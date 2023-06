Celular Samsung A14 é bom? Veja preço e ficha técnica completa

O Galaxy A14 5G foi anunciado em janeiro deste ano pela Samsung e chegou ao Brasil em fevereiro, por cifras iniciais que partiram de R$ 1.799. Hoje, ele já pode ser visto no mercado eletrônico por preços mais baixos, por volta de R$ 1.079 . Além do preço competitivo, ele pode interessar o público por suas configurações de destaque, como armazenamento de até 128 GB, câmera principal de 50 MP e tela de 6,6 polegadas com resolução Full HD+.

O celular de entrada também investe em bateria de longa duração, com 5.000 mAh, e chega equipado com o Android 13 e One UI 5, interface própria da Samsung. No entanto, o design com bordas mais largas e a tecnologia de painel LCD podem desagradar alguns consumidores, em especial os mais criteriosos com configurações de visualização e acabamento. Veja, nas linhas a seguir, detalhes sobre a ficha técnica e as principais características do Galaxy A14 5G.

Galaxy A14 foi anunciado em janeiro de 2023 — Foto: Divulgação/Samsung

Ficha técnica do Samsung Galaxy A14

Tamanho da tela: 6,6 polegadas

Resolução da tela: Full HD+

Câmera principal: principal de 50 MP, macro de 2 MP e sensor de profundidade de 2 MP

Câmera frontal: 13 MP

Sistema: Android 13

Processador: Exynos 1330

Memória RAM: 4, 6 ou 8 GB

Armazenamento: 64 GB ou 128 GB

Cartão de memória: sim, via microSD

Capacidade da bateria: 5.000 mAh

Cores: preto, prata e verde claro

Lançamento: janeiro de 2023

Preço de lançamento: R$ 1.799

Design

O Galaxy A14 5G traz uma estrutura alongada, com proporções de 167,7 x 78 x 9,1 mm e peso de 202 g. Na parte frontal, é possível observar um notch em formato de gota, para acomodar a lente de selfies, e também há presença de bordas evidentes, sobretudo na área inferior. Quanto à traseira, o telefone investe em um design que remete aos telefones premium da Samsung, pois alinha suas lentes de forma vertical na lateral do aparelho.

Design traseiro do Galaxy A14 remete ao Galaxy S23 — Foto: Divulgação/Samsung

A construção traseira é feita totalmente de plástico, assim como as molduras. Sem proteção reforçada contra arranhões ou certificação de resistência a água e poeira, o telefone básico da Samsung oferece acabamento nas cores preto, verde e prata.

Tela

Quando o assunto é visualização, o Galaxy A14 entrega configurações de destaque, a começar pela tela generosa de 6,6 polegadas. Além do tamanho significativo, a ficha técnica menciona resolução Full HD+ (2.408 x 1.080 pixels) e display LCD. Ainda que entregue imagens de qualidade, a tecnologia utilizada na construção do painel pode deixar a desejar em termos de fidelidade de tons, principalmente na cor preta.

Resolução Full HD e taxa de 90 Hz são características presentes na tela do A14 — Foto: Divulgação/Samsung

Outra configuração que pode contribuir positivamente para a experiência com as telas é a presença da taxa de atualização de 90 Hz, número que fica ligeiramente acima de alguns concorrentes que ainda investem em 60 Hz. Com a especificação em questão, a transição de imagens tende a ficar mais fluida e evitar alguns rastros durante esse processo.

Câmera

Galaxy A14 tem câmera tripla traseira e selfie de 13 MP — Foto: Divulgação/Samsung

A câmera é um dos aspectos que pode chamar a atenção, especialmente dos amantes de fotos. Isto porque seu conjunto traseiro agrega três lentes com funções distintas, que ficam dispostas da seguinte maneira:

Câmera principal de 50 MP e abertura de f/1,8

Sensor de profundidade de 2 MP e abertura de f/2,4

Câmera macro de 2 MP e abertura de f/2,4

Câmera de selfies de 13 MP e abertura de f/2,0

Com o arranjo acima, usuários conseguem fazer registros com fundo desfocado, para priorizar apenas a pessoa ou objeto, ou ainda cliques com apenas 4 cm de distância do item a ser registrado. Estas funções são viabilizadas, respectivamente, pelos sensores de profundidade e macro.

