandes x Fluxo

LOUD x Vivo Keyd Stars

paiN Gaming x INTZ

FURIA x KaBuM! Esports

Rodada 16 (CBLOL: dia 30/07, domingo// CBLOL Academy: 01/08, terça-feira)

Los Grandes x INTZ

KaBuM! Esports x RED Canids Kalunga

Vivo Keyd Stars x Liberty

LOUD x FURIA

Fluxo x paiN Gaming

Semana 9

Rodada 17 (CBLOL: dia 05/08, sábado // CBLOL Academy: 07/08, segunda-feira)

FURIA x Vivo Keyd Stars

paiN Gaming x Liberty

INTZ x LOUD

RED Canids Kalunga x Los Grandes

Fluxo x KaBuM! Esports

Rodada 18 (CBLOL: dia 06/08, domingo// CBLOL Academy: 08/08, terça-feira)

Los Grandes x LOUD

INTZ x Fluxo

Liberty x FURIA

KaBuM! Esports x paiN Gaming

Vivo Keyd Stars x RED Canids Kalunga

Fase Eliminatória do CBLOL

11 de agosto (sexta-feira): Chave Inferior - Rodada 1

5º Colocado x 6º Colocado

12 de agosto (sábado): Chave Superior - Semifinal 1

1º Colocado x 3/4º Colocado

13 de agosto (domingo): Chave Superior - Semifinal 2

2º Colocado x 3/4º Colocado

19 de agosto (sábado): Chave Inferior - Rodada 2

Perdedor Semifinal 1/2 x Vencedor Chave Inferior Rodada 1

20 de agosto (domingo): Chave Superior - Final

Vencedor Semifinal 1 x Vencedor Semifinal

26 de agosto (sábado): Chave Inferior - Rodada 3

Perdedor Semifinal 1/2 x Vencedor Chave Inferior Rodada 2

27 de agosto (domingo): Chave Inferior - Final

Perdedor Final Superior x Vencedor Chave Inferior Rodada 3

9 de setembro (sábado): Grande Final

Vencedor Final Superior x Vencedor Final Inferior

Fase Eliminatória do CBLOL Academy

14 de agosto (segunda-feira): Chave Inferior - Rodada 1

5º Colocado x 6º Colocado

15 de agosto (terça-feira): Chave Superior - Semifinal 1

1º Colocado x 3/4º Colocado

16 de agosto (quarta-feira): Chave Superior - Semifinal 2

2º Colocado x 3/4º Colocado

21 de agosto (segunda-feira): Chave Inferior - Rodada 2

Perdedor Semifinal 1/2 x Vencedor Chave Inferior Rodada 1

22 de agosto (terça-feira): Chave Superior - Final

Vencedor Semifinal 1 x Vencedor Semifinal 2

28 de agosto (segunda-feira): Chave Inferior - Rodada 3

Perdedor Semifinal 1/2 x Vencedor Chave Inferior Rodada 2

29 de agosto (terça-feira): Chave Inferior - Final

Perdedor Final Superior x Vencedor Chave Inferior Rodada 3

2 de setembro (sábado): Grande Final

Vencedor Final Superior x Vencedor Final Inferior