Na câmera principal, é possível capturar imagens com maior resolução com a ajuda da câmera de 50 MP. Já na frontal, o telefone oferece 13 MP para selfies e videochamadas. Em termos de vídeos, ambos os sensores gravam em Full HD a 30 fps.

Armazenamento

Na loja da Samsung, é possível encontrar duas opções de armazenamento, que variam entre 64 GB e 128 GB. Aqueles que precisam de maior espaço para dados, incluindo também os aplicativos, devem considerar a segunda opção. Naturalmente, o item com maior armazenamento é disponibilizado por cifras ligeiramente mais altas.

Armazenamento do Galaxy A14 varia entre 64 GB e 128 GB — Foto: Divulgação/Samsung

Nos dois modelos, é possível contar com um slot para cartão microSD, que expande a memória interna para armazenar arquivos. Isto pode agradar aqueles que precisam de um lugar a mais para guardar fotos, músicas, documentos e outros arquivos, sem comprometer o armazenamento do smartphone.

Processador e memória RAM

No campo do processamento, quem marca presença é o Exynos 1330, de fabricação própria da Samsung. O octa-core em questão foi apresentado recentemente pela marca com a missão de equipar telefones de entrada da empresa. Ainda que seja menos elaborado do que os chips que equipam intermediários, ele opera com velocidade de até 2,4 GHz — o que deve ser suficiente para executar tarefas do dia a dia com tranquilidade.

Galaxy A14 usa o chip Exynos 1330 — Foto: Divulgação/Samsung

A memória RAM que opera em conjunto com o componente acima dispõe de 4, 6 ou 8 GB. Vale dizer que o diferencial do telefone, neste quesito, está na RAM Plus, que utiliza parte da memória livre do celular para expandir a RAM e otimizar o desempenho do Galaxy A14.

Bateria

A ficha técnica do Galaxy A14 menciona uma bateria com capacidade de 5.000 mAh. Segundo a fabricante, a quantidade em questão é suficiente para deixar o aparelho até dois dias longe das tomadas. Na prática, ele entrega 21 horas ininterruptas de reprodução de vídeo e 22 horas de navegação contínua na internet.

Galaxy A14: bateria de 5.000 mAh — Foto: Divulgação/Samsung

O modelo inclui na caixa um carregador com potência de 15 W com entrada USB-C para repor a energia do dispositivo quando ele estiver descarregado. Diferentemente de telefones mais caros, ele não conta com outras modalidades de carregamento, como sem fio ou reversa.

Versão do sistema

O Galaxy A14 chega ao consumidor equipado com o Android 13, sob a interface One UI 5.0, da Samsung. O suporte a esta versão do sistema confere a possibilidade de dispor de ferramentas como novas funções no Quick Tap, um modo de leitura, atalho para QR Code na barra de notificações e mais personalizações viabilizadas pelo Material You.

Android 13 oferece mais possibilidades de personalização — Foto: Marcela Franco/TechTudo

Ainda neste sentido, é possível destacar que o modelo conta com até duas atualizações de sistema garantidas, o que deve garantir acesso ao futuro Android 15. Além disso, o A14 também contará com suporte ampliado para atualizações de segurança.

Recursos extras

Usuários do Galaxy A14 podem contar com recursos como Bluetooth 5.2, internet 5G e Wi-Fi de banda dupla, que oferece conexão nas redes de 2,4 GHz e 5 GHz. No quesito estrutura, o smartphone oferece leitor de impressão digital na lateral e mantém a entrada P2 exclusiva para fones de ouvido, tendência que tem desaparecido em lançamentos recentes.

Galaxy A14 mantém entrada P2 exclusiva para fones de ouvido — Foto: Divulgação/Samsung

